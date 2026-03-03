‏وەخواڕکەفتن درۆنیگ لە جەلەولا و تەقەلایگ ئەندازیاری ئەرا پویچەوکردنی

‏شەفەق نیوز ـ دیالە

‏سەرچەوەیگ ناوخوەیی لە پارێزگای دیالە، ئمڕوو سێشەممە، ەوەردا لە وەخوارکەفتن دۆنیگ لە یەکیگ لە ئاوایەیل سەر وە قەزای جەلەولا باکوورخوەرهەڵات پارێزگاگە.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت "درۆنیگ لە ئاوای تەبج سەر وە قەزای جەلەولا وەخوارکەفت لە پارێزگای دیالە، وەبی توومارکردن زەرد گیانی".

‏وتیش "هێزەیل ئەمنی ئاخڵەی شوین رویداوەگە دان، مەفرەزەیگ ئەندازیاری سەر وە هێزەیل عراقی دەسکردنەس وە رێکارەیل پویچەوکردن فرۆکەیل و لاوردنی، تا وەپای رێکارەیل فەرمی مامەلە وەردی بکرێد".

‏دیاریکرد "لێکۆڵینەوەیل سەرەتایی وەردەوامە ئەرا زانستن چۆنیەتی رویداوەگە و لایەنەگەی، وەبی ئەوەی زانیاری زیاتر بوود".

‏

‏