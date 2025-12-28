رووژنامەیگ بەریتانی: بانان عراق وەدەس گەنجەیل و بیلایەنەیل و چین ناوڕاسە

شەفەق نيوز- ئەڵگەردان تایبەت

رووژنامەی "زا ناشيوناڵ" بەریتانی، رووشنایی خستنە یان دیاردەی چین ناوڕاس کە لە عراق زیایەو بوود، کە گرنگترین گەشەس، و لەناو گەنجەیل سەروەخوەیی دیار دەێد، ئەوانەک سەردەم دیکتاتۆری و داگیرکاری و تیرۆر نەینە، کە ئاڵشتبوینیگ سیاسی یەکلاییکەر لە بانان دروس کەن.

ئەو رووژنامە کە لە ئەبو زەبی وە زوان ئینگلیزی دەرچوود، لە راپۆرتیگ ئاژانس شەفەق نیوز ئەڵگەردانی کرد وت: ئمساڵ ساڵیگ تا ئاستیگ خاس بوی وەگەرد عراق، کە ئاسایش و ئارامی بوی، کە بەرهەم پڕۆژەیل ژیرخانەیل گرنگ لەناوڕاس بەغداد دیار دا، و فرە لە عراقیەیل هیمان سەختە رازی بوون دویای نیم سەدە لە بەرهەمهاوردن سنووردار، وەلی پیشکەفتن وەدەس نەهات.

راپۆرتەگە وتیش: بەش گەورەیگ لە بەغداد وەرجەیە کەفتە بیخودیی و بیئومیدی کە دی عراقیەیل گەورە تەمەن دەس لە گلەوخواردنی شووردن، وەلێ ئیسە سیمای کۆمەڵایەتی گیانیگ گردیەسە وەر.

راپۆرتەگە وتیش: عراقیش تەنیا وڵاتە کە گریە دریاس وە باڵە چەکدارەیل لایەنگر ئیران و گرووپەیل وەرخودان کە ئمساڵ ئیسرائیل پەلاماری نەیا، وتیش: هەڵوژاردن پەرلەمانیگ ترەک هات و چگ وەشیوەیگ سروشتی، وتیش: مەزەنە کریەێد هەر حکومەتیگ نوو دروس بوود واوەشین فراوانیگ لە هیزەیل سیاسی گرێدەو، و وەشیوەی گشتی وەردەوام بوود لە خود سیاسەت بەرهەمهاوردن.

راپۆرتەگە وتیش: سیستەم سیاسی جیگیرە، وەلێ هیمان گەندەڵە و وەتەواوی پشت وە سەرچەوەیل نەفتی بەسێد، ئەراوە هوشداری دەێد لە وەختیگ نرخەیل نەفت قەیران ئابووری کەورەیگ دروس بکەن.

وەلێ راپۆرتەگە وتیش؛ گرنگترین گەشەکردن لەی ساڵە وەجی نەهات، وەلێ هاتێ لە دەیەی گوزەشتە بویە، کە رەد بوی و کەسیگ لەلی ئاگادار نەوی، دیاری کرد کە ئەوەیش لە چینیگ لەو عراقیەیلە کە باوەڕ وەخوەیان دیرن و لە گەنجەیل و لە بیلایەنەیل سیاسی و چین ناوڕاس، کە وەرجەیە ئیجویرە لە عراق نەویە، و ئەگەر وەی شیوە وەردەوام بوود بوودە یەکلاییکەر سیاسی لە ساڵەیل ئایندە.

راپۆرتەگە دیاری کرد کە چەن چشتیگ ئی دیاردەی نووە هاورد، وتیش: ئەو عراقییەیلە کە ئمڕوو هانە سەرەتای تەمەن بیسەیل، لە ناوڕاس وڵات، جەنگ سەخت یا دیکتاتۆریەت یا داگیرکاری یا تیرۆر نەینە، کە بەش فرەیگ لە تەمەنیان لەناو ئاشتی وەبی رخ رووژانە بوینە، و بە یەکەم جارە ئی کارە لەناو هویرمان زنی ئی وڵاتە بوود.

راپۆرتەگە وتیش: ئەوەیش دیار بوی وەختیگ جەنگ ئیسرائیل و لوبنان سەختەو بوی لە ئەیلوول 2024، کە دەیان هەزار لوبنانی روی وەرەو بەغداد کردن، و خەڵکەگە و مەردم پیشوازی لەلییان کردن، کە گەنجەیل ئەوە فامستن کە وڵاتیان وەو وڵاتە نەمەنیە کە گشتی لەلی بواێد، وەلێ بویەسە پەنایگ ئەرا مەردم فرەیگ.

دیاری کرد کە لە فرەی ساڵەیل دەیەی گوزەشتەر ئابووری عراق تا ئاستیگ جیگیر بوی، لەلای کەمەو لەلای عراقیەیل چین ناوڕاس، و پویل فرەیگ ئەرا گەنجینەیل ئی دەوڵەتە هاتیاد کە ئەرا خەرجکردن چیاد و کەمیگ لەلی ئەرا پیشەسازیەیل بویچک.

وتیش: وەرجە بیس ساڵ، عراقیەیل لە چین خوار بوین لە ناوچەگە، و ناچار بوین وەرەو دەیشت پەنا بوەن.

وتیش: ئیسە چین ناوڕاس کارەگەی فرە جیاوازە، کە عراقیەیل دەس وە کارەیل بازرگانی خوەیان کەن، کە ئیرنگە فرەیان کاراکار بیگانە تیارن، و وەگەرد فەرمانبەرەیل بیگانە هاوبەشی لە کار کەن.

راپۆرتەگە وتیش: ئیرنگە عراق زیاترەک تەواوکەر بویە لە ناو و ناودەوڵەتیەو، زیاتر لە ساڵ 2003، هەناێ بەعسیەیل وڵاتەگە وەشیوەیگ وەجی هیشتن کە لە هەر وەختیگ زیاتر بەشەبەشەو بویە، و گەنجەیل عراقی چشتیگ لەبان وڵاتیان نەزانستن، مەگەر چەن بڕیگ بویچک.

وتیش: جاران مەردم عراق وەیجویرە تەواوکەری نەوین، لە کار و پیشە و گەشتکردن، و ئیسە هاوڵاتییگ لە بەغدا توانێد ناو ئەو ناوچە بارێد کە خوەشی لەلی تیەێد یا ئەو دەریاچەی کویەییە لە بەشە دویریەیل هەرێم کوردستان، و کەسەیلیگ لە گشت شوینەیل وڵات چن تا ئامادە بوون لە کۆنفرانس پسپۆڕەیل یا بازیەیل وەرزشی.

راپۆرتەگە هەمیش باس زیایبوین گەشتکردن گەنجەیل عراق کرد وەرەو دەیشت وڵات، وەتایبەت خەلیج و خوەرھەڵات ئاسیا و ئەوروپا کرد، و لە ساڵ 2006 یەکەمین زانکۆی ئەمریکی لە پارێزگای سلێمانی واز کریا، کە شوینیگ ئارامە و دویرە لە پایتەخت، و ئیرنگە زانکۆی ئەمریکی گەپیگ لە بەغداد هەس، بیجگە کۆلێژەیل وەڕیەوبردن کاروبار وە زوان ئینگلیزی، و عراقیەیل تاوانایان گەورەترەو بوی ئەرا رەسین وە زانست و گەشەکردن ناودەوڵەتی.

راپۆرتەگە وتیش: ئی چین نووە لە عراقیەیل لایەنیگ سیاسی نەیرن، لە وەختیگ گشت هیزەیل سیاسی کەفتنەسە دەس بنەماڵەیل و بەرژەوەنیەیل تەنگیگ، لە وەختیگ نووڕین جیهانی ئەرا گەنجەیل عراق نوو و فرە گەورەس، دیاری کرد کە نووڕینیگ ئەرا هەڵوژاردن هەس کە پەیوەندی وەو سیاسەتمەدارەیلە دیرێد کە خزمەت خوەیان کەن، و زیاتر مەردم وە دڵیان نییە بەشداری لەلی بکەن.

راپۆرتەگە مەزەنە کرد قەیران ئابووری کەورەیگ نزیک بوود، دیاری کرد کە ئەگەر گەشەیل ناودەوڵەتی گرنگ بوود، جویر رێککەفتنیگ ئاشتەوایی لە ئۆکرانیا، نرخ نەفت وەشیوەی گەورەیگ داوەزنێد، دی حکومەت عراق توانا نەیرێد مووچەیل سەرەکی بیەێد، کە هاتێ شیواشیو جەماوەری گەورەیگ دروس بکەێد.