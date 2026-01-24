"گەرەنتی سەقامگیری کوردەیل سوریا": گۆڤاریگ ئەمریکی: نێچیروان بارزانی یاریزانیگ ناوچەییە و دیپلۆماتکاریگ بیدەنگە

شەفەق نيوز- ئەڵگەردان تایبەت

رۆڵ نێچیرڤان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، جویر یاریزانیگ هەرێمی بیناکەر توەنێد وە دیپلۆماتکاری بیدەنگی دەسمیەتی بەێد لە سنووردارکردن گرژییەیل و کەمەوکردن کاریگەریەیل ژاوەژاو لە باکوور خوەرهەڵات سوریا، وەشیوەیگ پاڵپشتی لە رۆڵ هەرێم بکەێد جویر ئەنگەر وزەی ئەمریکی لە سوریای دویای جەنگ، کە وەیجویرە گۆڤار "ناشيوناڵ ئینترێست" ئەمریکی باسی کەێد.

ئەو گۆڤار ئەمریکیە لە راپۆرتیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز ئەڵگەردانی کرد باس تەقەلایەیل چەسپانن دەسەڵات کرد کە ئەحمەد شەرع سەرۆک سوریا لە دویادویای ساڵ 2024ەو تەقەلا ئەرای کەێد، کە وت: کوردەیل سوریا کە وە "هاوبەشەیل ئەمریکا لە ماوەی دویرودرویژیگ لەڕی هەسەدە لە جەنگ دژوە داعش" ناویان هاورد، ئیرنگە تویش تا بڕوایی تیەن لە بانان یەکخستن سیاسی و ئەمنی خوەیان.

لە دەسنشانکردن ئەرا گرنگی نەفت و گاز لە باکوور خوەرهەڵات سوریا، راپۆرتەگە دیاری کرد کە ئەو ناوچەیلە وەدەس کورد کە وەپی ئویشن رۆژاڤا، بڕیگ لە گرنگترین کێڵگەیل نەفت و گاز لە سوریا هاناویان، و جویر شوینیگ کشتوکاڵی گرنگن، وتیش: هەر یەکلاییکردنیگ سیاسی هەمیشەیی گەرەنتی وەڕیەوبردن ئی سەرچەوەیل ستراتیژیە خوازێد وەشیوەیگ سەربازکاری کەمەو بکەێد، و پشتگیری ئارامی ناوخوەیی بکەێد، و دەسمیەتی بەێد لە ئەوزەڵکردن، لە وەختیگ وەردەوامی نائارامی هەڕەشەی لاوازکردن ریەیل وزەی هەرێمی دەێد، و شکانن ئەوزەڵکردن کەرت تایبەت، و لاوازکردن ئاسایش وزەی ئەمریکا و هاوپەیمانەیلی.

نێچیروان بارزانی و رۆڵ هەرێمیی

راپۆرتەگە وتیش: ئەو ری وزە کە وە باکوور خوەرهەڵات سوریاو رەد بوود، گرنگی ستراتیژی فراوانتر دیرێد لەوەر نزیکیی لە سیستەم کڕ لویلەیل عراقی کە لە هەرێم کوردستان کار کەن، دیاری کرد کە ئی گریەداینە دەسەڵات ئەمریکی لە هاوپەیمانەیل لە ناوچەگە قایمەو کەێد، لە ناوچەیگ کە هیمان تیکەڵابوین رووسی و ئیرانی لەناویان زاڵە.

وتیش: کۆمپانیایل ئەمریکی هەمیش لە کێڵگەیل وزەی نزیک گورجن، واتە نائارامییگ درویژماوە لە سوریا، توەنێد کاریگەری بەدیگ لەبان بەرهەمکاریەیل ئەمریکا و بەرژەوەنیەیل ئابووری فراوانتر بیاشتوود.

لەی چوارچیوە، راپۆرتەگە وت: نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان رۆڵی دیار دەێد جویر کاراییگ هەرێمی بیناکەر توەنێد کە دەسوەردان دیبلۆماسیی دەسمیەتی بەێد لە سنووردارکردن گرژییەیل و هاندان گفتوگۆ براگماتی.

راپۆرت ئەمریکی باس بەشیگ لە رۆڵەیل نێچیرڤان بارزانی کرد لە وەجیهاوردن ئارامی، دیاری کرد کە لە وەرجە ساڵ 2019، بارزانی مقیەتی پەیوەندیەیل کار خاسیگ کرد وەگەرد سەرکردە تورکەیل و خەلیجیەیل، بیجگە هاوبەشەیل ئەوروپی و ئەمریکی، هەمیش کارکردن وەردەوامی وەگەرد بەغداد دەسمیەتی دا لە ئارامی پەیوەندیەیل ناوەین بەغداد و هەولێر، و قایمکردن بنەڕەتەیل دامەزراوی حکومڕانی سەروەخوەیی کورد لەناو عراق.

راپۆرتەگە وتیش: وە پشتبەسین وە ئەزموون نێچیرڤان بارزانی جویر قسەکەریگ دیبلۆماسی باوەڕوەپیکریای، توەنێد رۆڵیگ ئاسانکاری گرنگ بڕانێد، لە گاڵداین ئەرا گفتوگۆیگ کە باس رخەیل کوردی سوری بکەێد وەگەرد پاڵپشتیکردن ئارامی هەرێمی فراوانتر.

راپۆرتەگە وتیش: نێچیروان بارزانی پیشوازی لە گەشەیل دوایین کرد، لەناویان دانوەپیداناین دیمەشق وە زوان کوردی جویر زوانیگ نیشتمانی، جویر نشانەیگ ئەرێنی وەرەو تیکەڵابوین نیشتمانی، وەگەرد دووپاتکردن وەردەوامی لەبان مقیەتیکردن کەمینەیل.

راپۆرتەگە وتیش: لە وەختیگ ئەو دانوسەنینە وەردەوامە کە هیزەیل هەسەدە گرێدەو، دەسەڵات نێچیروان بارزانی توەنێد دەسمیەتی بەێد لە ژاوەژاو و پاڵپشتیکردن ریکارەیل دروسکردن بڕوایی لەناوەین هیزەیل ناوخوەیی کارا و دەوڵەت سوریا.

دیبلۆماسی نەرم لە جیای نواگیریکردن ئەمنی

وەگورەی راپۆرتەگە، رۆڵ دیبلۆماسی بارزانی دەسمیەتی دەێد لە کەمەوکردن دەرفەتەیل هیزەیل دەرەکی ئەرا بەدوەکارهاوردن نائارامی رخداری درویژەوبوین جەنگ لابات سێسویکەی عراقی - سوری - تورکی.

دیاری کرد کە ئی رۆڵە هەمیش دەسمیەتی دەێد لە قایمکردن نەرمی ئابووری هەرێمی و وەگەرد ئامانجەیل ئاسایش نەتەوەیی ئەمریکا لە مەودای دویر گونجێد.

وتیش: پەیوەندیەیل وەردەوام و بیناکەر ئەمریکا وەرد نێچیرڤان بارزانی، توەنێد سنووردار خوازین ئەرا دەسوەردان سەربازی ئەمریکی لە بانان بکەێد، کە ئاسایش وزە لە نواگیریکردن خەێدە دیبلۆماسی ناوخوەیی.

راپۆرتەگە دیاری کرد کە هەرێم کوردستان سەکوویگ ئامادە کەێد کە جیاوازە وە راسگویی ئەرا ئی تەقەلایەیل ناوەنگیریە، وتیش: پەیوەندی خاسی وەرد بەغدا، ژینگەیگ دروس کرد نە ری مەزەنەکردنی هەس پشتگیری ژیرخان ئیسەی بەرهەمکردن وزە و هەناردەکاری کەێد، وەگەرد توانای گەشەپیدان لە بانان.

وتیش: هەرچەن جیۆگرافیای هەرێم کناراوەیل دەریایی نەیرێد، وەلێ هەرێم کوردستان شوینیگ ستراتیژی دیرێد لە چواڕیان بەرژەوەنیەیل هەرێمی، کە جویر ناوچەیگ ناوجیکەرە مقیەتی لە ئارامی کەێد، وتیش؛ هەرێم کوردستان وە سەرکردایەتی نێچیرڤان بارزانی، توانێد دەسمیەتی بەێد لە ریگریکردن لە بەشەوبوین لە سوریا، و مقیەتیکردن سیستەمەیل وزەی هەرێمی.

ئی راپۆرت ئەمریکیە لە کۆتایی ئەوە هاوردە یاد کە ئیدارەی ترەمپ دووپات کرد لە تەقەلایەیل وەجیهاوردن هەڵمەتەیل ئاشتی کە سوودەیل ئابووری و ئەمنی دیاریگ لە وزە وەجی تیارن، وتیش: بایەسە وەخود براگماتی وەگەرد سوریا رەفتار بکریەێد، و لەڕی بەشداریکردن سەرکردەیل هەرێمی لە خاوەن ئەزموونەیل جویر نێچیرڤان بارزانی، هیلێد ئەمریکا بتوانێد پشتگیری ئەو تەقەلایەیل ئارامیە بکەێد کە رێز لە داینامیکی ناوخوەیی گرن، وەگەرد مقیەتیکردن بەرژەوەنیەیل ستراتیژیی.

وتیش: ئاگربەسی دویایین وەرد هەسەدە، گامیگە لە چوارچیوەی کاریگ درویژتر، و باس قسەیل تۆم باراک کلکریای تایبەت ئەمریکا کرد کە وت: واشینتۆن و دیمەشق تەقەلا دەن زویوەزوی جویلە بکریەێد ئەرا بەرهەمکاری و ئەوزەڵکردن لە سوریای نوویگ وەبی سزایەیل.

راپۆرتەگە رەسیە پایان کە وت: لەڕی دیبلۆماسی وریا، و هاوبەشە هەریمیەیل باوەڕوەپکریای، ئەمریکا ئامرازەیل پاڵپشتیکردن ئارامی لە سوریا دیرێد وەگەرد تەواوبوین رۆڵ سەربازیی.