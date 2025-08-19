پەیمانگایگ ئەمریکی: ئەنبار دەێدە لوو کوردستان لە ئەوزەڵکردن و پیشوازی لە گلەوخواردن مارینز کەێد

شەفەق نيوز- هەڵگەردان تایبەت

پەیمانگای "پڕۆژەی ئەمریکی" ئەرا تۆژینەوەیل سیاسەتەیل، راگەیان کە شار فەلوجە بویەسە دویەم خاسترین ناوچەیل عراق دویای هەرێم کوردستان، ئەوەیش دویای نزیکەی بیس ساڵ لە سەختترین جەنگەیل هیزەیل ئەمریکا وەرد ریخریاگ قاعیدە، و دیاری کرد کە کۆمەڵگەی ناوخوەیی لە ئەنبار ریگری لە گلەوخواردن سوپای ئەمریکا ئەرا پارێزگاگە نیەکەێد.

پەیمانگاگە لە راپۆرتیگ ئاژانس شەفەق نیوز هەڵگەردانی کرد دیاری کرد لە ساڵەیل 2004 و2005، فەلوجە شوین جەنگ خویناوییگ بوی، کە ریخریاگ قاعیدە جادەیل گردوین و نیشانگرەیل ریخریاگەیل تیرۆری تەقەلای پەلاماردان پیادەی دەریاوانی ئەمریکا دیان، و ئی شارە کە فرەی مەردمی عەرب سوننەن، و کەفێدە دویای 40 میل وەرەو خوەرئاوای بەغداد، بەشیگ لە سەختترین جەنگەیل وەخوەی دی.

وتیش: ئەو ناوچەیل پارێزگای ئەنبار لەوە خاستر نەوین، کە رەمادی ناوەند پارێزگاگە، جەنگ دویرودرویژیگ وەخوەی دی، تا دویای ئەوەیش کە بەشیگ لە شێخەیل سوننە لە ناوچەگە رازی لە کارکردن وەرد ئەمریکا و حکومەت نوو عراق بوین دژوە ریخریاگ قاعیدە، هەر جەنگ و بومبەیل دانریاگ و پەلامارەیل خوەیکوشی و تیرۆرکردن و وسیان لەڕوی هیزەیل و تیرۆرکردن مەردم ناوچەگە وەردەوام بوی، و لە ناوەین ساڵەیل 2003 و2011، زیاتر لە 1300 ئەمریکی لە ناوچەی سێسویکەی سوننی و دووڵ فوڕات کوشیا.

وتیش: ئیرنگە فەلوجە چشتیگ ترەکە، کە وە چەن مەتریک نزیک پیەڵ فوڕات کە لە ساڵ 2004 تەرم چوار کەس لە کۆمپانیای بلاک ووتەر کریانە دارەو، و تویش شکەنجە و سزانن و کڕانن لەناو جادەیل هاتن، ئیسە چایخانە و دانیشتن و خیزانەیل لەبان کۆرنیش و دارەخورما وەڕزارەو وسیانە، و بازاڕ میللەتی فەلوجە دیارە کە تەڵەیل کارەبا وەبانیەو شووڕەو بوینە، و چشتەیل لەبان کەنار جادەیل ئەرا فرووشتن نریانە، و پڕە لە مەردم، کە لەناو گەرمییگ کە رەسێدە 120 فهرنهايت، مەردم هەر بازاڕ خوەیان کەن، و چێشتخانەیلیش هاتن عراقیەیل لە جویراجویر مەزهەوەیل و ناوچەیل وەخوەیان دوینن.

دیاری کرد کە ئەوە تەنیا لە ئەنبار نییە، کە لە بەغداد و شارەیلیگ ترەک هەس، و فرە لەی چێشتخانەیلە سەرکەفتن وەدەسهاوردن، کە هیشت لقەیلیگ لە شارەیلیگ ترەک واز بکەن، بەشیگ لە دوکانەیل دیزاینیگ لەقەی کەوڵ چشتەیلیان جویر پەرچەم ئەمریکا هەڵگردنە، و شارەگە پاکە چوینکە ماشینەیل شارەوانی پابەندن وە گردەوکردن زواڵە.

راپۆرتەگە وتیش: ئەنبار، دویای هەرێم کوردستان بویە دویەم ناوچەیل عراق کە فرەتەر روزەو کردگە، و رەمادی خەسەخانە و زانکۆیل نوویگ دیرێد، و پەلان ئەرا وازکردن فڕۆکەخانە، وەگەرد ریەیل خاسیگ، ولە دەروازەیل شارەگە ئەمارەیل کۆمپانیایل جیهانی پڕن لە چشتەیل.

وتیش: تەقەلایل ئەمریکا لە پشتگیریکردن دیموکراتی لە عراق رەسیە ئەنجام، هەرچەن وەگورەی خشتەی وەختەگەو نەهات کە لە هویر جۆرج بۆش سەرۆک وەرین ئەمریکا بوی، دووپاتیش کرد کە ئمڕوو فەلوجە و رەمادی یەک پەیام دیرن: ئیرنگە پیشوازی لە ئەمریکیەیل کریەێد، کە لە ناوچەیلیگ ئەوسا ئی کارە قەیەغە بوی، کلگ (ئۆکەی) بەرزەو کەن هەناێ زانن ئی میوانە ئەمریکیە، ئەوەیش وە مدوو رەدبوین وەختەگە تیەێد، کە زیاتر لە نیمەی عراقیەیل دویای ساڵ 2003 لەداڵگبونە، هەمیش بەشیگی وە مدوو ئەزموون و تاقیکردنیگ وەگەرد ریخریاگ داعش و تەقەلای ئەمریکا ئەرا ئازادکردن زەویەگە هات.

وەگورەی راپۆرتەگە، سەرکردەیلیگ لەو ناوچەیلە دووپات کردن کە پیشوازی لە گلەوخواردن مارینز کەن، کە وەرجەیە هاوپەیمانی وەردیان کردن ئەرا شکانن ریخریاگ داعش و گلەوداین ئارامی و حکومەت، وەتایبەت فرە لە سەربازەیل ئەمریکا دویای دەیان ساڵ سەردان ڤێتنام کردن، ئەرا سەردانکردن هاوریەیلیگ کە لەورا کوشیان، یا تەماشاکردن گەشەکردن وڵاتەگە، یا ئەرا دیدار ئەوانەیش کە وەردیان جەنگ کردنە، و فرە لەلییان ئەوە جویر ئەزموونیگ چارەسەری زانست.

وتیش: ڤێتنام وەچەو عراق خاستر نییە، بەڵکم وە کۆریای باشووریش، کە لەورا بەرهەمهاوردن فرە گەورەتر بوی لە چەوەڕی هاری ترۆمان سەرۆک ئەمریکا، و کەفتە وەر رەخنەی ئەوە کە تەقەلا داگە دیموکراتی لەناو کەلتووریگ بچنێد کە وتن ئەرا ئەوە نەپووڕیاس، و ریڕەوی کۆریای باشوور وەرەو دیموکراتی ئاسان نەوی، وەگورەی کۆریای باکوور، دیارە کە باجەگە هەرزی.

پەیمانگای ئەمریکی لە کۆتایی راپۆرتەگەی وت: ئەو وزە کە عراق لە کوردستان تا بەغداد ئمجا ئەرا ئەنبار پەخشی کەێد هیلێد شوینەیلیگ ترەک یای بگرن، و هاتێ سیاسەتمەدارەیل ئەمریکی گلەیی لە خوەیان بکەن لەبان رۆڵ ئەمریکا لە ئازادکرن عراق، وەلێ راسیەگە لە ئەنبار قسەیگ ترەک دیرێد، و داوا لەو ئەمریکییەیلە کرد کە فرە قوربانی دان تا ئەوە باێدە جی، گلەو بخوەن و دەرئەنجامەیل وەچەو خوەیان بوینن.