وەرگری شارستانی نواگیری ئاگریگ بوود لەناو ئەممارەیل کامێرای چەودیاری لە ناوڕاس بەغداد

شەفەق نیوز - بەغداد

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە هیزگردن ئاگریگ لەناو قات دۊەم لە باڵەخانەیگ کە وەجۊر ئەممارەیل ئەرا ئامێرەیل و کامێرای چەودیاری وەکار هاتگە، لە نزیک تونێلەگە لە جادەی جەمهوری سەروە بازاڕ شۆرجەی بازرگانی لە ناوڕاس پایتەخت بەغداد.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: تیمەیل وەرگری شارستانی رەسینە شوین رۊداوەگە و دەسکردن وە گەمارۆداین ئاگرەگە ئەرا کۆنترۆڵکردنی و ریگریکردن لە بڵاوبۊنی ئەرا باڵەخانەیل شانی لەو ناوچە کە پڕە لە دوکان و ئەممارە بازرگانییەیل.

سەرچەوەگە دەسنشان کرد کە هیچ تویشبۊنیگ گیانی توومار نەکریاس چونکە رویداوەگە وەختیگ زۊ وەرجە هاتن کاسبکارەیل و کراکارەیل ئەرا کارەیلیان بویە، وتیش کە هووکارەیل ئاگرەگە تا ئیسە وە شیوەیگ فەرمی نائاشکران، لە ناوڕاس مەزەنەیل سەرەتاییەیل کە شایەت لەئەنجام شۆرتیگ کارەبایی بوود.

دۊاتر وەڕێوەبەرایەتی وەرگری شارستانی، لە بەیاننامەیگ راگەیان کە تیمەیلی تۊنستن ئاگرەگە کپەو بکەن لە باڵەخانەگە کە قاتیگ زەمینی و دوو قات بانین دیرێد، و ئاگرەگە لە قات دۊەم هیز گرد کە وەجۊر ئەمماریگ ئەرا ئامێرەیل کامێرا و کەلوپەلە تەکنیکییەیل لەبان رووبەریگ کە وە 300 مەتر چوارگووشە مەزەنە کریەێد وەکار تێد.

بەیاننامەگە دووپات کرد، کە تیمەیل ئاگرکپەوکردن تۊنستن کۆنترۆڵ ئاگرەگە بکەن و ریگری لە بڵاوبۊنی ئەرا دوکانە بازرگانییەیل لە قات زەمینی یا باڵەخانەیل شانی بکەن، و کۆتایی وە کپەوکردن و سەرەوکردن هاوردن وەبی توومارکردن هیچ زەخمدارییگ، و زەرەدەیل تەنیا لەلایەنە ماددییەیل بۊن، لە مەوقەیگ شارەزایەیل بەڵگە تاوانکارییەیل دەس وە لێکۆڵینەوە کردن ئەرا دیاریکردن هووکارە فەرمییەیل، وەگەرد نیشانە سەرەتاییەیل کە باس لە رۊداین شۆرتیگ کارەبایی کەن.