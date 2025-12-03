ئیلام: ناوەنديگ سەرهەڵدەێد ئەرا شانۆی میللی کە لەلایەن هونەرمەنەیل ناوخۆییەو هاز گرێد

شەفەق نیوز – ئەڵگەردان تایبەت

شانۆی میللی لە پارێزگای ئیلام بویەسە دیاردەیگ فەرهەنگی زنی کە رەنگدانەوەی تێکەڵبوین هونەر و کۆمەڵگاس، لە جادەیل شارەگە لەڕی نمایشە سادە و سووزدارەیل، کە رەگ و ریشەیگ لە کولتور ناوخۆیی و رەنجەیل هونەرمەنیل گەنج ناوچەگە دیرێد.

راپۆرتیگ ئاژانس میهر ئیرانی، کە لەلایەن شەفەق نیوزەو ئەڵگەردان کریاس، باس لەوە کەێد کە شانۆی باو وە فۆرمیگ هونەری راستەوخۆ و دینامیکی ناسیای، جادە و گۆڕەپانە گشتییەیل کەنە شانۆ، کە هاوڵاتیەیل لە ژیان رووژانەیان ئەزموون نمایشەگان کەن، ئی ئەزموون هونەرییە داهێنان وەگەرد کارلیکی راستەوخۆ وەگەرد مەردم تیکەڵ کەێد، بەبێ وەبی هەوەجەی دیکۆر و ئامارەزەیل ئاڵووز.

شارەزایەیل ئویشن شانۆی میللی تەنیا نمایشیگ هونەری نییە، بەڵکم ئامرازیگە ئەرا گفتوگۆکردن وەرد خەڵک و نیشاندان نیگەرانییەیل رووژانەیان و پەروەردەکردن هوشیاری و هاودەنگی کۆمەڵایەتی، ئی فۆرم هونەرییە لەڕی چیرووکوتن سادە و ڕاستگۆیانە، واتە و مانا وە ژیان رووژانە دەێد.

پاڵپشتیکردن گەنجەیل و هونەرمەنەیل ناوخۆیی

ئەزموون ئیلام ئەوە دووپات کەێد کە شارەگە دەوڵەمەنە وە بڕیگ هونەرمەن گەنج و داهێنەر کە سوود لە زوان داڵگی و داب و نەریت و ئەزموون ژیان خوەیان وەرگرن ئەرا بەرهەم نمایش شانۆیی رەسەن و سەرنجڕاکێش، لەڕی بوینیانەو لەناو جادە و گۆڕەپانەیل، رۆڵیان لە تەنیا پیشکەشکردن هونەر ئەرا کۆمەڵگا زیاترە؛ بوونە بەشیگ دانەوڕیای لە ژیان رووژانەی مەردم.

مالیک ئەبسەلان، دەرهێنەر شانۆگەری وەناوبانگ "چل پارچە" باس ئەوە کەێد کە شانۆی میللی خاوەن توانایگ دیارە ئەرا کاریگەریی کۆمەڵایەتی و توەنێد بوودە ئامرازیگ گرنگ ئەرا هوشیارکردن و پەروەردەکردن گفتوگۆ وەرد خەڵک و رەنگدانەوەی پرسە کۆمەڵایەتییە رووژانەیل، دووپاتیش لە گرنگی پشتیوانیکردن ئی بزووتنەوەی هونەرییە وە پلان وەردەوام و ژیرخان گونجیاگ کەێد.

وەردەوامی نەوەیل

عزەت ئاغایی ئەکتەر ئیلام دووپات کەێد کە شانۆی میللی لە پارێزگاگە میژوویگ دویرودرویژیگ دیرێد و سەرهەڵدان نەوەی نوویگ لە هونەرمەنەیل داهێنەریش گوزارش لە زنەیی و وەردەوامیی بزووتنەوەی شانۆیی کەێد، دووپاتیش کەێد کە کولتووریگ نیشاندەر دینامیزم کۆمەڵگاس و پشتیوانیکردن لەی فۆرم هونەرییە وە واتای پشتگیریکردن ناسنامە و کارلیکی کۆمەڵایەتییە.

هەشتەمین فیستواڵ نیشتمانی شانۆی فۆلکلۆر

لە گامیگ دیار ئەرا وەرەونوابردن شانۆی فۆلکلۆر، شار دهلران میوانداری هەشتەمین فێستیواڵ نیشتمانی شانۆی فۆلکلۆر کەێد، وە وتەی حەسەن ئەسەدی نیا، جیگر کاروبار هونەری و سینەما لە وەڕێوەبەرایەتیی فەرهەنگی ئیلام.

ئەسەدی نیا وتیش: ئی فێستیواڵە توانای هونەری فۆلکلۆر لە پارێزگاگە نشان دەێد و دەرفەتیگ دروس کەێد ئەرا نمایشکردن بەهرەی هونەری ناوخۆیی و وەرەونوابردن کولتوور و هونەر لە ناوچە سنوورییەیل، دووپاتیش کرد کە هونەرمەنەیل ناوخۆیی لە شار دهلران لە سەرکەفتن ئی بزووتنەوەی هونەریە رۆڵیگ دیار رانن.

شانۆی فۆلکلۆر: لە ناوەین کولتوور و ناسنامە

شانۆی فۆلکلۆر لە ئیلام زیاترە لە چالاکییگ هونەری؛ نوێنەرایەتی ناسنامەی کولتووری ناوچەگە کەێد، رەنگدانەوەی هاز نیشاندان هونەرمەنەیل ناوخۆییە، و جویر ئامرازیگ ئەرا پەیوەندی کۆمەڵایەتی و بڵاوکردن بەهای قوربانیدان و وەرخودان لەڕی هونەرەو کار کەێد، شارەزایەیل دووپات لە گرنگی وەردەوامی پشتیوانی و دەسمیەتی کەن ئەرا پەرەپبدان ئی بزووتنەوەی کولتووری گرنگە، دڵنیابوین لە وەردەوامی و کاریگەرییەیلی وەبان کۆمەڵگەی ناوخۆیی.