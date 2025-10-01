"سیخوڕەیل" هانە ناو کۆمیسیۆن.. ئەنجامەیل هەڵوژاردنەیل عراق وەرجەوە لە ئیران نویسیەن

شەفەق نيوز- ئەڵگەردان

رووژنامەی "زە هيڵ" ئەمریکی گومانکردنیگ وەرجەوەختە لە دەسپاکی هەڵوژاردن هاتگ عراق ئاشکرا کرد، کە وت: ئەنجامەیلی "لەناو ئیران نویسیەن " کە کۆمسیۆن باڵای سەروەخوەیی هەڵوژاردن "سیخوڕن" هاتنەسە ناوی و وەرجە دەنگدان دەسکاریی کەن.

ئەو رووژنامەی ئەمریکیە لە راپۆرتیگ ئاژانس شەفەق نیوز ئەڵگەردانی کەێد دیاری کرد کە کارەگە ئامارکردن دەنگەیل نییە، وەلێ کاریگە کەینوبەین ئەرای کریاس، وەپی ئویشن بەشەوکردن ریژەیی، کە کورسەیل پەرلەمان وەرجەوە ناوەین بڕەیلیگ کەس بەشەو کریەن، لەناو ئەو کەسەیلە میلیشیایەیل و ئەو هاوپەیمانیەیل سیاسیە کە پەیوەندی وە (وەرخودان) دیرن کە و پشتگیریکردن ئیرانەو کار کەن، کە تەنیا باڵەیل شیعە نیین، وەلێ هەر بڕەیلیگ گرێدەو کە هانە ژیر چەتر ئیران.

لە وەختیگ ئەو راپۆرت ئەمریکیە باس کەێد کە گەل عراق تویش تاڵانکردن دەنگەیلی تیەێد، دیاری کرد کە ئەو عراق دیموکراتیە نییە کە ئەمریکا دویای رمانن سەدام حسێن پەیمانی دا، و پرۆسەی ناتەواو ئەمریکا چووڵاییگ دروس کرد کە تەرخان پڕیەو کرد.

وەگورەی راپۆرتەیل، دی پەیوەندی هەڵوژاردن عراق وە ململانێ فیکری یا رکابەری لەبان وەرگردن دڵنیایی گەل نەمەن، وتیش: درووکانی ئەو دیموکراتیە بویەسە مدوو نەمان سەروەری، کە دەسەڵات ئیران رەسێدە گشت سویکیگ لە سویکەیل عراق، و بایەسە واشینتۆن وەرجە مەوقەی هەڵوژاردن کە بڕیارە لە 11ی تشرین دویەم وەڕیەو بچوود، بایەسە بڕیار بەێد یا نواگیری ئەوە بکەێد یا خوەی بەێدە دەس.

ئەو راپۆرتە ئەوە وە "خيانة" دادە قەڵەم نەک تەنیا ئەرا ئەو عراقیەیلە کە رووژیگ باوەڕ وە ئاڵشتکردن داشتن، وەلێ هەمیش رەسێدە خود ئەو بنەمایەیلە کە ئەمریکا وت گوایە لە ساڵ 2003 خاوەنداریەتییان کەێد، هەناێ پەیمان ئازادی دا، کە هیشت حکومڕانی ئاینی هاوسا لە ئیران، دەس وەبان بەغداد بنەێد.

راپۆرتەگە وتیش؛ ئەمریکا دی توانای هەڵگردن سیاسەت نادیاری نەیرێد، چوینکە وەگەرد نزیکەوبوین مەوقەی هەڵوژاردن عراق، کەفێدە نوای دوو ری، یا ئەمریکا خوەی بکیشێدەو و عراق ئەرا "ئایەتوڵڵایەیل" ئیران بیلێدە جیەو، و رازی بوود بەغداد بکەفێدە شوین تەهران، یا رییگ ترەک هەسر کە نوای دەسوەردان ئیران بگرێد، و پشت دامەزراوەیل دیموکراتی لە عراق بگرێد، و ئەو سەروەریە وە گەلی بەێد کە شایستەین.

دویای ئەوە کە راپۆرتەگە ئاگاداری دا کە ئەگەر هیچیگ نەکرد، واتە خوەی دەێدە دەس، و ئەگەر ئەمریکا دویای هەڵوژاردن عراق دادەو دویا، دەرئەنجامەیل وەرەو شوینیگ دویرترەک چن لە عراق، کە هەر "جینشنیگ ئەرا ئیران" ویرە زیاتر گرێد، و تەهرانیش گشت ناوچەگە خەێدە قەپاڵ، کە ئیسرائیل زیاتر کەفێدە وەر هەڕەشە، و هاوپەیمانەیل ئەمریکا لە خەلیج ئی کار بەد ئەمریکا دوینن، چماێ ئویشێد ئەوەیش بچنە باوەش ئیران.

راپۆرتەگە دیاری کەێد کە بە کێشەی خوەرھەڵات ناوڕاس نییە، وەلێ جویر نشانەیگە ئەرا راسگووی ئەمریکا لە گشت جیهان، و پرسیار کرد؛ دویای ساڵەیل قوربانیدان و خەرجکردن تریلیۆنا دۆلار، و شارەیل گەورە لەو کەسەیلە کە مردن، پەیام ئەمریکا چە بوود ئەگەر لە عراق واز هاورد و دادەی دەس گەورەترین دوژمنەیل هەرێمیی.

لە پایان راپۆرتەگە وت: گەل عراق زیان لە دیکتاتۆریەت و داگیرکاری و تیرۆر و گەندەڵی وەخوەی دی، نەبایەس ئیرنگە بیلێد بوودە وەیلکانیگ ئەرا بازی جیوسیاسی ئیران، وتیش؛ عراق توانای ئەوە دیرێد بوودە دەوڵەتیگ خاوەن سەروەری، ئەوەیش تەنیا وە مەرجیگ بوود ئەگەر واشینتۆن خوازێد وەرجە 11ی تشرین دویەم بکەفێدە جویلە.

وتیش: عراق ئەرا ئەمریکا زیاترە لە پەیمانیگ کە شکیار و ئەمریکا قەرزار عراقە وە دەرفەت ئازادبوین لە چنگ ئیران، و ئەگەر واشینتۆن شکست هاورد، گەل عراق چیرووک عراق نیەنویسێد، وەلێ ئیران نویسێدەی.

راپۆرتەگەی زە هيڵ داوا لە ئەمریکا کرد باێدە خەوەر، وەنە ئیران بوودە خاوەن وەرز پایان، و بایەسە ئەوەگ ئەمریکا رانێد جویلە بکەێد وەرجەیەگ ئی کارەساتە دی ری گلەوخواردن لەلیەو نەمینێد.