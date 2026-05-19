ئیران پەردە لە روی "سەعاتە خۊناوییەیل" لادەێد

حسێن کرمان پوور وەڕێوەبەر سەنتەر پەیوەندییە گشتییەیل و راگەیانن لە وەزارەت تەندروسی ئیران، ئاشکرای وردەکارییەیل نوویگ کرد پەیوەندیدار وەو پەلامار ئاسمانییە کە ناوچەی حکومی و ناوچەی "پاستۆر" لە تاران پایتەخت کردە ئامانج لە رووژ بیس و هەشت شوبات / فێبرایەر گوزەشتە، لە وەختیگ دووپات کرد کە ریبەر ئیرانی ئیسە، موجتەبا خامنەیی، دۊای رۊداوەگە بریاسە خەسەخانە وە زەخمدارییگ سووک.

راپۆرتیگ ئەرا ماڵپەڕ "هەمشەهری ئۆنلاین" ئیرانی، کە ئاژانس شەفەق نیوز ئەڵگەردانی کرد، لە زوان کرمان پوور لەناو دیدار وەرپرسەیل پەیوەندییە گشتییەیل ئەرا دەزگایەیل جیوەجیکار لە تاران وت: پەلامارەگە لە نزیک سەعات دەي شەوەکی لە رووژ 28 شوبات / فێبرایەر رۊدا، و دەورگرد نووسینگەی مەسعود پزیشکیان سەرۆک ئیرانی، و ئەندامەیل حکومەت، بیجگە لە بارەگای نیشتەجیبوین فەرمی ریبەر باڵا کردە ئامانج.

وەرپرسە ئیرانییەگە هەمیش وت: زەفەرقەندی وەزیر تەندروسی، دەسوەجی چگە خەسەخانەی "سینا" لە ناوڕاس پایتەخت، وە سواربوین ماتوورسکیلیگ، وە هووکار قەرەباڵغییەیل هاتوچوو و پەککەفتن جویلەی هامشوو کە دۊای گورزەگە هات.

وتیش: لە سەعات دوانزەی نیمەڕو وە تەواوی، ئیدارەی خەسەخانەگە ئاگادار کریا وە بردن موجتەبا خامنەیی ئەرا دامەزراوە پزیشکییەگە، کە خەوەرە سەرەتاییەیل هەڵپڕکیان و شیواشیویگ لەلای بازنەیل میدیایەیل راگەیانن فەرمی دروس کرد لە باوەت چۊنیەتی ئیدارەدان وتت خەوەرییەگە لە سای گرنگیدان فراوانیگ لە میدیایەیل راگەیانن ناودەوڵەتی وە رۊداوەگە.

لە باوەت سروشت زەخمدارییەگە، کرمان پوور، ئەو خەوەرەیلە رەت کرد کە باس تویشهاتن موجتەبا خامنەیی وە زەخمدارییەیل قۊل یا شیویایبوین کردنە.

دووپات کرد کە تیم پزیشکییەگە نەشتەرگەرییگ بۊچگ جیوەجی کردن کە "چەن تەقەڵیگ" لەخوەی گرد ئەرا چارەسەرکردن زەخمەیل ئاسانیگ لە قولی، و لەخەسەخانەگە دەرچگ دۊای جیوەجیکردن ریکارەیل.

پەلامارەگە لە وەختیگ رۊ دا، کە هەریەک لە ئیسرائیل و ئەمریکا پەلاماریگ سەربازی لەبان تاران وەشانن لە ماوەی گرژییەیل سەربازی چگن وەرەو راستەوخۆ و بەرزەو بوین، و موجتەبا خامنەیی لەو وەختە کوڕ ریبەر باڵای وەرین بوی وەرجە ئەوەگ پۆستەگەی ئیسەی بگرێدە دەس.

لە چوارچیوەیگ پەیوەندیدار، کرمان پوور باس لە رەوش مرۆیی لە پارێزگای هورمزگان لە باشوور وڵاتەگە کرد.

وتیش: شار کەناراو دەریایی "میناب" کەفتە وەر گورزیگ بویە کە بویە مدوو کەفتن قوربانییەیل و زەخمدارییەیل فراوانیگ لە رزەیل خوەنەوارەیل مەکتەوەیل.

وەرپرسە ئیرانییەگە، وە زبری رەخنە لە سیاسەت ئەمریکی گرد، و پەلامارەگە وە ئەوە نیشان دا کە زەرەدەیل مرۆیی فرەیگ لە شارەگە هیشتەسەو، وباس سەختییە لۆجستی و مرۆییەیل کرد کە کەفتنە وەر تیمە پزیشکییەیل و دانیشتگەیل ناوچەگە لە هەردوگ شار میناب و بەندەر عەباس لە ئەنجام خاووەختبوین پەلامارەیل وەگەرد شەپوول وارانەیل رفتیگ و لافاوەیل گەورەیگ کە دا لە پارێزگاگە.

کرمان پوور هەمیش وت: لەلای کەمەو 92 خوەنەوار زەخمدار لەلای چەودیاری پزیشکی وەرگرن لە ئەنجام ئەو رۊداوەیل.

میدیایەیل راگەیانن ئەمریکی خەوەر دایۊن کە ریبەر ئیرانی نوو موجتەبا خامنەیی تویش زەخمدارییەیل فرە قۊلیگ بویە لە ئەنجام ئەو گورزە ئاسمانییە ئەمریکی - ئیسرائیلییەیل کە باوگی و ریبەر وەرین عەلی خامنەیی لەناوی تیرۆر کریا، باوجی هێمان وە تەواوی هووش خوەی دێرێد.

هیچ دەرکەفتنیگ ئاشکرا ئەرا موجتەبا خامنەیی توومار نەکریاس لە وەختیگەو شوین باوگی گردگە، و هەر وە دەرکردن بەیاننامەیل نۊسیاگ وسیاس، کە ئیەیش گومانەیل لە باوەت رەوش تەندروسیی و ئەوەگ ئایا هێمان لە ژیان مەنیە زیاتر کرد.

ئیران لە رووژ (8 ئازار / مارس) گوزەشتە، هەڵوژاردن موجتەبا خامنەیی جوور ریبەر باڵا راگەیان، و عەلی لاریجانی سەرۆک ئەنجومەن باڵای ئاسایش نەتەوەیی ئیرانی، لێدوان دا و وت: ریبەر باڵای نوو توانای سەرکردایەتیکردن وڵاتەگە دیرێد لە سای رەوشە ناسکەیل ئیسە، و بانگەواز کرد ئەرا یەکگردن لە دەورەی.

عەلی خامنەیی لە 28 شوبات / فێبرایەر 2026 تیرۆر کریا دۊای پەلاماریگ مووشەکی هاوبەش ئەمریکی - ئیسرائیلی کە کۆمەڵگەی نیشتەجیبوینی لە تاران کردە ئامانج، جویر بەشیگ لە پەلاماریگ فراوان کە لەلیەو جەنگەگە دەسوەپی کرد، لە وەختیگ کوشیانی وە فەرمی لە 1 ئازار / مارس راگەیانیا دۊای دووپاتکردن هەواڵگری و وینەیل مانگە دەسکردەیل.