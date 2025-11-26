ئومید کوردەیل فەیلی لە پەرلەمان و حکومەت هاتگ

عەباس عەبد شاهين

وەگەرد تەواوبوین هەڵوژاردن لە عراق و راگەیانن دەرئەنجامەیل کۆتایی لەلایەن کۆمسیۆن باڵای سەروەخوەیی هەڵوژاردن، عراق چوودە ناو دانوسەنین نوویگ ئەرا دروسکردن حکومەت و پەرلەمان شەشەم، و ناوەین هیز هاوپەیمان و پێشبڕکێی فراکسیۆنەیل سیاسی لەبان دەسەڵات، دەنگ کوردەیل فەیلی تیەێدە بان کە ئمڕوو ئومید کەورەیگ وە پەرلەمانتارەیل سەرکەفتگیان و وە پەرلەمان نوو دیرن تا پەیمانەیل بکەنە یاساییەیل راسگانی مافیان بەێد، کە کوردەیل فەیلی ریشەیان چوودەو ئەرا هەزاران ساڵ لە جوگرافیای ئی وڵاتە، هەر بەشیگ رەسەن بوینە لە تیکەڵای کۆمەڵایەتی عراق، کە میژووییان تەنیا باسکردن زیانیگ نییە بەڵکم چیرووک خوەیڕاگری و ناسنامەیگە مقیەتی بویین خوەی کرد، لەبان ئەو تەقەلایەیل هەڵکەنینە لە هەفتا و هەشتایەیل سەدەی گوزەشتە، هەناێ کوردەیل فەیلی تویش هەڵمەت بارکردن سەختیگ هاتن لەلایەن رژیم بەعس لەناوچگ، کە لەناویان دەسنریا وەبان داشتەیلیان و رەگەزنامەیان زەفت کریا، و هەزاران گەنج سەرنقوم کریا، کە ئی زەخمەیل کویەنە هیمان تیمار نەوینە، وەلێ ئمڕوو بوونە پرسیگ سیاسی ئاشکرا خاوەنیان داوای مافی خوەیان کەن وەڕی ئامرازەیل دەستووری نەک وە لاڵکیان، و بەشداریکردن فراوان فەیلیەیل لەی هەڵوژاردن دویاییە ئەوە چەسپان کە مینەی رۆڵیگ شیوەیی نیەکەن، وەلێ مینەی نوینەرایەتیی راسگانییگ کەن بتوەنێد یاسایەیلیگ بەرهەم بکەێد کە حکومەت پابەند بکەێد تا ئەوەک لەلییان زەفت کریاس گلەو بەێد، هەر لە گلەوداین داشتەیلیان تا رەسێدە پرس بیسەروشوینەیل و سەرنقومبویەیل، و ماف هاوڵاتیەتی تەواویگ، کە هوشیاری فەیلی وە ئاشکرا دیارە لە خاسی پەسەنکردن کاندیدەیلیان، و باوەڕیان وەوە کە پەرلەمان خاسترین ریە ئەرا گلەوداین مافەیلیان و دەنگدان تەنیا کاریگ هەڵوژاردن نییە بەڵکم هەڵوێست نیشتمانیە و پەیام لایەنگرییە، و لە لایەن کۆمەڵایەتی بەرزەوبوین فەیلیەیل لە کار سیاسی ئارەزوو قویلیگ نشان دەێد وە گلەوداین مافەیلیان لەناو دامەزراوەیل دەوڵەت، وەشیوەیگ شایستەی میژوو و ئامادەبوین ئابووری و کەلتووریان بوود، کە کوردەیل فەیلی لەو مەردمە هەن کە لە بازرگانی و فێرکاری و ژیان شارستانی و هەمەڕەنگی کەلتوورییان ناوەین کوردی و عەرەبی گورجن، کە هیلێد بوونە پیەڵیگ ناوەین ناسنامەیل و پیکاتەیل جیاجیا، ئەراوە، نوینەرایەتیکردن پەرلەمانییان نەک تەنیا دەسکەفتیگە، وەلێ دەوڵەمەنیە ئەرا ژیان سیاسی عراق کە هەمیشە دەنگەیل ناوڕاس و دانا خوازێد، و فەیلیەیل زانن کە لە گام هاتگ دی هەڵەیل جاران هەڵنیەگرێد، کە پەرلەمان شەشەم وەرپرسایەتی گەورەیگ هانوای لە داناین یاساییەیلیگ بەشیگیان گیر هاتنە کە پەیوەندی وە خوەیانەو دیرن، و کوردەیل فەیلی پەیمان نیەخوازن، وەلێ دەقەیل یاسایی ئاشکرا خوازن حکومەت پابەند بکەن وە جیوەجیکردنیان وەپەی خشتەیل وەخت و مەوقەیل دیاریکریای، و وەگەرد نزیکەوبوین دروسکردن حکومەت، فەیلیەیل لەنوای مەوقەیگ میژوویی نوویگ وسیەن، کە دویای ئەوە ری بەشداریکردن سیاسی نەک دابڕیان پەسەن کردن، ئمڕوو نووڕن وەوە کە ئی ئامادەبوینە بوودە هازیگ تەشریعی لەژیر گومەزی پەرلەمان، هازیگ کە بتوانێد پەڵپەیلیان لە خانەی زیان میژوویی بخەێدە خانەی چارەسەرکردن راسگانی، کە فەیلیەیل وە سادەیی داوای پۆست و پلە نیەکەن وەلێ داوای مافەیل سروشتی کەن کە دەستوور وتیەسەی، و ئەو وەختە هات کە پەرلەمان نوو وە بویین پەرلەمانتارەیل فەیلی دەرفەت راسگانی بیاشتوون ئەرا وازکردن لاپەڕەی نوویگ لە دادپەروەری و هاوڵاتیەتی، و ئمڕوو ئومید کوردەیل فەیلی خەویگ نییە، وەلێ پڕۆژەی راسگانیە لە هوڵ پەرلەمانەو دەسوەپی کەێد و رەسێدە ماڵەیلیان کە چەوەڕی گلەوخواردن مافەیلیان کەن، و لە رووژەیل بانان تاقیکردنە گەورەگە کەفێدە لای هیزەیل سیاسی لە دروسکردن ئەوە.