"کلکریای سێیەم" ئەرا بەغدا… سای ترەمپ لە عراق تا رۆڵ یەکلاییکەر بڕانێد

شەفەق نیوز - تایبەت

دانان مارک ساڤایا کلدانی عراقی جویر کلکریای تایبەت دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک ئەمریکا لە عراق، گرنگییگ وەرچەو لە عراق دروس کەێد، کە تەقەلای فامستن لەی گام ئەمریکا دریەێد و پاشخان ئی پیاوە، کە وە نزیکی لە ترەمپەو ناسیاس، بەڵام ئیرنگە هەڵوێستیگ ناسک لە رەفتارکردن وەرد پرس عراق وەرگرێد، وەگەرد ئەوە کە هەرگیز هیچ پۆستیگ فەرمی نەیاشتیە، چ لە ئاست دەوڵەت یا فیدراڵی.

مارک ساڤایا سێیەم کلکریای ئەمریکاس ئەرا عراق، دویای پۆڵ بریمەر لە ساڵ 2003 و برێت مەکگۆرک لە جەنگ داعش لە ساڵ 2014.

شایەت مارک ساڤایا کەسایەتییگ بوود کە جیهان بازرگانی و سیاسەت تێکەڵ کەێد، ئەکاونت ئینستاگرامەگەی کە زیاتر لە ٩٤ هەزار فۆڵۆوەر دیرێد، چەن وینەیگ خوەی وەگەرد ترەمپ بڵاو کردگە، کە رەنگدانەوەی لایەن کەسیی پەیوەندییەیلە، لەوانە لە نویسینگەی سەرۆک ئەمریکا لە کۆشک چەرمگ و شوینەیلیگ ترەک، و وینەی وەگەرد چەن کەسایەتی دیار سیاسی و میدیایی و وەخت وەسەربردن.

ساڤایا لە پۆستیگ لە ئینستاگرام باس دەستنیشانکردنی لەلایەن ترەمپ جویر کلکریای تایبەت لە عراق کەێد: "وە قویلی خوەیوەکەمزانین و رێزگر و سوپاسگوزار سەرۆک دۆناڵد ترەمپم کە من جویر کلکریای تایبەت ئەرا کۆمار عراق دەسنیشان کرد، پابەندم وە قایمکردن هاوبەشی ئەمریکا و عراق لە ژیر سەرکردایەتی و رینمایی سەرۆک ترەمپ، سوپاس جەناب سەرۆک. کارکەم ئەرا دروسکردن پیەڵەیل دڵنیایی و هاوکاری ئەرا وەجیهاوردن ئاسایش وەردەوام لە عراق و ناوچەگە”.

ساڤایا وە بەشداری چالاکانەی لە میشیگان ناسیاس، توانای خوەی نیشان دا لە کاریگەریکردن وەبان جەماوەر، وەتایبەتی لە کۆمەڵگە ناتەقلیدییەیل، یەیش هیشت رۆڵیگ سەرەکی بڕانێد لە زیایکردن ریژەی دەنگدان لەناو کۆمەڵگە عەرەبی و موسڵمانەیل میشیگان ئەرا بەرزترین ئاست.

ساڤایا وە ئەندام بزووتنەوەی کاریگەری ماگا (Make America Great Again) دانریەێد، شایەت دەسیگ درویژ داشتیە لە بەرزەوبوین ترەمپ و ئمجا گلەوخواردن سەرکەفتگ ترەمپ ئەرا کۆشک چەرمگ.

بزووتنەوەگە کۆمەڵەیگ هەمەچەشن لە کەسایەتییە میدیایی و سیاسەتمەداران و چالاکەیا کاریگەر هاناوی.

وەگورەی پەیجی لەبان لینکیدئین، ساڤایا کە لە دانیشتگەیل ویلایەت میشیگانە، هیچ ئەزموونیگ حکومی لە ئاست ناوخۆیی، ویلایەت و فیدراڵی نەیرێد، ئەو بازرگانیگ گورجە لە ناوچەی دیترۆیت، زنجیرەیگ فرووشگای ماریجوانا وەناو لیف ئەند بود دامەزرانیە، کە هەم وەکارهاوردن پزیشکی و هەمیش ئەرا وەخت وەسەربردنە، وەگورەی رووژنامەی ئیندیپێندنت، کۆمپانیاگە لەلایەن سەرکردەیل دیترۆیتەو رەخنە لەلی گریاس لەوەر ئەو تابلۆ ویرەدارە کە دروشم "بەو و بووە تلیاک موفت".

بەڵام ترەمپ دڵنیایی فرەیگ وە ژیان پیشەیی ساڤایا نشان دا و راگەیانن "فامستن قویلیگ لە پەیوەندییەیل ناوچەگە و پەیوەندی ڕاستەوخۆ وەگەرد پێکهاتەیل عراق دیرێد، کە هیشت دەسەوکاربوینی گامیگ گرنگ بوود ئەرا وەنوابردن بەرژەوەنییەیل ئەمریکا لە خوەرهەڵات ناوڕاس"، وتیش: دڵنیایی وە توانای مارک دیرێد ئەرا وەنوابردن کارنامەگەمان و مقیەتیکردن بەرژەوەنییەیلمان لە عراق وەتایبەت لەی وەخت گرنگە.

رووژنامەی ئیندیپێندنت وتیش: کۆمپانیای لیف ئەند باد کۆمپانیای ساڤایا هەڵمەتیگ فراوان بازرگانی لە کەنار ریەێد لە دیترۆیت داناس، کە هیلێد سەرکردەیل شارەگە فەرمانیگ دەربکەن کە ئەو جویرە ریکلامەیلە سنووردار بکەێد.

وەگورەی خەوەر ماڵپەڕ Reddit، دوو لق کۆمپانیای Leaf & Bud لە مانگ یەک ساڵ گوزەشتە بەسیان و تەنیا سێ لق کۆمپانیاگە مەنەو، وەگورەی خەوەرەیگ رووژنامەی ئیندیپێندنت، ماڵپەڕەگە نووەو کریاس، تا نشانەیل ئەرا خود ساڤایا لاوریەن، لەناویان "بڕیگ لە هەڵوژاردەیل مارک ساڤایا".

رووژنامەی ئیندیپێندنت دیاری کرد کە پەیوەندی وە کۆمپانیای لیف و بودەو کردگە تا تەقەلا بیەن رۆڵ ئیسەی ساڤایا لە کۆمپانیاگە دووپات بکەن، کە وەرجەیە لە ماڵپەڕەگەی وە "دیدەوان" پشت زنجیرە فرووشتن تاکەکەسی تلیاک سروشتی باسی کردگە کە وە دروشم "بەو و بووە تلیاک موفت" خوەی خستیەسە بازاڕ.

ترەمپ وە دژایەتی شەخسی خوەی ئەرا وەکارهاوردن ماددە هووشبەرەیل ناسیاس، بەڵام لە ساڵەیل گوزەشتە هەڵوێستی نەرمترەو بویە، و پشتگیری لە ڕیفراندۆم فلۆریدا کرد ئەرا وە یاساییکردن ماریجوانا ئەرا وەخت وەسەربردن لە ساڵ ٢٠٢٤ و داوا لە سێدارەدان بازرگانەیل ماددە هووشبەرەیل کرد لە هەڵمەت هەڵوژاردنی، لە ساڵ ٢٠١٩ دەسخوەشی لە چین کرد کە سزای لەسێدارەدان لە بەشیگ لە شیوەیل گریەدار وە مادەی هووشبەری، لەی دویاییە فەرمان پەلامار ئاسمانی وەبان بەلەمەیل دەرکرد، گوایە قاچاخ مادەی هووشبەرن، یەیش کەفتە رەخنەی فراوانیگ کە پەلامارەیل نایاسایین.

وەگەرد ئەوانەیش، ئەلیزابێس تسورکۆڤ ئیسرائیلی کە وەرجە زیاتر لە دوو ساڵ لە عراق رفیا، لەبان ئێکس نویسان: پیرووزبایی ئی دامەزرانن گرنگە لە مارک ساڤایا کەم، مارک رۆڵ سەرەکی داشت لە ئازادکردن من دویای 903 رووژ لە دەسوەسەری لەلایەن کەتائیب حزبولڵا، میلیشیایگ عراقیە کە ئەرا ئیران کار کەێد، وەبی ئەوەگ هیچ وەرانوەریگ، یە خەوەر فرە گەنیگە ئەرا هەر کەسیگ کە خزمەت وە بەرژەوەنییەیل ئیران کەێد لە عراق و تەقەلا دەێد سەروەری عراق بشکنێد”.

لە وەڵام لێدوان کەسیگ لەبان ئێکس کە نیگەرانی خوەی نشان دا لەوە میلیشیایەیل لایەنگر ئیران تەقەلای بازیکردن وە ساڤایا بیەن، تسۆرکۆڤ وت: "یە مەحاڵەر ئەو وەتونی دژ میلیشیایلە".