وەهاریگ زەخمدار لەسای مووشەک و درۆنەیل

عەلی حسێن فەیلی/ لە ناو ئی ساڵە، وەگەرد ئاڵشتکردن وەرزەیل لە وڵاتیگ ک بڕیار بوی دار بەڕۊ لە شان دار خورماو وەمل سەما لارەو بوون و و هاتن نەورووز باوش بکەنەو، و دەنگ ئەڵڵاهوئەکبەر جەژن رەمەزان بوودە جویر سروودیگ ئەرا ئارامی و ئومید، جەنگ هات تا خوەشییەیل تاڵان بکەێد و تەمەن و رووژەیل مەردم بڕفنێد کە دی گلەو نیەخوەن.

هەر دوو جەژنەگە لە وەر ئاسووەیل وەرچەومان یەکانگیرەو بوین، نەورووز جویر هاوار هەمیشەیی ئەرا زنیەوبوین زەوی و نووبوین ژیان، و جەژن رەمەزان جویر رەوشت پەرەسی و پاکی گیان، بەڵام ئی یەکگردن دەگمەنە لە ناو فەزایگ پڕ لە بیوەیی نەهات، بەڵکم لە جوگرافیایگ بوی کە لەناوی بوو دویکەڵ باروود بەرزتر بوی لە عەتر وەهار، و دیمەنەیل نیگەرانی زاڵ بوی وەبان سەوزی زەوی، لە عراقیگ ک هەرلۊلک شارستانی و هویرمان میژووە، دیمەنەگە پڕ بوی لە ژان، چماێ وڵاتەگە جەژن خوەی وە خەم نۊسێد نەک وە رووشنایی.

نەورووز لەی ساڵە لە کوردستان تەنیا نیشانەیگ نییە ئەرا رووشنکردن مەشخەڵ لە بان کویەیل، بەڵکم بویە گڕکانیگ ک لە ناو سینەی ئەو مەردمە کوڵێد کە وە ناسنامەی خوەیان مەننە وەرانوەر هەڕەشە و دەسدرویژی، و جەژن رەمەزان لە عراقیگ کە شکستەیل شەکەتی کردنە، تەنیا بوونەیگ ئایینی ئاسایی نەوی، بەڵکم بویە ئەزموونیگ سەخت ئەرا سەبر و وسیان لە ژیر سای رخ و شیویان، جەنگ وەختیگ خوەی چەسپنێد، تەنیا ئامانجەیل سەربازی نیەگریدەو، بەڵکم خەو مناڵەیل رفنێد، و ئارامی لە خیزانەیل سینێد، و جەژنەیل کەێدە وەرز چەوەڕی و چەوەزرکی.

ئاشتی هەمیشە ئازایەتی فرەتر لە جەنگ خوازێد. ئەرایە قسەکردن لە جەژن پڕە لە ژان لە وەختیگ ک ناوچەگە وەرەو رمیان سیاسی و مرۆیی چوود، لەجیای ئەوەگ وەرەو ئاوەدانی و ئارامی بچوود، لە ژیر سای پەلامارەیل فرۆکەیل بیفڕۆکەوان و مووشەکەیل، کوردستان جویر زەخمیگ واز دەرکەفێد کە چیرووک چەوسیان مەردمەگەی کوڵبڕەو کەێد، و دیمەنەیل باشوور و خوەرئاوای عراقیش نیشان دەن کە وەهار ئمساڵ وەرجە ئەوەگ تەواو بوود، ئەسیر کریا.

ئەوانەگ ناوچەگە کردنە گۆڕەپان جەنگیگ ک "پیرووز نییە"، هەر ئەوانەن ک بوونە خوەشەیل لە فەرهەنگمان سڕینەو، و هەر ئەوانەن ک کلکەیلیان وەبان پەلەپیتکەی فتنە نانە تا گەلەیل ناوچەگە ئەسر بڕشنن، هەرچەن پەیمانەی فام ئەوان وەیجویرە رەسێد کە دۊکەڵ و خۊن بییگوناهەیل تەنیا سزەمەنی بزوێنەرەیل دووزەخییانە، بەڵام نیەتوەنن خەو ئی گەلە ئەرا وەهاریگ بی گولە تاڵان بکەن، کە لەناوی وە ئارامی و دووسایەتی بژیەن.

جەژن راسگانی ئەرا ئی گەلە تەنیا وە رووزنامە دیاری نیەکریەێد، بەڵکم لەو رووژە نۊسیەێد ک عراق لە ناو بەند تەمە و ئەجێندایل دەرەکی دەرچوود، و بوودە نیشتمانیگ بیوەی ئەرا گشت رووڵەیلی، ئەو رووژە جەژنیگە کە ئی وڵاتە شایستەی خوەیە، رووژیگ کە ئارامی بکەفێدە شوون تەقینەوە، و دەنگ مەردم لە کویچەیل پڕ لە ژیان بەرزەو بوود نەک رممەی مووشەک و فڕۆکە، رووژیگ ک خوانەیل پڕ بوون لە خوەشی لەجیای نیگەرانی، و جەژنەیل بوونە بوونەیگ ئەرا ژیان نەک هچانیگ کوڵ لە ناو رخ.

عراقییەیل بەهەشتیگ نیەخوازن ک لەبان ویرانەی شارەیلیان دروس کریاوێد، و پەیمانیگ سیاسی نیەخوازن ک لەبان زەخمەیلیان رەد بوود، ئەوەگ خوازنەی فرە سادەتر و قۊلترە، ژیانیگ توان ک بوو نان لەناوی تیکەڵ وە بوو باروودەو نەوود، و جەژن لەناوی لە لەشان سای خەیانەت و رخداری نەوود. سەروەخوەیی راسگانی لە بڕیار خوازن، و کەرامەتیگ مقیەتیکریای و بانانیگ ک جەنگ نەنۊسێدەی و هیزە بیگانەیل لەبان بەرژەوەنی چارەنویس ئی نیشتمانە و نەوەی نوو نەکیشنەی.