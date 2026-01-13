تایبەت.. خوەنستن ئەمریکی: پەلاماردان ئیران "دویر نییە" و عراق لە ژیر رخباریە

شەفەق نيوز- واشینتۆن/ مستەفا هاشم

پاوڵۆ ڤان شیراک سەروک پەیمانگەی سیاسەتەیل جیهانی، وە دویر زانست کە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا هەر جویر تەماشاکەر بووسێد وەرانەور ناڕەزایەتیەیل لە ئیران، و مەزەنەی گورزیگ سەربازی ئەمریکی کرد وەبان شوینەیل "ناسک" لەناو ئیران، هەرچەن ئاگادار کریەێد لە رخدارەیل کاردانەوەی تووڵەسەنین کە شایەت وە سەربازگەیل ئەمریکا لە عراق خەلیج بڕەسێد.

ڤان شیراک ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وتیش: وەرجەیە ترەمپ ئاگادار رژیم لە تەهران کرد کە ئەمریکا ئەوەسا ریکارەیلیگ جیوەجی کەێد ئەگەر وە زبری وەڵام ناڕەزایەیل بەێدەو.

وتیش: ئیمە وە ئاشکرا دوینیمن کە هیزەیل ئەمنی ئیران مەردم کوشن و بڕن و گرن، ئەراوە دویر نییە ئەگەر ترەمپ بویشێد: ئاگاداردان کردم و کار خوەدان کردین، ئیرنگە منیش کەفمە جویلە.

بانک ئامانجەیل

لەباوەت سروشت وەڵامدان ئەمریکی، ئەو پسپۆڕە دیاری کرد کە ئیدارەی ئەمریکی هاتێ تەقەلا بەێد پەلامار ئامانجەیل ناسک بەێد، جویر دامەزراوەیل سەربازی، و کارخانەیل، و بارەگایل سوپای پاسداران ئیران.

وتیش: شایەت واشینتۆن پەلامار دامەزراوەیل نەفتی و ئەمارەیل نەفت بەێد تا رژیمەگە لاوازەو بکەێد، وەلێ سەختیگە کەفێدە هەڵچانن ئامانجەیلیگ زەرەد گەورەیگ لەناو مەدەنیەیل لەلی نەکەفێدەو، چوینکە پەلاماردان جادەیل پڕ لە مەردم هاتی بوودە کاریگ شیتانە.

وتیش: پرسیار گرنگ ئەوەسە کە ئایا گورزیگ شیوەیی بوود ئەرا نمایشکاری جویر جارانی، یا گورزیگ وە نیاز رەسانن زەرەد گەورەیگ وە رژیم ئەرا ئاسانکردن یاخیبوین راسگانی؟، وتیش: ئاسان نییە بزانێد چە هاناو سەر ئیدارەگە لەی مەوقە، وەلێ هەڵوژەیل فرەن.

ڤان شیراک وتیش: ئاسان نییە مەزەنەی رەفتارەیل سەرۆک ئەمریکا بکریەێد، کە ترەمپ کەسایەتییگە مەزەنە نیەکریەێد، جاروبار هەڕەشە دەێد و جیوەجی نیەکەێدر جویر ئەوەک وەرد پۆتین و ئۆکرانیا کرد وەختیگ دەرفەت دا و هیچیگ نەوی.

رخداری لە عراق و ناوچەگە

ڤان شیراک هەمیش ئاگاداری کرد لە کاردانەوەی هەر پەلاماریگ ئەمریکی وەبان ناوچەگە، کە رژیم ئیران وە ئاشکرا وتیە وەڵآم دەێد وەبان ئامانجەیل سەربازی ئەمریکی، لە سای بویین سەربازگەیل ئەمریکا لە عراق و سوریا و قەتەر و بەحرەین.

لە کۆتایی وتیش: ئیران ئیرنگە هاز نەیرێد، وەلێ خوەی یا جنیشینەیلی هاتێ پەنا بوەن وە پەلاماردان لەی ناوچەیلە، لەبان ئەوەیش ناتوانم کردەوەی سەربازی ئەمریکی وە هەر شیوەیگ وە دویر بزانم.