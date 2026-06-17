رۆبۆتەیلیگ کە ئایەم فامن.. ئایا باس زیرەکی دەسکرد فیزیکی ئەژنەفتیدە؟

شەفەق نیوز - وەشوینکەفتن

لێکۆڵەرەیل لە پەیمانگای KAIST ئەرا زانست و تەکنەلۆجیا گامیگ گرنگ نانە وەرەو فراوانکردن جیوەجیکردنەیل ژیری دەسکرد لە جەهان راسگانی، دۊای پەرەپیداین تەکنەلۆجیایگ نوو کە ری وە ئامێرەیل دەێد تا خوەزگەیل ئایەم و نشانەیل هەڵسەنگاندن وە شیوەیگ خوەیەتی لەڕی شمارەیگ دیاریکریای لە گرتە ڤیدیۆیل فێر بوون.

پرۆفیسۆر چانگ دی یو، لە کۆلێژ ئەندازیاری کارەبایی، ریبازیگ نوو وە ناو VOTP پیشکەش کرد، کە ئامانج لەلی تۊنستن سیستمە زیرەکەیلە لە فامستن ئەوەگ ئایەم پەسەنی کەێد بی هەوەجەکردن وە بڕ فرەیگ لە داتایەیل وەرین.

زیرەکی دەسکرد لە ماوەی ساڵەیل دۊایی تۊنست دەقەیل بنۊسێد و وینەیەیل دروس بکەێد و مۆسیقا دانەێد، و ئمڕوو وەرەو گامیگ نوو چوود کە وە "زیرەکی دەسکرد فیزیکی" ناسیاس، کە توانایەیلی تەنیا لەبان بەرهەمهاوردن ناوەرۆک دیجیتاڵی نەوەسێد، بەڵکم کیشریەێد ئەرا کارلیەککردن راسەوخۆ وەگەرد جەهان راسگانی.

دیارترین جیوەجیکردنەیل ئی شیوە رۆبۆتەیل پیشەسازی لەخوەی گرێد کە لە ژینگەیەل رخدار کار کەن، و ماشینەیل خوەیڕانیم کە تۊانای هامشوو دیرن لە رەوشەیل ئاڵووز هاتوچوو، و رۆبۆتەیل نەشتەرگەری کە دەسمیەتی پزیشکەیل دەن لە جیوەجیکردن نەشتەرگەریە وردەیل.

تا وەختیگ نزیک، پەرەپیداین رەفتار رۆبۆتەیل کەفتە وەر ریگرییگ گەورا کە خوەی دوینێدەو لە هەوەجەی فامستن زیرەکی دەسکرد ئەرا شیوازەیل رەفتار کە ئایەم وە گونجیاگ یا نەگونجیاگ زانێدەی. ئەرا ودیهاوردن ئەوە، پەرەپیدەرەیل پشت وە گردەوکردن دەیان هەزار لە هەڵسەنگاندنەیل مرۆیی بەسیان، کە هەر رەفتاریگ ئامێرەگە وە شیوەی دەسی تووماری کریەێد وەگورەی ئەوە کە "گونجیاگە" یا "نەگونجیاگە"، یەیش وەختیگ دریژ و خەرج بەرز و سەرچەوەیل مرۆیی گەورایگ خوازیە.

تەکنەلۆجیای VOTP ریبازیگ کاراتر و سروشتیتر پیشکەش کەێد، وە پشت بەسین وە بنەمایگ سادە کە خوەی لەوە دوینێدەو کە ئایامەیل کارامەییەیل نوو فێر بوون لەڕی تەماشاکردن شمارەیگ دیاریکریای لە نموونە نشاندەرەیل.

و لەبان ئی چەمکە، زیرەکی دەسکرد تۊنێد شیکاری ئەرا شمارەیگ کەم لە گرتە ڤیدیۆیل بکەێد کە نموونەیل سەرکەفتگ و ئەوانیتر نە سەرکەفتگ لەخوەیان گرن، و دەرهاوردن ئەو پێوەرەیلە کە مرۆڤ پشتی وەپی بەسێد لە هەڵسەنگاندن رەفتارەیل جیاجیا.

ئەلگۆریتمە نووەگە دەسمیەتی ئامێرەگە دەێد لەبان دەرخستن نیازەیل و پەسەنکردنە مرۆڤییە ئاشکرا نەکریاگەیل. ئەرا نموونە، رۆبۆتیگ نەشتەرگەری لە جیوەجیکردن تەقەڵەیل، یا ماشینیگ خوەیڕان لە مەوقەی رەدبۊین لە یەکتربڕیگ قەرەباڵغ وە پیادەیل، تۊنن گونجیاگترین رەفتار لەناوەین چەن وژاردەیگ وەردەس هەڵوژن، ئەوەیش وە پشت بەسین وە فامستن چەوەڕییە مرۆڤییەیل لەجیای پابەندبۊین تەنیا وە رێنماییەیل.

ئەو تاقیکردنەیلە کە لە رەوش و ئەرکەیل جۊراوجۊر ئەنجام دریان دەرخستن کە تەکنەلۆجیاگە ئەنجامەیل کاریگەر ودی هاوردگە، هەرلیوا تۊنست زانستە وەدەسهاوریایەگە بکەێدە هەڵوێستەیل نوویگ کە وەرجەیە سیستمەگە رەفتار وەگەردیان نەکردگە.

تەکنەلۆجیای VOTP بەشداری کەێد لە کەمەوکردن خەرج گردەوکردن داتایەیل و فیدباک مرۆیی وە شیوەیگ فرە گەورا، چۊنکە سیستمە زیرەکەیل هەوەجەیان وە بنکەیل داتای گەپ لە هەڵسەنگاندنەیل نەمەن، بەڵکم شمارەیگ دیاریکریای لە گرتە ڤیدیۆیل کوالێتی بەرز بەسیانە، کە یەیش پرۆسەی پەرەپیداینەگە زویترەو کەێد و خەرجی کەمەو کەێد.

هەرلیوا، تەکنەلۆجیاگە ريیگ واز کەێد لەوەردەم جیوەجیکردنەیل بوار فراوان، کە سیستمەیل ئۆتۆماتیکی لە کارگەیل، و رۆبۆتەیل شیوە ئایەم، و ماشینەیل سەروەخوەی، و کڕەیل بەرهەمهاوردن زیرەک، و فڕۆکەیل بی فڕۆکەوان، و سیستمەیل نەشتەرگەری پیشکەفتگ لەخوەی گرێد، بیجگە بریکارە نەرمامێرییەیل کە لەجیای وەکارهاوەرەیل کۆمپیوتەرەیل وەڕیەو بەن.

لێکۆڵەرەیل دوینن کە تەکنەلۆجیای VOTP شایەت بوودە یەکیگ لە تەکنەلۆجیا بنەڕەتییەیل ئەرا نەوەی هاتگ لە سیستمەیل زیرەکی دەسکرد فیزیکی کە پشت وە فامستن هەوەجەیل مرۆڤ و پەسەنکردنەیلی بەسن ئەرا دەرکردن بڕیارەیل وردتر و کاریگەرتر.

لە قسەیلی لەبان ئی پەرەپیداینە، پرۆفیسۆر چانگ دی یو وت: گەوهەر زیرەکی دەسکرد فیزیکی خوەی دوینێدەو لە فێرکردن ئامێرەیل ئەرا فامستن نیازە مرۆییەیل و هەڵوژاردن کارە گونجیاگەیل، و لەوەر ئەوە کە تەکنەلۆجیای VOTP توانای فێربۊین پێوەرەیل هەڵسەنگاندن مرۆی دیرێد لەڕی شمارەیگ دیاریکریای لە گرتە ڤیدیۆیەیل، ئەوە نوێنەرایەتی گامیگ بنەڕەتی کەێد وەرەو زویترکردن پەرەپیداین رۆبۆتەیل و سیستمەیل زیرەکیگ کە توانای دەرکردن بڕیارەیل نزیکتر وە بڕیارە ئایەم دیرن.