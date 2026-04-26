جەنگ ئیران رێڕەو "تورکیا وەبی تیرۆر" پەک خەێد

شەفەق نیوز - ئەڵگەردانن تایبەت

وەڕێوەبەر هەواڵگری تورکی ئیبراهیم قاڵن، وەرپرسەیل پارتی داد و گەشەپیدان دەسەڵاتدار ئاگادار کرد لەبان پەرەسەنین دەسپێشخەری "تورکیا وەبی تیرۆر"، لە وەختیگ رووژنامەی "تورکیا ئەلیەوم" وت: سەرچەوەیل پارتەگە دۊنن هیچ وەرەونواچگنیگ گرنگ وەدەس نەهاتیە کە لەو "چەککردن رەمزی"ە رەد بوود کە وەگەرد پەکەکە رۊ دا.

راپۆرتەگە، لە سەرچەوەیلی وت: قاڵن پیشکەشکردنیگ خستە رۊ ئەرا پارت دەسەڵاتدارەگە، لەناوی رەسیە "نەوین هیچ پەرەسەندنیگ نوو شایستەی باسکردن، بیجگە لە چەککردنیگ رەمزی لەی بوارە".

وەپەی خود سەرچەوەیل، پەکەکە "چەک خوەی دانەناس، و هیمان چەکدارەیلی هەن، و پرسیار کرد و وت: "چۊ بڕیارە ئەنقەرە یاسایگ لەی رەوشە رەد بکەێد؟ یاساگە لەبان واقیع ماددی دروس کریاس.. لەی وەخت ئیسە، هۊچ راسییگ ماددی نییە کە نیشان بەێد لەبان ئەوە کە چەکەیل فڕە دریانە.. پارتی یەکسانی و دیموکراسی ئەرا گەلەیل دەقیگ یاسایی نۊسیاگ خوازێد لە گریمانەیل و گومانەیل.. یە نیەتۊیەنێد رۊ بەێد".

راپۆرتەگە لە سەرچەوەیل پارتی داد و گەشەپێدانەو وت: "دۊاکەفتنەگە لەلای ئیمەو نییە، و سەرچەوەگەی (پارتی کرێکارەیل)ە. و ئەگەر پەرەسەنینیگ وەرچەو لەبارەی چەککردن هەس، ئەوە گامەیلیگ یاسایی وە شیوەیگ زویوەزوی گیرێدە وەر"، وتیش: کە ئەوان چەوەڕی چەسپاننەیلیگن لە دەزگای هەواڵگری تورکی و میکانیزمەیل ترەک ئەرا دڵنیابوین.

راپۆرتەگە دیاری کرد کە وەرپرسەیل پارتی داد و گەشەپیدان وە جویر ئەوە هەژماری کەن کە سەرکردایەتی کرێکارەیل كوردستان لە قەندیل باکوور عراق ئیرادەی راگەیانریای ئەرا سەرۆک زیندانیکریای پارتەگە عەبدولڵا ئۆجەلان خەنە پشتگووش، کە بانگەشەیگ ئاشکرا کلکرد کرد ئەرا چەککردن پارتەگە و هەڵوەشاننی. وەرپرسەیل پارت دەسەڵاتدارەگە وتن:

پارتی یەکسانی و دیموکراسی ئەرا گەلەیل و پارتی کرێکارەیل كوردستان راسگوو نین، وە دیارخستن ئەوە، وەپای ئەوەگ راپۆرتەگە وتیەسەی، کە ئەوان "وتن: ئەگەر دەسەیگ دروس کریا ئەوە زویترەو بوود، و ئەگەر راپۆرتەگە رەسی ئەوە زویترەو بوود، و ئەگەر دەسەگە سەردان ئیمراڵی کرد ئەوە زویترەو بوود، باوجی هیچ پەرەسەنینیگ نەوی کە لە چەککردن رەمزی رەد بوود".

وەپەی وەرپرسەیل پارت دەسەڵاتدارەگە، بایەسە لەبان پارتی یەکسانی و دیموکراسی ئەرا گەلەیل، لەجیای تەقەلای تەمێکردن حکومەتەگە، چەککردن بخەێدە بان خشتەی کارەیل، وتنیش: ئەوان "وە وەردەوامی خوەیان لە پرس چەککردن دویرەو کەن و ئیرادەی ئۆجەلان پشتگووش خەن"، وە توومەتبارکردن "سەرکردایەتی قەندیل" (پارتی کرێکارەیل) وە ئەوە کە ئەوان "نیەخوازن لە ملیارا دۆلار لە داهاتەیل واز بارن".

راپۆرتەگە، لە سەرچەوەیل پارت دەسەڵاتدارەگە، رەسیە ئەوە و وت: جەنگ ئیرانی کاریگەری لە پرۆسەگە لە مەوقەیگ ناسک کرد، دیاری کرد کە "باوەڕمان ئەوە بوی کە بایەسە چەسپاننەیل و ئەنجامە خوازیاگەیا لەی مانگە پیشکەش بکریەین و بایەسە وەرەو گام رێکخستن یاسایی بچیمن، باوجی وەختیگ هووکار ئیرانی هاتە ناو، رەوشەگە ئاڵشت بوی".