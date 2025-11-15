ئەو ملیۆنە کە سیما ئاڵشت کرد.. چوین تەحەدای نێچیروان بارزانی نەخشەی دەنگەیل لە عراق جویراجویر کرد

شەفق نيوز- هەولێر

لە یەکیگ لە ئیوارەیل هەڵمەت هەڵوژاردن، لەناو قاڵ دروشم وتن و رووشنایی سەکوو، نێچیروان بارزانی گڕیگ وسیا، تا ئەو قسە و پەیمانە بکەێد کە مشتومڕ فراوانیگ دروس کرد هەناێ وت: "ئەوەسا پارتی یەک ملیۆن دەنگ تیارێد".

ئەو بیدەنگیە لە دویای ئەو قسە، لە وتن دروشمەیل سەنگینترەک بوی، لە خەیاڵ کەسیگ نەوی کە ئەو شمارە کە جویر پڕوپاگەندەی هەڵوژاردن بوی، دویای چەن رووژیگ بوودە چشتیگ راسگانی، کە نەخشەی سیاسی عراق وەگشتی ئاڵشت کرد، لەناو حزبەگەیشڕ فچەفچیگ بوی، یەی ملیۆن دەنگ؟ر لە هەڵوژاردنیگ ئارەزوو چگن لەناوی ئەرا دەنگدان لە فرەی پارێزگایەیل کەم بوی.

وەلێ لە رووژ ئاشکراکردن دەرئەنجامەیل هەر تەنیا سەرکەفتن هەڵوژاردن نەوی، وەلێ رویداویگ سیاسی ناوازە بوی، کە کیش هیزەیل جویراجویرەو کەێد و پرسیارەیلیگ کەێد کە لە سنوور کوردستان رەد کەێد.

مەوقەی پیچخواردن

تا شەو دەنگدان، گەشبیترین مەزەنەیل ناو پارتی باس شمارەیگ نزیک 850 هەزار دەنگ کریا، کە یەیش شمارەیگ گەورەس، وەلێ شووڕشگیرانە نییە، وەلێ لە سەرتای دراوردن و شمارەکردن دەنگەیل، ئەو مەزەنەیلە ئاڵشتەو بوین، ناوچەیلیگ کە گومان بوی شیوەیگ نادیار بیاشتوون، بوی وەرەو سەندووقەیل حزبەگە کردنی و ناوچەیلیگ بە چەن ساڵیگە لەناوڕاس وسیانە، ئیگلە دەنگ فرەیگ دان، کەمکەم، سەرکردەیل باڵا زانستن کە شمارەگەی نێچیروان بارزانی هاتە جی، و نزیکە بوودە چشتیگ راسگانی، تا بویە ئیوارە، پارتی لە ملیۆنیش رەد کرد.

خەیری بۆزانی جویر سڵاکار لە سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان، وەشیوەی فرە جیاوازیگ ئەوە شیەو کەێد، کە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز ئویشێد: ئەوە بەرهەم رووژەیل هەڵمەت هەڵوژاردن نەوی، ئەوە دەرئەنجام پەیوەندی ناوەین حزبەگە وەگەرد جادەس.

ئویشێدیش: ملیۆن دەنگ وە جویریگ ناکاوی نەهات، وەلێ نشانەی جادەیگە کە حزبەگە وە ناونیشان ئارامی دی دویای ساڵەیلیگ لە نیگەرانی، لەناوڕاس ئی ئاڵشتبوینە، نێچیروان بارزانی وەو وتار نەرم خوەیە، مەردم ئەرا پڕۆسەی نیشتمانی گلەو دا.

بۆزانی باس رۆڵ سێیانی مەسعود بارزانی، نێچیروان بارزانی، مەسرور بارزانی کەێد، جویر سێسویکەی هاوسەنگی کە هیشت وینەی حزبەگە لە چەو دەنگدەر زیاتر چەسپیاگ بوود، و توانای پیشکەشکردن بانانیگ دیار زیاتر بوود.

نەوەی نوویگ.. و زوانیگ نوو

وەلێ شیەوکردن ئەو سیما تەواو نیەوود وەبی وسیانیگ لەپای ئەو ئاڵشتبوین قویلە لە هویر ئی نەوە کە دەنگ داگە، شرۆڤەکار سیاسی هۆشیار مالۆ دویرترەک لە رێکخستن هازدار چوود، و نووڕێد کە پارتی چشتیگ فامست ئەوەکان نەفامستنەی، یەکەمین جارە حزبەگە لە وتار قوربانی دەرچوود، دی باس ئەنفال و کیمیایی رازی ئی نەوەی نووە نیەکەێد کە لەبان ئەنتەرنێت ژیەێد و نووڕێد چوین هەڵمەتەیل لە جیهان وەڕیەو چن.

لە قسەیلی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وتیش: ئەرا ئی نەوە رویوەڕویبوینەگە کە حزبەگە بڵاوی کرد تەنیا دروشمیگ نەوی، وەلێ شیوەی نوویگ بوی ئەرا پەیوە، زوانیگ جیاواز، وەگەرد بانانەو قسیە کەێد نەک وەگەرد گوزەشتە، و پەیمانەیلیگ خەێدە وەردەس و پەیمانەیلیگ دەێد کە مالۆ وەپی ئویشێد -supportive proofs- بەڵگەیل پاڵپشتیکەر لە پرۆسەیل، سەرکەفتنەیل ئابووری، ژیرخانەیل، میژووییگ جەماوەری خوەی دروزن نەکردگە، وتیش: رازیکردن گەنجیگ تا لە ماڵ خوەی باێدە دەیشت و بچوود تا دەنگ ئەراد بیەێد، یە فرە سەختترە لەوە کە Like لەبان سۆشیال میدیا وەتو بەێد.

سەرکەفتن پارتی وە ملیۆن دەنگ رویداویگ کوردی پەتی نەوی، کە لە بەغداد، ئی شمارە کاغەزەیل دانوسەنین سیاسی جویراجویر کرد، و هیشت پارتی بوودە یەکەمین هاز جویر حزبیگ لە شمارەی دەنگ لە ئاست عراق.

نە لەناو چینەیل سیاسی ئەو سەرکەفتنە جویر دەسوازکردنیگ جەماوەری خوەنریەێد کە وەرپرسایەتی دووقات خەێدە مل حزبەگە.

دویای وەجیهاتن پەیمانەگەی نێچیروان بارزانی، دیارە ئیسە چماێ خوەنستنیگ وەرجەوەختە بوی ئەرا هویرکردن جادە، نەک قوماربازییگ سیاسی، و شایەت وە دڵنیایی و بڕوایی پیاییگ قسە کردیاد کە روخسارەیل ئاڵشتبوین لە دیدارەیل ناو مەردم دیە، لە زوان جەماوەر، لەو مۆڕاڵە کە دەسکردە جویلەکردن وەیەواشی، ئیجا وە ناکاوەو وەگشت هازیگ وەرەو سەندووقەیل پەڵتاف دا.

چەودیاریکەرەیل ئویشن کە رەدکرن پارتی لە کڕ یەک ملیۆن دەنگ هەر تەنیا سەرکەفتن هەڵوژاردنیگ جیا نەوی، وەلێ بەرهەم کار و هەس کۆمەڵی بوی لە شیوەی وەڕیەوبردن هەڵمەت و لەو وتارە کە سەرکردەی حزبەگە مەسعود بارزانی پیشکەشی کرد، و وەگەردی نێچیروان بارزانی و مەسرور بارزانی.

ئی هەڵوژاردنە وە جوانکاری راسیەگە و شاردنەوەی تکەپایەیل وەڕیەو نەوریا، وەلێ وەشیوەی خاسیگ لە دیاریکردن گیچەڵەیل، و چگن وەژیر هەڵەیل، و نزیکەوبوین لە هویرکردن راسگانی مەردم، وەقسەی نویسەر سیاسی بەدر ئیسماعیل شیرۆکی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز.

وتیش: ئاشکرا بوی نە سێ سەرکردەی حزبەگە بڕیار دانە لە پشت گیچەڵەیل نەوسیەن و نەکەنی دەسپیچگ، وەلێ بخەنەی بان مێز، و بکەنەی وە بەرنامەی کار نەک وە دروشم.

ئەو پیاوە کە شمارەگە وت وەرجەیەگ باێدە جی

ئەرا ئەڵگەردانیگ راسگانی لە وەک جەماوەر خۆی وە سەرکەفتن هەڵوژاردن کوردستان ناوی نان، عەلی حسێن فەیلی ئەندام پەرلەمان کوردستان لە خول سێیەمی ئویشێد: ئی سەرکەفتنە کە وە تەحەدای ئەو یەک ملیۆن دەنگ کە نێچیروان بارزانی خستەی وەردەس، دەرفەتیگ ستراتیژی دەگمەنە تا بنەمایەی هەڵوژاردن بکریەێد وە تاوانیگ حکومەتی دامەزراوی، و جویر پیچیگە رەهەندەیل ناوخوەیی و هەرێمی دیرێد.

وتیش: سەرۆک نێچیروان بارزانی چیرووکیگ ماقوڵ ئەرا سەرکردایەتی پراکتیکی پیشکەش کرد، کە تیخەڵای وەڕیەوبردن ئیداری و پەیمانەیل کۆمەڵایەتی کرد، و هەڵمەتەگە وە ریڕەوی نوویگ وەڕیەو برد، وەڕامانجکردن ئەلیکترۆنی، جیاوازی لە وەڵامدان زویوەزوی، وەڕیەوبردن کارای قەیران، وەگەرد ئەوەیش پشتگیریکردن گشتگیر لەلایەن ریبەر کورد مەسعود بارزانی، کە پووشینبگ شەرعی و جیوەجیکاری ئەرا ئەو تەحەدا دروس کرد و ئەرا سەرکەفتن هەڵوژاردن حزبەگە.

وتیش: جیوەجیکردن ئەو پەیمانە بنەمایگ دەسەڵاتی دروس کرد کە ری هەس بکریەێد وە توانیگ لە دانوسەنین و ئیدارەکردن، وەلێ وتیش: سەرکەفتن لەوە سێ مەرج لەناویەک دیرێد: جیوەجیکردن کوتپڕ ئەرا پەیمانەیل پراکتیکی، دروسکردن میکانیزمەیل ناوخوەیی ئاشکرا ئەرا پشتگیریکردن و وەردەوامی ئی سەرکەفتن میژوویە، و قایمکردن پەیوەندیەیل دانوسەنین وەرد بەغداد لەناو چوارچیوەیل یاسایی کە ری جیوەجیکردن بیاشتوود.

لەێرەو سێ بەیاننامەی سەرکردەی حزب و دوو جیگری دویای راگەیانن ئەنجامەیل هاتن، جویر درویژەدانیگ سروشتی ئەرا یەک ریڕەوی لە خوەنستن سیما، و ئیرادەی سیاسییگ ئەرا وەپشتسەرنان ریگریەیل، نەک چەوپووشیکردن لەلییان، وەقسەی عەلی فەیلی.

لە یەکەم بەیاننامەی، دویای رەدکرن لە کڕ یەک ملیۆن دەنگ، مەسعود بارزانی لە مەردمەو دەسوەپی کرد، کە پیرووزبایی لە خەڵک کوردستان و گشت عراق کرد، و سەرکەفتن هەڵوژاردن خستە ناو چوارچیوەیگ وازترەک لە تەنیا سەرکەفتن حزبیگ، جویر تاقیکردن نوویگ ئەڕا توانای عراق لە مقیەتیکردن ریڕەوی دیموکراتیی.

نێچیروان بارزانی ئەندازیار تەحەدا و پەیمان یەک ملیۆن دەنگ، و جیگر سەرکردەی حزبەگە، زوانیگ نزیک لە راگەیانن پایان گامیگ و سەرەتای گام نوویگ لە بەیاننامەگەی وەکار هاورد، ئەنجام دەنگدان وە سەرکەفتن گەورە و میژوویی ئەرا حزبەگە و جەماوەری باس کرد، و ئەو سەرکەفتنە نەک وە دەسکەفتیگ حزبی تەنگ زانست، وەلێ سەرکەفتنیگ ئەرا کوردستان و گشت عراق، و جی شانازی هاوبەش ئەرا هەر کەسیگ لە پرس سیاسی بەشداری کرد.

لەلای خوەییش، مەسرور بارزانی جیگر دویەم حزبەگە وت: ئی دەسکەفتە وە خاسی هەڵوێست و ئیرادەی هاوڵاتیە دڵسووزەیل لە کوردستان و ئەندامەیل پارت دیموکرات کوردستان هات، و ئەو ملیۆن خاڵە سەرتای دەسکردنە نەک خاڵ رەسین.

تەنیا پیرووزبایی لە جەماوەر نەکرد، وەلی پیرووزبایی تایبەت لە سەرۆک و سەرکردەی گەل مەسعود بارزانی کرد، و لە نێچیروان بارزانی کە تەحەدای یەک ملیۆن دەنگ خستە وەردەس، و ئی سەرکەفتنە وە سەرکەفتن دیموکراتی لە گشت عراق باس کرد.