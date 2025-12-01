ئێڵەیل ئیلام فەیلی.. پشت ئاسایش خوەراک لە ئیران وەبی ئاو و ریوبان ژیەن

شەفق نيوز- ئەڵگەردان تایبەت

هەرچەن ئێڵەیل ئیلام دەورانیگ لە ئاسایش خوەراک و مقیەتیکردن سامانەیل سروشتی و سنوورەیل کەلتووری راننر وەلێ هیمان ئی چینە لەژیر لاوازی خزمەتگوزارییەیل سەرەکی و نەوین ژیرخانەیل گرنگ ژیەن.

وەگورەی راپۆرتەیل ئاژانس مهر ئیرانی کە ئاژانس شەفەق نیوز ئەڵگەردانی کەێد: ئێڵەیل پارێزگای ئیلام فەیلی لە خوەرھەڵات کوردستان، کە جیاوازییگ لە ژیان کووچەری و گریەداین قویلیگ وە ژینگەو دیرن، یەکیگن لە زیاتر سیمایەیل رەسەن ئەرا ژینگەی خوەرئاوای ئیران، کە یانەک لە کویەیل ژیەن، ناوەین تاوسان و زمسان شوین ئاڵشت کەن، وەگورەی ریتم میراتییگ زنی، مقیەتی گڕخواردن چەرخ بەرهەم کردن، دەسمیەتی دەم لە دابینکردن گووشت و شیرەمەنی و پیشەیل دەسی، وەبی گوماکردن ناسنامەی خوەیان و وەبی ئەوەک لەناو ژاوەژاو شار بتاویەنەو.

وتیش: بویین وەردەوامیان لەناو سروشت ئیلامی، گەرەنتی وەردەوامی بەرهەم دەێد لەناو ژینگەی کەشوهەوای سەختیگ، و کاریگ کرنگ رانێد لە مقیەتیکردن هاوسەنگی ژینگەیی و مقیەتیکردن ئاسایش خوەراک و مقیەتیکردن سنوور کەلتووری و جوگرافیر هەمیش نموونەیگ زنی پیشکەش کەن ئەرا بەرهەمکردن وەردەوام کەم خەرجیگ، کە پشت وە زانستن ناوخوەیی و وەڕیەوبردن تەقلیدی بەسن ئەرا سامان و سەرچەوەیل و توانای بەرزیگ ئەرا گونجیان وەگەرد سروشت.

کەمی ژیرخانەیل

لەبان ئی رۆڵەیل گرنگە، هیمان هووزنەیل ژیان لە نەوین خزمەتگوزاریەیل سەرەکی دیرن، کە سەختی زەوی و زارەیل، و کەمی ئاو، و لاوازی خزمەتەیل تەندروسی و فێرکاری، و نەوین پەیوەندی لە گشت شوینیگ، گشت یانە ژیان رووژانەیان سەختەو کەێد، و هەڕەشەی وەردەوامی ئی ریتمە دەێد لە بەرهەم تەقلیدی.

نەوین پلانسازی تەواوکەر ئەرا گەشەپیدان ناوچەی ئێڵەیل ژیان شیونێد و کڕ بەرهەمکردن وسنێد، لەو بڕە پڕۆژەیلە کە وەبی جیوەجیکردن مەنن لەوەر قەیران پویل و چویچیان شوینەیل دانیشتگی، و لاوازی هەماهەنگی دامەزراوی.

راپۆرتەگە لە زوان خانمە نوینەر لە پارێزگای ئیلام سارا فەلاحی دووپات لە گرنگی نووڕستنیگ راسگانی کرد وە داواکارییەیل هووزەیل، کە وت: ئی چینە هەرچەن دەسمیەتی پیشکەفتگ دیرن لە بەرهەمکردن گووشت سوور، و مقیەتیکردن بنچینەیل ناوخوەیی و سامانەیل سروشتی، تویش کەمی تیەن لە ریوبانەیل و خزمەتگوزارییەیل تەندروسیی و فێرکاری و ئاو نووشین و تووڕەیل پەیوەندی، کە هیلێد روی وەرەو کووچبەری بکەن، و ئەرا ماوەی دویر تاوانی بەرهەمکردنیان کەمەو کەێد.

وتیش: لە ماوەی دوو ساڵ 200 مليار تومان تەرخان کریاس ئەرا گەشەپیدان ژیرخانەیل ئاو و ریوبانەیل لەو ناوچەیلە، و ئی گامە ئەوەسا لایەن گەنجیگ لە خوازینەیل کەڵەکەبوی چارەسەر کەێد.

سارا خان ئاشکرای یاداشتەیل فەرمی وەگەرد وەزارەت وزە کرد ئەرا وەرگردن 3000 ئامێر وزەی خوەر ئەرا پاڵپشتیکردن سەرچەوەیل وزە لە ناوچەیل کووچەری، بیجگە رەزامەنی وەزارەت تەندروسی لەبان کلکردن تیمەیل پزشکی ئەرا پیشکەشکردن خزمەتەیل وەردەوامیگ ئەرا هووزەیل.

لە چوارچیوەی پاڵپشتیکردن بەرهەم، سارا خان دووپات کرد لە تەرخانکردن 30 هەزار تۆن لە لەوەڕ وە سیستەم پویل دویاخریای، و204 مليار ريال قەرز وەکارخستن، وەگەرد جیوەجیکردن یاسای پاڵپشتیکردن پڕوژیل رووژەیل ئەرا قایمکردن بەرهەم و ژیان رووژانەیان.

بەرهەمکردن 65% لە گووشت لەڕی هووزەیل

فرشاد یاسمی وەڕیەوبەر کاروبار هووزەیل لە پارێزگای ئیلام فەیلی وت: هووزەیل ساڵانە زیاتر لە 100 هەزار تۆن لە بەرهەمەیل ئاژەڵی بەرهەم کەن کە نزیکە لە 7 آلاف مليار تومان، و دەسمیەتی وە 65% لە گووشت سوور ئەرا پارێزگاگە دەن.

وتیش: پیشکەشکردن خزمەتگوزارییەیل سەرەکی ئەرا ئی چینە پلانەیل هویردیگ خوازێد، لەوەر سروشت ژیانیان کە شوین ئاڵشت کەن، و دووپاتیش کرد کە ژیرخانەیل ئیرنگە وەگەرد خوازینەیلیان نەگونجیاس، وەتایبەت وەگەرد هاتن 2000 خیزان کە ساڵانە لە پارێزگایەیل شانی وەرەو ئیلام تیەن.

یاسمی دیاری کرد کە دابینکردن وزە وە 420 ئامێر وزەی خوەر لای ساڵە کەفێدە ناو بەرنامەی هاوکاری وەگەرد کۆمپانیای کارەبا، وەگەرد دیاریکردن 20 مليار و400 مليۆن تومان ئەرا لەوەڕ، کە تا ئیسە 19 مليار تومان ئەرا 254 خیزان لەلی خەرج کریاس.

لە راپۆرتەگە وتیش: دیارە لە هەڵوێست وەرپرسەیل و راسی بان زەوی کە ئێڵەیل ئیلام هەرچەن رۆڵ گرنگ خوەیان دیرن لە ئاسایش خوەراک و مقیەتیکردن ژینگە، هیمان زیان تیژیگ لە خزمەتگوزارییەیل سەرەکی دیرن.

هەرچەن بەشیگ لە ریکارەیل پاڵپشتیکردن بویە، وەلێ وەجیهاوردن هاوسەنگی و ئەوزەڵکردن وەردەوام نووڕینیگ نیشتمانی گشتگیر و درویژماوە خوازێد، و دیاریکردن سەرچەوەیلیگ دارایی جیگر و هەماهەنگی ناوەین لایەنەیل حکومەتی، و بەشداریکردن راسگانی هووزەیل لە دروسکردن بڕیار، کە مقیەتیکردن ئی پیکاتەی بەرهەمدارە تەنیا وەرپرسایەتی خزمەتگوزاری نییە، بەڵکم بنەمای مقیەتیکردن ئاسایش خوەراکە، و وەردەوامی ژینگە، و پاڵپشتیکردن ئەوزەڵکردن ئاواینشینی لە ناوچەگە.