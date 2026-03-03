وەخواڕکەفتن درۆنیگ لە جەلەولا و تەقەلایگ ئەندازیاری ئەرا پویچەوکردنی
شەفەق نیوز ـ دیالە
سەرچەوەیگ ناوخوەیی لە پارێزگای دیالە، ئمڕوو سێشەممە، ەوەردا لە وەخوارکەفتن دۆنیگ لە یەکیگ لە ئاوایەیل سەر وە قەزای جەلەولا باکوورخوەرهەڵات پارێزگاگە.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت "درۆنیگ لە ئاوای تەبج سەر وە قەزای جەلەولا وەخوارکەفت لە پارێزگای دیالە، وەبی توومارکردن زەرد گیانی".
وتیش "هێزەیل ئەمنی ئاخڵەی شوین رویداوەگە دان، مەفرەزەیگ ئەندازیاری سەر وە هێزەیل عراقی دەسکردنەس وە رێکارەیل پویچەوکردن فرۆکەیل و لاوردنی، تا وەپای رێکارەیل فەرمی مامەلە وەردی بکرێد".
دیاریکرد "لێکۆڵینەوەیل سەرەتایی وەردەوامە ئەرا زانستن چۆنیەتی رویداوەگە و لایەنەگەی، وەبی ئەوەی زانیاری زیاتر بوود".