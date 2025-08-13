دویەتیگ ئێزدی رزگاربوی رسوای "ئەبو عائیشە" کەێد

شەفەق نيوز- هەڵگەردان

رووژنامەی گاردیان بەریتانی، قسەی دویەتیگ ئێزدی بڵاو کرد، کە بە نزیکەی ساڵیگە لە چنگ ریخریاگ داعش ئازاد کریاس، لەناوی باس کرد کە تەمەنی نۆ ساڵان بویە هەناێ کەفتە دەسوەسەری و بویە نەوکەر کابرایگ تیرۆرست وەناو (ئەبو عائیشە) و چوین وەچەو خوەی دیە هەناێ پەلامار سێکسی ئەو دویەتەیل ئێزدیە دریەێد، تا رەسێدە ئازادکردنی هەناێ ناچار کریا پشتنیگ تەقینەوە بوەسێد، و وەی شیوە مەرەقەز کریا تا باێدە ناو خیزانەگەی بەشکی وەدەس خوەی کەسەیل خیزانەگەی بکوشێد.

وەگورەی راپۆرتەگە کە ئاژانس شەفەق نیوز هەڵگەردانی کرد، هیمان ئەو دویەتە ئێزیدیە تا ئیسە وەپی نیەکریەێد ژیان سروشتی خوەی بارێدەو نەیش توەنێد ئەرا خوەنەواری گلەو بخوەێد، و نەیش توەنێد وەرد ئەو شەوەیل دووارەبویە کە لە خەو بیبەشی کەن لەناو ئاوایەگەی لە شنگال ژیان بوەێدە سەر، و ئومید کووچکردن دیرێد دویای ساڵەیل زیان، هەرچەن لە چنگ تیرۆرستەیل رزگاری بویە.

گاردیان لە زوان ئەو دویەتە کە ناوی ئاشکرا نەکرد، وت: ئەو مناڵیە کە لە ئاواییگ لە باکوور عراق نزیک شار موسڵ گوزەران کردم، پڕ لە خوەشی بویە، هەرچەن داهاتەیل کەم بوینە، و فرە دووس مەکتەو و هاوڕیەیلم داشتمە، و لە ژیانیگ خیزانی خوەش و پڕ لە خەنە بویمە، و ئەوە گشتی نەمەن، وەختیگ داعش ناوچەمان داگیر کرد.

وەقسەی ئەو دویەتە ئێزدیە، هەناێ ژنەفت کە داعش رەسینە نزیکیان لە ساڵ 2014، تەقەلا دایمن وەرەو سەیتبگ ترەک بچیمن، وەلێ کەفتیمنە ناوەین پەنج ماشین داعش، و پیاوەیل جیاوە کردن، و باوگم و یەکیگ لە ئامووزایەیلم بردن و هەر لەوەر چەومان گولەوارانیان کردن، کە لەو وەختە تەمەنم 9 ساڵان بوی، و تەمەنم هن ئەوە نەوی ئی چشتەیلە بوینم، چماێ راسی نەوی، چماێ خەو بوی.

وتیش: خاس لە هویرمە چوین لە رخەو گیرستم، و تا ئیسەیش، هیمان ئەو رخ و زیڕە وەگەرد دەنگ فیشەک لە دەروینم مەنیە، وەختیگ باوگم و ئامووزام کوشتن، و تا ئیسە لاشەیان پەیا نەکردیمنە.

هەمیش وت: وەرەو شوین دویریگ بریایمن، تا چەکدارەیل داعش هاتنە ناو زیندانەیلمان، زەمینەی دویەتە بویچکەیل، و یەکیگیان گرد لە گیسم و کیشادەم، و دەس لەلیم وەشان، و دەوانچە نادە قەی سەرمەو لەنوای گشتی هەڕەشەی کوشتنم دا، تا داپیرم هات و لاڵکیا لەلییان تا بیلن بچمە ریەو، تا لە رخەو لەهووش خوەم چگم.

وتیش: دویای ئەوە کە هاتمە هووش، داپیرم وت: بڕیگ لە دویەتەیل ئەرا سوریا بریانە، و کەفتیمنە جویلە وەگەرد بڕ فرەیگ لە دویەتە رفیاگەیل، و ژنە گەورەیل ئیمە لەناو سەندووق چووین یا ناو یەخچاڵ شاردیانەو.

وتیش: بریایمن ئەرا ناو مەکتەویگ، کە لەورا ناچار کریایمن قورئان و نماز یای بگریمن، و رویپووشی بەیمن، هەرچەن تەمەنمان بویچک بوی، و تیروپشکی لەبانمان کردیان، یا ئەرا نەوکەری یا دەسدرویژیکردن سێکسی یا خزمەت ماڵەیل، کە من بەشم بویە خزمەتکردن ماڵەیل، و ئەرا ماڵ تیرۆرستیگ وەناو ئەبو عائیشە، کە یەکیگە لە سەرکردە گەورەیل داعش، کە لەورا کەفتنە دەسوەشانن و شکەنجە.

راپۆرتەگە لە زار دویەتەگە وتیش: ناچار بویم هەرچوار ماڵەگەی پاکەو بکەم و چەوم وە مناڵەیلی بوود، و ژنەگەی داد لەلیم کردیاد، و جاروبار تا چەن رووژیگ بی خواردن مەنیام، و ئەویش وە زەنجیر پەلامارم دیاد، و لەژیر واران زەنجیربەسم کردیاد، کە وت: ئی ئەبو عائیشە دەسوەسەرەیلی وە چەقوو و تەور کوشتیاد، و هیشت مناڵەیلی لەو کارە یای بگرن.

دیاری کرد کە ئەبو عائیشە هەر شەویگ یەی دویەت هەڵوژیاد ئێزدی ئەرا دەسدرویژی سێکسی، کە دەنگ قیژە و هاوریان تا ئمڕوو لە گووشم مەنیە، چوینکە م بویچک بویم تویش پەلامار سێکسی نەویم.

وەقسەی ئەو دویەتە، نەهیشتن دویەتەیل وە زوان کوردی یا عەرەبییش قسیە بکەن، کە بایەسە وە تورکمانی ڤسیە بکردیایمن چوینکە ئەبو عائیشە و خیزانەگەی تورکمانی ئویشن،

وەختیگ ریخریاگ داعش توانای کەمەو بوی لە موسڵ، وەرجە ئازادکردنی لە ساڵ 2017، راپۆرتەگە لە زوان ئەو دویەت ئێزدیە وت: داعش وت گوایە هیلێد ئەرا ناو خیزانەیلمان گلەو بخوەیمن، وەلێ پلانیگ وەوە داشتن، تا گشتمان بکوشن، کە هەر یەکی پشتنیگ تەقینەوە وەپیمان دان و ناچارمان کردن بوەسیمنەی پشت، تا وەختیگ رەسیمنە ناو خیزانەیلمان خوەمان بتەقنیمنەو، وەلێ خوەشبەختانە من و دویەتیگ ترەک وەگەردمەو بوی، توەنستیمن تەڵ ئەو پشتنەیلە بوەڕیمن، کە ئەوە کاریگ ویرداری بوی، و تا ئمڕوو نیەزانم چوین نەتەقینەو، و باوەڕ نیەکەم ئیمە توەنستیمن بویمن و ئەو هەمکەی شکەنجە هەڵگریمن.

راپۆرتە بەریتانیەگە لە قسەیل ئەو دویەتە ئێزیدیە وتیش: ئازادبوینم نەویە پایان زیانم، وەلێ بویە سەرتای کاروان نوویگ لە زیان دەروینی، کە بەشیگ لە هویرمانم لەوەر مەغزشووردن لەدەسدام، کە برایەیلم نەناسیم، و هەناێ خوازیم ئەرا مەکتەو گلەو بخوەم، لەوەر ئەو زیان دەروینیە نەتوەنستم وەردەوام بووم.

هەمیش وت: تا ئمڕوو هیمان زیان لە شەوە دیرم، و دەنگ هاوار ئەوە دویەتەیلە تیەێدە گووشم کە تویش پەلامار سێکسی و شکەنجە هاتن، و هیمان چەوەڕی دەرفەتیگ کەم عراق وەجی بیلم، وەمینەی ژیان نوویگ، دویر لە شەوەیل جارانی، دی نیەتوەنم لێرا بمینم یا لە هەر شوینیگ جارانی بارێدە یادم، هەر سویکیگ لەی شارە (شنگال) ئەو دووزەخە تیارێدە هویرم، کە مناڵی و خەو و بانانم ویران بوین.

ئەو دویەتە ئێزیدیە لە کۆتایی وتیش: شەوەیل شکەنجە لە خەو هیمان کەفتنەسە شوینم، کە لە هویرمانم پەنگەو دانە، هەرچەن فرەی ئەندامەیل داعش لە خاوەن ئی تاوانەیلە هیمان ئازادن، وەلێ ئیمەیل رزگاربوی، هیمان تەقەلا دەیمن ئەوە گردوە بکەیمن کە لەو ژیانە مەنیەسەو کە کاولی کردن، وەلێ داد هاکوو؟.