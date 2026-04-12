وەختیگ رممەی تووپ دەنگ مۆسیقا تاسنێد

کەنعان موڕاد

هچانیگ لە ئومید ئاشتی، و دڵخوەشییگ وە گلەوخواردن هامشووکردن، فرەیگ وەپی نەچگ، تا دەنگ لە ئیسلام ئابادەو هات، کە دووارە شیویا.

بڕبڕ شاندەیل لەپای ئەو مێزە نیشن، تا بوودە دەمەقاڵیگ، کەس وەدڵ کەس نییە، و دیارە مینەی جەنگ کەن، و خیزانەیلیگ لە کوردستان هەن، کە چەوەڕی ئارامییگ کەن، و خوازن شەوانە چەویگ پڕ لە خەو بننەو، ئەرا شەوەکیانیگ سواوە خێری زاڕووەیلیان بکەن، وەرجەیەگ بچنە مەکتەوەیل خوەیان، وەبی کەفتن مووشەکیگ، یا بووڕەی درۆنیگ وەبان سەریانەو.

لە ئیسلام ئاباد، ئیسلام سیاسی وەرانوەر لیبڕاڵ دیموکراسی، گورمیچە وەبان ئەو مێزە دەن، کە وە رممەی تووپ و مووشەک لە شوینەیلیگ ترەک دەنگەو دەن، و داڵگەیل کورد، لە هەولێر، سلێمانی، دهۆک، و شوینەیلیگ ترەک، روی وەرەو ئاسمان کەن، و چەوەڕی کەن خودا یەی کاریگ بکەێد، بیگوناه لەناو ئی خوینە نەپلگێد.

وەلێ هەر بیگوناهە کە هەمیشە بویەسە چیلگ ئی ئاگرە، کە هیمان خاک بان قەور ئەو قوربانیەیل کوردە لە هەرێم کوردستان هشکەو نەویە، و هیمان تەمۊرەی ئی هچانە نەژنیاس، جویر ئەو تیپ مۆسیقا، کە لە پاکستان خوەی ئامادە کردوێد، تا کۆنسێرت ئاشتی بژەنێد، وە بیئومیدییگەو، نیشتنە زەوی.