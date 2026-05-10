بەغداد تویڕە کرد.. ئیسرائیل پەردە لەڕوی وردەکارییەیل ئۆپەراسیۆنەیلیگ نهێنی لە عراق لادەێد

رووژنامەی "جیرۆزالیم پۆست" عیبری، رووژ یەکشەممە، ئاشکرای وردەکارییەیل نوو و جیاوازیگ کرد لەبارەی ئۆپەراسیۆنەیل نهێنی کە سوپای ئیسرائیلی لەناو عراق جیوەجی کردگە، کە بڵاوکردن یەکەیل تایبەت لەخوەی گرد لە ماوەی ئۆپەراسیۆنە سەربازییەیل وەگەرد ویلایەتە یەکگرتگەیلەو دژوە ئیران.

رووژنامەگە، لە راپۆرتیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز ئەڵگەردانی کردگە، دیاری کرد کە یەکەیل رزگارکردن تایبەت سەروە سوپای ئیسرائیلی وە نهێنی لەناو خاک عراق بڵاو کریانە، وە ئامانج دەسوەردان زویوەزوی ئەرا رزگارکردن هەر فڕۆکەوانیگ ئیسرائیلی کە هاتێ ناچار بوود ئەرا نیشتنەو یا فرۆکەیگ بخریەێدە خوارەو لە وەخت جیوەجیکردن ئەرکە سەربازییەیل دژوە ئیران.

رووژنامەگە، وەپای راپۆرتەگە، دووپات کرد کە وەرجەتر ئاگادار بویە لە بویین هیزیگ ئیسرائیلی بۊچگ لەبان زەوی، لەناو عراق، وەلی خوەی گردگە لە بڵاوکردن زانیارییەیل لە وەخت خوەی وە هووکارەیلیگ کە پەیوەندی وە چەودیاری سەربازییەو دیرن.

ئاشکرا کرد کە ئی وردەکارییەیلە دەرکەفتن وە ئاشکرا دۊای راپۆرتەیلیگ کە رووژنامەی وۆڵ ستریت جۆرناڵ بڵاوی کردگە، و ئەوەگ کە وەدوایەو هات لە تویڕەییگ لەناو حکومەت عراقی لە بەغداد دۊای دزەکردن زانیارییەیل.

راپۆرت جیرۆزالیم پۆست، رەسیە ئەو ئەنجامە کە یە یەکەم جار نییە کە ئیسرائیل لەناو خاک عراق کار بکەێد، وە دەسنشانکردن ئەرا ئەوە کە ئیسرائیل ری وە سوپاگە داگە لە بڕیگ وەختەیل پەلامارەیل دیاریکریاگ لەبان هیزە ئیرانییەیل بکەێد کە تەقەلا دانە خاک عراق وەکار بارن ئەرا جیگیرکردن خوەیان تا بتۊنن جبەخانەیگ لە مووشەکەیل دژوە تەلئەبیب بوەشنن.

و رووژنامەی "مەعاریڤ" عیبری، لە وەختیگ گوزەشتە، پشپەردەی ئەرکەیل ئەوەگ ناوی ناۊد وە بنکەی ئیسرائیل نهێنی لە بیاوان عراق ئاشکرا کردۊد، کە پێکهاتەیگ لە یەکەیل "کۆماندۆز" لەخوەی گردگە و ئەرکەیل هەمەجۊر وەپیان دریاس.

وەپەی راپۆرتیگ ئەرا رووژنامە عیبریەگە، باسکردن لە چالاکی بنکەگە لە میدیایەیل راگەیانن ئیسرائیلی، قەیەغە بویە وەپەی فەرمانەیل سەربازی، وەلێ دامەزراوەی چەودیاری ری وە بڵاوکردن داگە دۊای راپۆرتیگ کە رووژنامەی "وۆڵ ستریت جۆرناڵ" لەبان بنکەگە بڵاوی کردگە.

وەپەی زانیارییەیل رووژنامە عیبریەگە، سوپای ئیسرائیلی بنکەگە وە یەکەیل پزیشکی دەوڵەمەن کردگە کە پەیوەندیدارن وە وەڵامداین زویوەزوی ئەرا رزگارکردن گیانەیل، لەناویانیش پێکهاتەیگ ئەرا جیوەجیکردن نەشتەرگەرییەیل پیشکەفتگ، لە ئەگەر زەخمداربوین فڕۆکەوانەیل یا جەنگاوەرە ئیسرائیلییەیل وە زەخمدارەیلیگ کە خوازیار چارەسەریگ زویوەزوی و ئاڵووز بوون.

باڵ هیزە ئاسمانییەیل ئیسرائیلی هەفتەم، کە وەرپرسە لە هەماهەنگی یەکەیل کۆماندۆز و یەکە تایبەتەیل سەروە هیزە ئاسمانییەیل، فرەی هیزە هشکانییەیل لەناو بنکەگە بڵاو کردگە.

وەگەرد نزیکەوبوین کۆتایی ئەرکەیل بنکەگە، رووژنامەگە ئاشکرای رویداویگ ئەمنی رخدار کرد کە وە شیوەی ئەڵاجەویگ کۆتایی هات وەبی کەفتن زەخمدارییەیل، و زەرەدەیلەتەنیا لەبان دوو هەلیکۆپتەر سەروە هیزە ئاسمانییەیل ئیسرائیلی بوی.

"مەعاریڤ" ئاشکرا کرد کە رویداوەگە لە وەخت فڕین یەکیگ لە هەلیکۆپتەرەیل روی داگە ئەرا هەڵگردن هیزەیل، کە فڕۆکەوانەگە تویش سەختییگ فرە بویە لە نووڕستن وە هووکار زریانەیلیگ خوەڵ، ئەراوە تەقەلا داگە وە هەلیکۆپتەرەگە بنیشێدەو، وەلێ لە ئەنجام هەڵەیگ مرۆیی کە وە هووکار کزی نووڕستن بویە، هەلیکۆپتەرەگە لەبان لاگە پلیاس و داگەسە ئەو هەلیکۆپتەرەگەی ترەک.

وەپەی رووژنامەگە، هبچ یەکیگ لە جەنگاوەرەیل یا ئەندامەیل تیمەگە زەخمدار نەوینە، لە وەختیگ ئەو هەلیکۆپتەرە کە پلیاس تویش زەرەدەیل فرەیگ بویە، و هەلیکۆپتەر دۊەمیش، زەرەد وەپی رەسیە، کە تیمەیل خاسەوکردن هونەری سەروە هیزە ئاسمانییەیل ئیسرائیلی دەسوەجی خاسیەو کردنە.

لە خود رووژ، ئەو هەلیکۆپتەرە کە پلیا و زەرەد فرەیگ وەپی رەسوێد لە ناوچەگە دراوریا، و وەرەو بنکەی "تەل نۆف" لە ئیسرائیل بریاس ئەرا دووارە خاسەوکردنی.

رووژنامەی "وۆڵ ستریت جۆرناڵ" ئەمریکی، دۊکە شەممە خەوەر دا کە ئیسرائیل پێگەیگ سەربازی نهێنی لە بیاوان عراقی دروس کردگە ئەرا پشتگیریکردن جەنگەگەی دژوە ئیران لە 28 شوبات / فێبرایەر 2026، لە خود وەختەگە دیاری کرد کە ئیسرائیل گورزەیلیگ ئاسمانی وەشانیەسە بان هیزەیل عراقی کە لە وەخت خوەی لەلی نزیکەو بوینە.