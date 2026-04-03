عراق سێیەم زەرەدمەنەیلە.. ئامار قوربانیەیل جەنگ ئیران لە یەکەمین مانگی

ئاژانس "رۆیتەرز"، رووژ جمعە، ئاشکرای ئامار ئەو قوربانییەیلە کرد کە لە وڵاتەیل خوەرهەڵات ناوڕاس لە رویداوەیل هەڵکشانن سەربازی لەناوەین ئەمریکا و ئیسرائیل لەلاییگ، و ئیران لەلاییگ ترەک، لە ماوەی مانگ یەکەم لەو جەنگە کەفتنەر کە لە 28 شوبات گوزەشتە دەس وەپی کرد.

ئیران

ئیران کەفتە سەرلیست قوربانییەیل وەپەی ئەوەگ ئاژانس هەواڵەیل چالاکوانەیل مافەیل مرۆڤ "هەرانا" کە بارەگای ها لە ئەمریکا خەوەر دا، کە ئامارەگە رەسیە 3527 کەس کە گیان لەدەس دانە لە وەخت هەڵایسانن جەنگەگە، لەناویانیش 1606 مەدەنی، کە لەلای کەمەو 244 مناڵ لەخوەی گرێد.

ئاژانسەگە وتیش: داتاگەی لە راپۆرتەیل مەیدانی و سەرچەوەیل ناوخۆیی و پزیشکی و فریاگوزاری و لە رێکخراوەیل کۆمەڵگەی مەدەنی و ماددەیل سەرچەوە وازەیل و بەیاننامە فەرمییەیلەو گردەو کەێد.

یەکێتی ناودەوڵەتی ئەرا کۆمەڵەیل خاچ سوور و مانگ سوور، ئمڕوو جمعە، وت: تا ئیسە لەلای کەمەو 1900 مەدەنی کوشیانە و 20 هەزار کەس زەخمدار بوینە لە کوتانەیل ئەمریکی و ئیسرائیلی ئەرا بان ئیران.

دیار نەویە ئایا ئی شمارەیلە لەلای کەمەو ئەو 104 کەسە گردیەسەو کە سوپای ئیرانی وت:

دویای ئەوە کوشیانە کە ژیرئاوگەڕیگ ئەمریکی کەشتییگ جەنگی ئیرانی لە وەرانوەر کەناراوەیل سریلانکا لە 4 ئازار گوزەشتە نوقم کرد.

لوبنان

دەسەڵاتەیل لوبنانی وتن: 1345 کەس لە پەلامارەیل ئیسرائیل لە 2 ئازار گوزەشتەو کوشیانە و لەلای کەمەو 124 مناڵ لەناویان بویە.

دوو سەرچەوەی ئاگادار ئەرا "رۆیتەرز" وتن: زیاتر لە 400 لە چەکدارەیل حزبولڵا کوشیانە لەوەخت دەسوەپیکردن پەلامارەیل حزبەگە ئەرا بان ئیسرائیل لە 2 ئازار/ مارس گوزەشتەو، و هێمان رووشن نەویە ئایا ئامار کوشیاگەیل کە دەسەڵاتەیل راگەیاننە جەنگاوەرەیل لەخوەی گرێد یا نە.

لەی چوارچیوە، سوپای لوبنانی خەوەردا لە کوشیان نۆ سەرباز لەلای کەمەو لە 2 ئازارەو لە کوتانەیل ئیسرائیلی ئەرا بان وڵاتەگە کە فرەیان لە باشوور بوینە.

سێ لە سەربازەیل ناوجیکەر ئیندۆنیزی سەر وە نەتەوە یەکگرتگەیل لە دوو رویداو جیا لە باشوور لوبنان کوشیان، یەکیگیان وە تەقینەوەیگ سەرچەوە نادیار، و ئەوەکەی ترەک وە گولە.

عراق

دەسەڵاتە تەندروسیەیل عراق باس لەوە کردن کە لەلای کەمەو 108 کەس لە سەرەتای جەنگەگەو کوشیانە، کە مەدەنییەیل و ئەندامەیل هیزەیل حەشد شەعبی و سەربازەیل سوپا و جەنگاوەرەیل هیزەیل پیشمەرگەی کوردی لەناویان بوینە.

وەرپرسەیل ئەمنی لە یەکیگ لە بەندەرە عراقییەیل وتن: یەکیگ لە ئەندامەیل تیمیگ بیگانە لە پەلاماریگ کوشیا کە کەشتییەیل نەفتهەڵگر لە نزیک بەندەرەگە کردە ئامانج.

ئیسرائیل

خزمەتگوزاری فریاکەفتن ئیسرائیلی باس لەوە کرد کە 19 کەس وە مدوو وەشانن مووشەکەیل لە ئیران و لوبنانەو کوشیانە، و سوپا وت: 10 لە سەربازەیلی لە باشوور لوبنان کوشیانە.

لە رویداویگ ترەک، هیزەیل ئیسرائیلی هەڵە لە ئامانجەگە کردن و جفتیاریگ ئیسرائیلی لە نزیک سنوورەیل وەگەرد لوبنان لە 22 ئازار گوزەشتە کوشتن.

ئەمریکا

13 لە ئەندامەیل هیزەیل چەکدار کوشیان، و سوپای ئەمریکی راگەیان کە شەشیان مەرگیان پشتڕاس کریاس دویای وەخوارکەفتن فڕۆکەیگ سەربازی ئەمریکی ئەرا سزەمەنی لە عراق، لە وەختیگ هەفت کەس ترەک لە ماوەی ئۆپەراسیۆنەیل ئەرا بان ئیران کوشیان.

وەرپرسیگ ئەمریکی ئەرا "رۆیتەرز" وت: 12 سەرباز ئەمریکی زەخمدار بوینە، کە دووانیان تویش زەخمەیل سەختیگ هاتنە، لە پەلاماریگ ئیرانی ئەرا بان بنکەی ئەمیر سوڵتان ئاسمانی لە سعودیە.

ئیمارات

دەسەڵاتەیل ئیماراتی وتن: 11 کەس لە پەلامارەیل ئیرانی کوشیانە، کە دوو سەرباز لەناویان بویە.

قەتەر

وەزارەت وەرگری قەتەر وت: هەفت کەس لە 22 ئازار گوزەشتە لە دویای وەخوارکەفتن هەلیکۆپتەریگ لەبان ئاوەیل هەرێمی قەتەری کوشیان، لەدویای پەککفتنیگ تەکنیکی لە ماوەی ئەرکیگ رۆتینی. و وەزارەتەگە هیچ هویردەکارییەیل ترەک نەیا.

چوار لە کوشیاگەیل لە ئەندامەیل هیزەیل چەکدار قەتەرین، و یەکیگیان تورکییە لە هیزەیل هاوبەش قەتەری تورکی، و دووانیانیش لە تەکنیککارن.

کوەیت

دەسەڵاتەیل کوەیتی خەوەردان لە کوشیان هەفت کەس کە سێیان لەلییان وە پەلامارەیل ئیرانی، و دووانیان لە کارمەنەیل وەزارەت ناوخۆ و خود شمارە لە کارمەنەیل هیزەیل چەکدارن.

دیم خوەرئاوای فەلەستین

چوار ژنە فەلەستینی لە پەلاماریگ مووشەکی ئیرانی لە دیم خوەرئاوا کە ئیسرائیل داگیری کردیە کوشیان.

سووریا

ئاژانس عەرەبی سووری باس لەوە کرد کە چوار کەس کوشیان وەختیگ مووشەکیگ ئیرانی باڵەخانەیگ لە شار سوەیدا لە باشوور وڵاتەگە لە 28 شوبات گوزەشتە کردە ئامانج.

بەحرەین

وەزارەت ناوخۆی بەحرەین وت: دوو کەس لە دوو پەلامار جیاجیای ئیرانی کوشیان کە دویایینیان ئەرا بان باڵەخانەیگ نیشتەجیبوین بویە لە مەنامە.

وەزارەت وەرگری ئیماراتی لە 24 ئازار گوزەشتە باس لەوە کرد کە یەکیگ لە خاوەن گریەبەسەیل مەدەنییەیلی لە پەلاماریگ ئیرانی وەبان بەحرەین کوشیاس، و باس لەوە کرد کە ئەو کەسە هەڵگر رەگەزنامەی مەغریبیە.

سەڵتەنەی عومان

دوو کەس وە پەلاماریگ وە فڕۆکەی بیفڕۆکەوان ئەرا بان ناوچەیگ پیشەسازی لە سەحار لە 13 ئازار گوزەشتە کوشیان، کە ئەوان یەکەم دوو کوشیاگن لە سەڵتەنە کە میوانداری دانوسەنین ناوجیکردن لەناوەین ئەمریکا و ئیران کرد.

کۆمپانیای وەڕیەوەبەر یەکیگ لە کەشتییە نەفتهەڵگرەیل وت: کەسیگ لە وەختیگ گوزەشتە گیان لەدەسدا دویای ئەوەگ گولەیگ دا لە کەشتییەگە لە وەرانوەر کەناراوەیل مەسقەت.

سعودیە

دوو کەس کوشیان وەختیگ گولەیگ (قەزیفە) کەفتە بان ناوچەیگ نیشتەجیبوین لە شار خەرج، لە باشوور خوەرهەڵات پایتەخت ریاز.

فەرەنسا

سەربازیگ فەرەنسی کوشیا و شەش ترەکیش زەخمدار بوین دویای پەلاماریگ وە فڕۆکەی بیفڕۆکەوان لە باکوور عراق کە لەورا مەشق و راهێنان ئەرا نواگیریکردن تیرۆر پیشکەش کردوێن.