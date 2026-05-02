ئەلمۆنیتۆر: ئیران ئاگربەسەگە وەکار تیارێد ئەرا دووارە دروسکردنە توانایەیل سەربازیی

شەفەق نیوز - واشنتۆن

شیکارییگ کە رووژنامەی "ئەلمۆنیتۆر" بڵاوی کردگە، رووژ شەممە، ئاشکرا کرد کە ئیران رەوش ئاگربەسە تورتەگە وەکار تیارێد ئەرا دووارە دروسکردن توانایەیل سەربازیی کە لە ماوەی جەنگ دۊایی زەرەد وەپییان کەفت، لەڕق تیکەڵکردن ستراتیژییەیل دووارە بڵاوبوین و پرۆسەیل ئەندازیاری پێچەوانەی ئاڵووز وە ئامانج پته‌وكردن جبەخانە وەرگرییەگەی وە ئامادەکارییگ ئەرا هەر ئاڵووزییگ ئەگەرداشۊ.

وەپەی شیکارییەگە، "سەرکردایەتی ئیرانی چەو بڕێدە ماوەی وسانن تەقەکردن جۊر دەرفەتیگ تەکنیکی ئەرا دووارە ئامادەکردن توانایەیل سەربازیی، کە رەفتار وەگەرد تەقەمەنییەیل ئەمریکی و ئیسرائیلی نەتەقیاگ کریەێد وە هەژمارکردنیان وە دەسکەفتەیلیگ ستراتیژی کە توینرێد وەکار باریەن لە پەرەپیداین سیستەمەیلیگ ناوخۆیی دروسکریاگ ئەرا پڕکردن کەلە تەکنەلۆژییە وەرینەیل".

وتیش: کە "سوپای پاسداران ئیرانی سەرکەفتنی راگەیان لە هەڵوەشانن مووشەکەیلیگ ئەمریکی قورس لە پارێزگای هورمزگان و کلکردنیان ئەرا ناوەندەیلیگ لێکۆڵینەوە وە ئامانج ئەنجامداین پرۆسەیل ئەندازیاری پێچەوانە، وەگەرد سوودوەرگردن لە جۊرەیل جیاوازیگ لەو تەقەمەنییەیلە کە لە ماوەی جەنگ دۊایی گردەو کریانە".

هەمیش وت: کە "ئیران کار کەێد لەبان ئاڵشتکاری مەیدانەیل جەنگ وەرین ئەرا چشتیگ جۊر تاقیگەیل لێکۆڵینەوە ئەرا پەرەپیداین پیشەسازییە وەرگرییەیلی، وە سوودوەرگردن لە سزایەیل دەوڵەتی کە هیلێد بچوودە ناو مۆدێل پشتبەسین وە داهێنان ناوخۆیی و لەوەرگردن بڕیگ لە سیستەمە خوەرئاواییە وەرینەیل".

شیکاری ئەلمۆنیتۆر دیاری کرد کە "ئیران وەرجەیە سوود لە جیماگەیل تەکنیکەیلیگ سەربازی خوەرئاوایی وەرگردیە لە پەرەپیداین بەرنامەیلی، دیارترینیان سوودگردنە لە فڕۆکەی سیخوڕی ئەمریکی RQ-170 کە دەس لە ساڵ 2011 کەفتە دەسی، و خاڵیگ وەرچەرخان لە بڕیگ لە بەرنامە سەربازی و ئاسمانییەیلی دروس کرد".

هەرلیوا دیاری کرد کە "تاران ئیسە تەقەلا دەێد ئی تەکنیکەیلە وەکار بارێد ئەرا پته‌وكردن پێگە جیۆسیاسیی، لەشان پته‌وكردن هاوکاری وەگەرد هاوپەیمانەیلی جۊر چین و رووسیا لەڕی شارەزاییەیل و تەکنیکە لەوەرگریاگەیل، وەجۊریگ کە ئامرازەیل فشار لە ململانێە دەوڵەتییەیل پته‌و کەێد".

وەپەی شیکارییەگە، ئیران پروپاگەندە ئەرا ئەو هۊرە کەێد کە جەنگ دۊایی خاڵەیل بیهازی لە بڕیگ لە سیستەمە خوەرئاواییە پیشکەفتگەیل ئاشکرا کرد، لە وەختیگ کە راپۆرتەیلیگ هەواڵگری نشان دەن کە پرۆسەیل ئاڵشتکاری و رێکخستن ئەرا مووشەک و تەقەمەنییەیل لەناو ئەممارەیل ژیر زەوی وە ئامانج خاسەوکردن توانایەیل مووشەکی.

لە کۆتایی وتیش: "وسانن تەقەکردن ئیسە ئارامکردنیگ تەواو نییە، بەڵکم ماوەیگە ئەرا دووارە جیگیربوین سەربازی و جیوەجیکردن وانە دەرهاتگەیلە لە جەنگ دۊایی، وەگەرد وەردەوامبوین پرۆسەیل خاسەوکردن سەکوویەیل وەشانن و دووارە مەشقپکردن وە هیزەیل لەبان بنەمایەیلیگ جەنگی نوو"