ئيران.. دەرکردن 200 لیست توومەتکردن لەشوین شیواشیوەیل كرماشان

دەسەڵاتەیل دادوەری لە پارێزگای کوردنشین کرماشان، لە خوەرئاوای ئیران، دەرکردن نزیکەی 200 لیست تووەمەتکردن لەبان توومەتبارەیلیگ راگەیانن لە شوین ئەو شیواشیو و ژاوەژاوە کە لەی دویاییە پارێزگاگە وەخوەی دی، لە وەختیگ دووپات کرد لە مەرەقەزکردن شمارەی گەورەیگ لە زیندانیەیل ناو بەندیخانەیل وە مەرجەیلیگ یاسایی.

ئاژانس خەوەری "فارس" لە ژوان شەهرام کەرەمی سەرۆک دەزگای دادوەری لە پارێزگاگە، کە ئاژانس شەفەق نیوز ئەڵگەڕدانی کرد وت: دەزگایەیل ئەمنی توانستن رەوشەیل لە کرماشان کۆنتڕوڵ بکەن، وتیش: بڕ زەرەدەیل وەچەو ئەو ناوچەیل وڵات سنووردار بوی.

ئەو وەرپرس دادوەریە لە گردەوبوینیگ وەگەرد ئاخوندەیل ناوخوەیی وەرجە مانگ رەمەزان وت: بەش دیاریگ لەوانە کە بەندی کریانە دویای واژووکردن لەبان دەسنویس پەیماننامە، یا وەگورەی بڕیارەیل یاسایی ئازاد کریان، لە وەختیگ ئەوانە کە دەسەڵاتەیل وەپییان ئویشن "ئەندامەیل سەرەکی و سەرپەرشتەیل ژاوەژاو" هانە ژیر وەشوینکەفتن دادوەری وە شیوەیگ زویوەزوی و یەکلاییکەر.

وەگورەی قسەیل فەرمی، تا ئیسە نزیکەی 200 لیست توومەتکردن دەرکریاس، بیجگە بڕیارەیل سەرەتایی وەبان شمارەیگ لە توومەتبارەیل، وەگەرد دووپاتکردن لایەنەیل دادوەری لە تەقەلای کوڵەگردن ماوەی دادکاری و نواگیریکردن لە درویژەداین وە ماوەی دادکاریەیل، وەگەرد مقیەتیکردن هویردبوینین دادوەری.

هەرلیوا، کەرەمی باس بەشداریکردن فراوان لە ریپیروانەیل 22 بەهمەن (ساڵیاد شووڕش ئیسلامی) 11ی شوبات کرد، کە وت: ئەوە نشان هوشیاری و پشتگیری گەل دەێد.

زانیاریەیل فەرمی خەوەردەن کە دادگایەیل لە پارێزگای کرماشان مانگانە نووڕن وە نزیکەی 76 کەیس یاسایی، لە وەختیگ دەسەڵاتەیل ئویشن؛ کوڵەوکردن ماوەی بڕیاردان دادوەری و بەرزکردن کوالێتی ریکارەیل دادوەری لە ماوەی ئایندە گرنگی وەپییان دریەێد.

ئەو وەرپرس دادوەریە هەمیش باس پرسەیلیگ کۆمەڵایەتی کرد، لەناویان دزیکردنەیل سادە، و تاوانەیل ئالوودەیی، و داوای هەماهەنگییگ فراوانتر خرم لەناوەین دامودەزگایەیل فەرمی و دەزگایەیل کۆمەڵایەتی ئەرا چارەکردن ری دیاردەیلە.