"رۆیتەرز" لە زوان سەرچەوەیگ: سوپای پاسداران شانەیل لە باشوور عراق دروس کردگە ئەرا پەلامارداین دەوڵەتەیل کەنداو

شەفەق نیوز - وەشوینکەفتن

ئاژانس "رۆیتەرز" لە زوان هەشت سەرچەوەی عراقی، ئمڕوو جومعە، وت کە سوپای پاسداران ئیرانی شانەیل نهێنی نوویگ لە عراق دروس کردگە؛ ئەرا جیوەجیکردن پەلامارەیل لەبان دەوڵەتەیل کەنداوی کە میوانداری هیزەیل ئەمریکی کەن، وەو کارەیش باز داگەسە بان تووڕەیل ئەو گرووپە چەکدارەیلە کە هەن ئەرا ئەوەگ ئاشکرا نەوون.

وەپای ئاژانسەگە لە زوان ئەو سەرچەوەیلە، سێ یا چوار شانە، کە هەر یەکیگیان لە نزیکەی 10 جەنگاوەر دروس بوود، لەلای کەمەو هەفت پەلامار وە فڕۆکەی بی فڕۆکەوان لە ناوچەیل بیاوانیگ لە نزیک هەردوگ شار باشوور بەسرە و سەماوە ئەنجام دانە، و ناوچەیلیگ لە کوەیت و سعودیە و ئیمارات لە ماوەی ناوەین 20 نیسان و 17 ئایار گوزەشتە کردنەسە ئامانج.

شمارەیگ لە چەکدارەیل ئی شانەیلە سەر وە "مقاومەی ئیسلامی لە عراق"ن، کە هاوپەیمانییگە لە کوتلەیل شیعە دروس بویە، باوجی ئی گرووپە نووەیلە لە دەیشت پەیکەر سەرکردایەتی باو خوەیان کار کەن و راپۆرتەیلیان وە کوتوپڕ رەوانەی سوپای پاسداران ئیرانی کەن، وەپای سەرچەوەیل کە دوو وەرپرس سەربازی عراقی و وەرپرسیگ ئەمنی و پەنج لە سەرکردەیل گرووپە چەکدارە ناوخۆییەیل لەخوەی گرێد.

ئاڵشتبوین لە تاکتیک ئیرانی

هەر پەنج سەرکردەگە لە گرووپە چەکدارەیل وتن کە دروسکردن شانە نووەیل لە عراق - کە کاریگە وەرجەیە لە میدیایەیل ئاشکرا نەکریاس - رەنگدانەوەی ئاڵشتبوینیگە لە شیوازەیل سوپای پاسداران، وە ئامانج مقیەتیکردن توانای ئیران لەبان بڵاوکردن هەژموون خوەی لە ناوچەگە، لە وەختیگ سەرچەوەیل سەربازی و ئابووری ئەرا ئەو گرووپەیلە کە دڵسووزن تویش داوەزیان گەوراییگ هاتنە.

ئی پەرەسەنینەیلە لە وەختیگ تیەێد کە باڵەیل شیعەی دەسەڵاتدار لە ساڵ گوزەشتەو ئامادەیی خوەیان نیشان دانە ئەرا وازهاوردن لە چەکەیلیان و خەسەوکردن کار سیاسی ئەرا نواگیریکردن لە بەرزەوبوین ململانێەگە وەگەرد ئیدارەی سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ.

لەی بارەو، لیوا خانەنشین لە سوپای عراقی جاسم بەهادلی، و دوو پەرلەمانتار لە چوارچیوەی هەماهەنگی دەسەڵاتدار، دوینن کە ئی شیوە شایەت تاران شان وەپیەوە داگە ئەرا دروسکردن گرووپەیلیگ کە بخرینە ژیر کۆنترۆڵی وە کوتوپڕ.

لە چوارچیوەی ئی ئاڵشتبوینە، دوو باڵ چەکدار دیار کە "عەسائیب ئەهل حەق" و "کەتائیب ئیمام عەلی"ن، لەی مانگە راگەیانن کە دەس کەنە رادەسکردن چەکەیلیان ئەرا دەسەڵاتەیل دەوڵەت، دۊای هوشدارییەیل ئەمریکی دووارەکریاگ ئەرا حکومەت عراقی وە هەوەجەی هەڵوەشانن گرووپە چەکدارەیل چالاک لە دەیشت چوارچیوەی یاسا.

بەهادلی، کە شارەزایگە لە کاروبار گرووپە چەکدارەیل، دیاری کرد کە ئەو گرووپە نووەیلە کە سوپای پاسداران دروسیان کردگە، وە قەوارە بۊچگتر دیارن، و لە رووی ئایدۆلۆژییەوە تونڕەوترن، و مل کەچترن ئەرا کۆنترۆڵ کوتوپڕ، وە شیوەیگ کە توانای رەتکردن و دویرخستن وەرپرسیاریەتی فەرمی و کەمەوکردن فشار ئەمریکی لەبان بەغداد ئەرا ئیران مسۆگەر کەێد.

هەڵوێست بەغداد و رێککەفتن ئەمریکی ئیرانی

لەبان ئاست دیپلۆماسی، هەردوگ سەرۆک ئەمریکی و ئیرانی لە رووژ چوارشەممەی گوزەشتە رێککەفتنیگ وەختانە واژوو کردن ئەرا کووتاییهاوردن وە جەنگ، لەبان ئەوە کە دانوسەنینەیل دۊاتر ئەنجام بیریەێد لەبارەی دۆسیە ئاڵووزەیل جۊر بەرنامەی ئەتۆمی، باوجی وەرپرسەیل ئیرانی دووپات کردن کە پاڵپشتی تاران ئەرا "گرووپەیل مقاومە" ئەرا گفتوگۆ نەخریاسە روی و رێککەفتن ئیسە باسی نیەکەێد.

لە وەرانوەر ئەوە، وەزارەت دەیشت ئەمریکی دووپات مەزەنەیلی کرد کە حکومەت عراقی ریوشوینەیل وە کوتوپڕ بگرێدەو ئەرا هەڵوەشانن گشت ئامرازەیل ئەو چالاکییەیلە کە ئارامی شیونن، و ئی پەلامارەیلە تاقیکردنیگ زۊنە ئەرا سەرۆک وەزیرەیل عراقی نوو، عەلی زەیدی، دروس کەن، کە لە مانگ گوزەشتە پۆستەگەی وەرگرد؛ لە وەختیگ بەغداد وە وریاییگ فرە لەبان تەنافیگ تون لەناوەین واشنتۆن و تاران ری کەێد.

زەیدی لە گردەوبوینی لە دوشەممەی گوزەشتە وەگەرد کلکریای ئەمریکی تۆم بەڕاک، نەخشەیل بەغداد ئەرا مسۆگەرکردن ماڵین تەواو ئەرا چەک و هەڵوەشانن گرووپە چەکدارەیل کە لە دەیشت دەسەڵات دەوڵەت کار کەن، وەگەرد مسۆگەرکردن ئەوە کە زەوییەیل عراقی ئەرا رخبارکردن ئاشتی هەرێمی وەکار نیەتریەێد، خستە روی.

هویردەکاری پەلامارەیل و ئامانجە جیوەجیکریاگەیل

وەپای سەرچەوە سەربازی و ئەمنییە عراقییەیل، ئی شانە نووەیلە لە ماوەی جەنگ لەلای کەمەو سێ پەلامار وە فڕۆکەی بی فڕۆکەوان لە دژ کوەیت، و دوو پەلامار لە دژ سعودیە، و دوو پەلامار ترەک لەبان دەوڵەت ئیمارات جیوەجی کردنە.

سەرچەوەیل دەسنشان کردن کە ئامانجەیل بنکەی "عەلی سالم" ئاسمانی لە کوەیت و باڵەخانەیگ سەربازی لە فڕۆکەخانەی کوەیت ناودەوڵەتی لەخوەیان گردن، لە وەختیگ ئەو پەلامارەیلە کە وەرەو سعودیە و ئیمارات وەشیانە پۊچەڵ کریانە.

دەسەڵاتەیل عراقی لەی وەختە لێکۆڵینەوە کەن لەوە کە ئایا ئی گورزەیلە پەلاماریگ وە فڕۆکەیگ بی فڕۆکەوان لەخوەی گرێد کە لە 17ی ئایار رویدا و بۊە مدوو ئاگریگ دیاریکریاگ لە دەیشت ویستگەی "بەرەکە" ئەرا وزەی ئەتۆمی لە ئیمارات، لە خود وەخت وەگەرد راگەیانن ریاز ئەرا وەخوارخستن سێ فڕۆکەی بیفڕۆکەوان کە لە ئاسمان عراقەوە هاتنە لە خود رووژەگە.

سەرۆک وەزیرەیل عەلی زەیدی ئی دوو پەلامارە ئیدانە کردۊد و وە "کارەیل تاوانکاری" وەسفیان کردۊد، و پەیمانەیل دا ئەرا ئەنجامداین لێکۆڵینەوەیگ هاوبەش وەگەرد هەردوگ دەوڵەتە کەنداوییەگە ئەرا پشتڕاسکردن شوین دەرچگنیان.

سەباح نوعمان، قسەکەریگ وەناو فەرماندەی گشتی هیزە چەکدارە عراقییەیل، خوەی دۊرەو خست لە داین هەر لێدوانەیلیگ لەبارەی ئی راپۆرتە، هەرلیوا لایەنە فەرمییەیل لە کوەیت و سعودیە و ئیمارات وەڵام داواکارییەیل لێدوان نەیانە کە لەلایەن "رۆیتەرز"ەو کل کریانە.