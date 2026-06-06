راپۆرتیگ ئیسرائیلی: ئیران سیستەمیگ دامەزرانیە خوەیڕاگردن "شارەیل موشەکی" لەژير گورزەیل مسۆگەر بکەێد

شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس

راپۆرتیگ ئیسرائیلی، ئمڕوو شەممە، ئاشکرای چگن ئیران ئەرا ناو سیستەمیگ ستراتیژی دیزاینکریاگ ئەرا مسۆگەرکردن مەنیین و خوەیڕاگردن "شارەیل موشەکی" کرد، تەنانەت دۊای ئەو پەلامارە ئاسمانییە قورسەیلە، کە شایەت بکەفنە وەریان.

ماڵپەڕ "نەتسیڤ" عیبری، لە راپۆرتیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز چەوی وەپی کەفتگە، وت« ئیران وەردەوامە لە دووارە نووەوکردن و فراوانکردن دامەزراوە سەربازییەیل ژیر زەوی، کە لەوەر پەلامارەیل زەرەدمەن بۊنە، بەڵکم چینەیل نوویگ لە مقیەتیکاری و تونێلەیل زیاتر دروس کەێد.

راپۆرتەگە دەسنشان کرد کە شیەوکردن وینەیل مانگە دەسکردەیل نشان دەن کە فرەی چالاکی ئیرانی خەسەو بوود لە زنجیرە کۊیەیل ناوڕاس ئیران لە دەورگرد ناوچەیل ئەسفەهان، شار "خومەین" و بەشەیلیگ لە خوەراوای ئیران، شار "تەبریز" لە باکوور خوەرئاوا، کەناراوەیل کەنداو عەرەبی و گەروو هورمز لەناویانیش ناوچەی دوورگەی قشم، و بنکە کۊنەیل سوپای پاسداران شۆڕش کە فراوان کریانە و وە قۊلی لەناو کۊیەیلە هەڵکەنینە.

راپۆرتە عیبرییەگە دیاری کرد کە وسنە و شیەوکردنەیل سیستەمەیل ئیرانی فراوانیگ ئاشکرا کەن کە لە تووڕەیل تونێلیگ دروس بوود کە دریژییان رەسێدە چەن کیلۆمەتریگ، و دەیان دەروازەی چگن و دەرچگن ئەرا هەر بڕیگ، و ئەممارەیل گەپیگ کە توانای هەڵگردن سەدان موشەک دیرن، و بڕیگ لە دامەزراوەیل لەناو کۊیەیلە وە قۊلی سەدان مەتر هەڵکەنیانە.

راپۆرتەگە دی کە ئەو سیستەمەیلە و تووڕەیلیانە پشت وە بەسنە دیاریکردن شانەیل تەقانن ستوونی لەژیر زەوی بەسن لە فرەیگ لەو شوینەیلە کە ری دەن وە وەشانن راسەوخۆ لە ناو کۊیە ئیرانییەیلەو.

راپۆرتەگە دیاری کرد کە ئیران تەقەلای وەدیهاوردن 4 ئامانج دەێد، یەکەم توانای مەنیین وەجۊریگ کە تەنانەت ئەگەر بنکەیگ ویران کریەێد، ئەوە بنکەیل ترەک لەناو خزمەت میننەو.

ئامانج دۊەم توانای وەشانن گورز دۊەمە وەجۊریگ کە ئیران دۊای ئەنجامداین هەر پەلاماریگ لەناکاو دژی توانای وەشانن سەدان موشەک دیرێد، باوجی ئامانج سێیەم بریتییە لە توانای شارینەوە وەجۊریگ کە دیاریکردن شوینە راسگانیەیا موشەکەیل سەختە، وەپای ماڵپەڕەگە.

ئامانج چوارەم وە یەکیگ لە دیارترین ئەو ئامانجەیلە دانریەێد، و بریتییە لە کەمەوکردن وەخت وەڵامدانەوە، وەجۊریگ کە موشەکەیل ئامادە بوون ئەرا وەشانن لەناو تونێلەیل وەبی هەوەجە وە وەختیگ دریژتر ئەرا کلکردنیان ئەرا ناوچەیگ واز.

راپۆرتەگە وە پیشخستن ئەوە کۆتایی هات کە لەبان ئاست درویژماوە، هاتێ یە یەکیگ لە گرنگترین پیشهاتە سەربازییەیل بوود لە دید ئیسرائیلەو، ئەگەر لە گوزەشتە ویرانکردن ئەممارە گەورەیل موشەکەیل وە پەلاماریگ لەناکاو شایستە بوی، ئەوە ئیسە تۊەنریەێد بەشیگ گەورە لە چەکخانەگە لە قۊلی کۊیەیلە مقیەتی بکریەێد.