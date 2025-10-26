"دوڕیانیگە".. خوەنستنیگ ئەمریکی: هاتێ هەڵوژاردن عراق دەسەڵات ئیران و هاوپەیمانەیلی بلەرزنێد

شەفەق نيوز – ئەڵگەردان

دامەزراو "وەرگریکردن لە دیموکراتیەیل" ئەمریکی، هوشداری دا کە عراق کەفتیەسە نوای دوڕیان سەختیگ، کە هیمان یاسا و جیوەجیکردن سیاسەت چەک نییە، لە وەختیگ کارەیل تونوتیژی دویایین، جویر تیرۆرکردن کاندید سەفا مەشهەدانی، لەناو رکابەری هەڵوژاردن گەرمیگ تیەێد، شایەت حزبەیل سوننی لەناوی خوازن دەسەلاتیان وەرانەور باڵەیل لایەنگر ئیران فراوانەو بکەن.

پەیمانگەی ئەمریکی لە سەرتا تیرۆرکردن مەشهەدانی لە 15ی تشرین یەکەم هاوردە یاد، و دویای ئەوە وە سێ رووژ تەقەکردن لە نویسنگەی کاندید موسەنا عەزاوی، کە دوو پاسەوان لەناوی زەخمدار بوین، تا بویشێد ئی پەلامارەیلە کە ڕەندامەیل سوننە لە ئەنجومەن پارێزگای بەغدا کەنە ئامانج، دەسنشان ئەرا شەپوولیگ لە تونوتیژی سیاسی کورد وە ئامانج رخبردن حزبەیل سوننە لە عراق.

ئەو راپۆرتە کە ئاژانس شەفەق نیوز ئەڵگەردانی کرد، وت: ئی کارەیل تونوتیژیە نشان دەن کە عراق هیمان زیان لە نەوین یاسا وەخوەی دوینێد، کە سیاسەت چەک کار خوەی کەێد، نەک سەندووقەیل دەنگدان، وتیش: وەگەرد نزیکەوبوین مەوقەی هەڵوژاردن لە 11ی تشرين دویەم، بایەسە حکومەت عراق نەیلێد زیاتر لەیجویرە پەلاماریگ رویبەێد، و هاری میلیشیایەیل بوەسێدەو، لەناویان میلیشیایەیل سەروە ئیران.

راپۆرتەگە وتیش: شیوەی تیرۆرکردن مەشهەدانی وە بومبیگ ئاسنڕەوا لە خوار ماشینەگەیەو، هەمیشە تەکنیک میلیشیایەیل عراقی بویە، وتیش: مەزەنە کریەێد ئیران لە ساڵ 2010ەو لەلای کەمەو ئیجویر چەکەیلیگ ئەرا لاینگرەیلی کلکردگە.

راپۆرتەگە وتیش: ئی کوشتنە لەناو رکابەری هەڵوژاردن سەختیگ تیەێد، حزبەیل سوننە لەی چوارچیوە خوازن دەسەڵاتیان وەرانەور باڵەیل ئیرانی فراوانەو بکەن.

هەرچەن راپۆرتەگە وتیش کە محمد شیاع سودانی سەرۆک وەزیرەیل عراق فەرمان دا لێکولینەوە لە تیرۆرکردنەگە واز بوود، و دەسگیرکردن 5 کەس راگەیانن کە گومان لەلییان کریاس، وەلێ راپۆرتەگە وت: کردەوەیل وەرین ری وە گەشبینی نیەن وە جیهاوردن دادپەروەری، کە بەغدا بە چەن ساڵیگە بازی پولیس خاس و پولیس گەن رانێد، کە توانای میلیشیایەیل لەبان تیرۆرکردن عراق و ناوچەگە زیایەو کرد.

راپۆرتەگە وتیش: لەی چوارچیوە، دادگایگ عراقی فەرمان وەسێدارەدان لەبان بکوش پسپۆڕ ئەمنی هیشام هاشمی لە ساڵ 2023 دەرکرد، وەلێ دویای ئەوە واز لە جیوەجیکردن سزاگە هاوریا، کە ئەو تاوانە وەشیوەیگ فراوان خریا مل کەتائیب حزبولڵا، کە هەر خوەیانن گومان کریەێد ئیلیزابێت تسورکۆف خانمە شرۆڤەکار ئیسرائیلی رفاننە، وەرجەیە ئازادکرنی لەژیر زوور ئیدارەی دۆناڵد ترەمپ.

باس توومەتبارکردن حکومەت عراق وەلایەن حکومەت هەرێم کوردستان وە پشتگووشخستن پەلامار درۆنەیل وەبان ژیرخانەیل وزە کرد، کە حکومەت هەرێم کوردستان وت: هیزەیل حەشد شەعبی دەسیان هاناو ئەو پەلامارەیلە.

وەگورەی راپۆرتەگە، ئاسان نییە عراق لەبان ئەو میلیشیایەیلە زاڵەو بوود کە ئیران پشتیان گرێد، چوینکە بەشیگن لە حەشد شەعبی سەروە دەوڵەت، وتیش: عراق خوازێد وەشیوەیگ گەورەتر ئی گرووپەیلە تیکەڵ لەناو هیزەیل ئەمنی عراقی بکەێد، وتیش: هەرچەن سزایەیل ئەمریکا فرە لە میلیشیا دیارەیل ناو حەشد گردەو، وەلێ هیمان دەسەڵات خوەیان دیرن، لەبان ئەوەیش بەغداد شەرمەزار ئی ریکارەیل ئەمریکیە کرد.

راپۆرتەگە لە کۆتایی وتیش: یەیش عراق خەێدە ناوی دوڕیان سەختیگ، و هاتێ هەڵوژاردن گورزیگ بەێد لە گرووپەیل مەزهەوی سەروە ئیران، جویر ریخریاگ بەدر، و هاوپەیمانەیلی لەناو حزبەیل سیاسی شیعە لە عراق، وتیش: ئەگەر تیرۆرکردن و وەردەوەردەی سیاسی وەردەوام بوی، دیارە حکومەت وەڕاسیەو نیەخوازێد میلیشیایەیل چەکدار کپەو بکەێد.