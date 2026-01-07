وەگەرد سەرەتای 2026.. کی دەوڵەمەنترین کەسە لە جیهان؟

شەفەق نيوز- وەشوینکەفتن

وەگورەی مەزەنەیل گۆڤار فۆربس، سامان مەسک نزیکەی 244 مليار دۆلار بەرزەو بوی، تا بڕەسێد ئەرا 726 مليار دۆلار، لە یەکەمین رووژ کانوون دویەم 2026، وەیەوە بویە دەوڵەمەنترین کەس لە جیهان.

تا ئیسە ئی بۆشاییڵ بە سامان ناوەین دەوڵەمەنترین دوو کەس لەبان زەوی لەیە فراوانتر نەویە وەگەرد سەرتای ساڵ نوویگ.

کە لە وەختیگ شەش کەس لە دەوڵەمەنترین کە کەسەیل جیهان لە مانگ گوزەشتە لەوەر داوەزیان بازاڕ تیرەیلیان تویش زەرەد هاتن، ئیلۆن مەسک جیاواز بوی.

وەگورەی کۆڤار فۆربس، سامان مەسک لە ساعەت دوانزەی دویاترین شەو لە ساڵ گوزەشتە رەسیە 726 مليار دۆلار، وەیەوە بویە دەوڵەمەنترین کەس لە جیهان، و جیاوازی نزیکەی سێ ئەوەنەی نزیکترین دەوڵەمەن لەلی کە ئەویش لاری بایگ خاوەن گووگڵە.

مەسک بڕیگ دەسکەفت میژووی لە جیهان سامان وەدەس هاورد لە هەفتەیل دویایین لە ساڵ 2025، کە لە 15ی كانون یەکەم، بویە یەکەمین کەس لە جیهان سامانی لە 600 مليار دۆلار رەد بکەێد، دویای ئەوە کە کۆمپانیای ئاسمانیی "سپەيس ئێكس" وە 800 مليار دۆلار مەزەنە کریا، کە لە ئاب گوزەشتە 400 مليار دۆلار بوی.

دوای چوار رووژ لە 700 مليار دۆلار رەد کرد، لە ئەنجام بڕیار دادگای باڵا لە ویلایەت ديلاوير وە گلەوداین پەسەنکردن تیرەیلی لە "تێسلا"، کە ئیرنگە رەسێدە نزیکەی 130 مليار دۆلار.