قالی لە تەبریز سەرهەڵگرێد وەرەو هەولێر.. و ئیران کەفتیەسە هەڕەشەی لەدەسدان دیارترین نیشانەیلی

قالی ئیرانی کووچبردنیگ وەرچەو وەرەو کوردستانی عراق و تورکیا توومار کەێد، وەگەرد ئەوەیش تەونکەرەیل سەرهەڵگرن لە تەبریزەو وەرەو هەولێر و شارەیلیگ ترەک، کە هەڕەشەی ئیران دەێد وە فەوتیان دیارترین سویەی هەناسەدانی لەی پیشە کە سەدان ساڵە هن خوەیە.

وەرپرسەیلیگ لە کەرت پیشەیل دەسڕەنگینی لە شار تەبریز ئیران ئاشکرا کردن کە خاوەن پیشەیل و تەونکەرە بەهرەدارەیل لە ناوچەیل ئازەربایجان خوەرئاوایی وەرەو هەرێم کوردستان عراق سەرهەڵگرن، وەتایبەتی ئەرا هەولێر پایتەخت، وەمینەی کاریگ و دراوردن تیکەنان رووژانە، و هوشداری دان لە کاریگەری داوەزیان پشتگیریکردن پیشەی تەونکاری و دروسکردن قالی دەسی.

شوین جیگر

راپۆرتیگ لەلایەن ئاژانس فارس خەوەری ئیرانی وت: ئەیوب بەشیری، جیگر سەرۆک دەسەی قالی و گەشتوگوزاری، دووپات کرد کە هەرێم کوردستان (هەولێر) و تورکیا رویکردن سەرەکیین ئەرا تەونکەرەیل لە پارێزگایەیل سنووری ئیران.

بەشیری لەناو گردەوبوینیگ لە ژوور بازرگانی تەبریز ئەرا باسکردن لە گیچەڵەیل قالی و چالاکی گەشتوگوزاری رووشنایی خستنە بان ئی کووچبردنە کە جویر زەنگ رخداریە هەڕەشەی چووڵکردن ناوچەگە لە مەزنترین بەهرەیل مرۆیی دەێد، و دیاری کرد کە گرنگی نەیان وە ژیانگوزەرانی تەونکەرەیل هیلێد سەر خوەیان هەڵگرن وەرەو بازاڕەیل هەرێم کوردستان کە ژینگەی کارکردن ئارامتر پەیا کەێد.

15 پیشە کەفتنەسە هەڕەشەی گڵووڵەبوین

ئەو وەرپرسە دیاری کرد کە دروسکردن قالی هەر پیشەیگ دەسڕەنگینی نییە، وەلێ زەنجیرەیگ ژیانە کە نان هەزاران خیزان دەێد، کە دروسکردن قالی نان 15 چین پیشەیی جیاجیا دەێد، هەر لە دیزانکەرەیل تا رەنگدەرەیل و تەونکەرەیل تا رەسێدە بارکەر و بفرووشەیل.

هوشداری دا کە هەر رمیانیگ لەی زەنجیرە بوودو مدوو قەیرانەیل ئابووری و کۆمەڵایەتی، و داوای پشتگردن ئەرا مقیەتیکردن ئی میراتی کولتووری هاوبەشە کرد.

هاوکاری گەشتوگوزاری

لەلای خوەییش، بەشیری رەخنە لەوە گرد کە نەوین پێشانگایەیلیگ تایبەتمەن لەناو تەبریز ئەرا ساڵەیل دویرودرویژیگ نییە، دووپاتیش کرد کە سازیان پێشانگایەیل قالی لە شارەگە بازرگانەیل و چالاکوانەیل لە هەرێم کوردستان و دەوڵەتەیل هاوسا کیشێد، کە پاڵپشتی لە جویلەی گەشتوگوزاری و ئابووری کەێد.

هەرلیوا، بەشیری راگەیان کە مۆزەخانەی قالی تەبریز ئامادەس و تەنیا چەوەڕی ئامادەکارەیل ناوی کەێد، تا بوودە شوینیگ کەلتووری و گەشتوگوزاری جیهانی دەسمیەتی دەێد لە ناسانن میژوو و ناسنامەی کویەن قالی لە ناوچەگە.

لەلای خوەییش، محمد مەلەکی، جیگر دویەم سەرۆک دەسەی قالی و گەشتوگوزاری وت: کەرت گەشتوگوزاری کە پەیوەندی وە دروسکردن قالی و پیشەیل دەسڕەنگینی دیرێد، زیاتر کەفێدە کاریگەری رەوشەیل ئابووری ئیسە، و داوا لە حکومەت کرد بڕەیل پشتگیریکردن زویوەزوی پیشکەش بکەێد تا ریگری لە رویدان کارەساتیگ لەی کەرت خزمەتگوزاریە بکەێد کە گەلەیل ناوچەگە لەڕوی کەلتوور و ئابووری وەیەکەو بەسێد.