هاژەی ئەڵوەن و گوورانیەیل ئاوەدانی

کەنعان موڕاد/ شەوانەی خانەقین جاران، وەختیگ دەمەتەقەی دوو کەس تەواو بویاد، گەی قسەیل هاژەی ئەڵوەن هاتیاد، کە لە ناوچە و ئاوایەیل نزیکی دەنگەو دیاد، کە وەردەوامی ئەرا چیرووک ئاوەدانی ئی شارە بوی.

خوداداد عەلی، لە ئاوای کاریز، هەمیشە هاژەی ئەڵوەن لەناو دەروینی تەمەی دڵسووزی وەپی وتیاد، تا ئەو هاژە کردە مەقامیگ لە هونەر کوردی وەناو مەقام ئەڵوەن چەسپیا.

رووزگار دویرودرویژیگ وەبان ئەو سەردەمە رەد بوی، و هیمان شاعر و نویسەرەیل و گوورانیچڕەیل وەناو ئەڵوەنەو چڕن.

لەی مانگ ئازارە، هەرچەن تاریکی و تاڵی جەنگ لەناوی زاڵ بوی، وەلی مزگانی ئەڵوەن وە دەنگ هاژەی هاتە پیری مەردم خانەقینەو، کە وەگەرد یەکانگیری دوو جەژن نەورووز و جەژن رەمەزان، وارانیش وت: منیش هاتم.

ئەو وارانەیل رفتە لە چەن رووژەیلیگ لەبانیەک، دووارە دەنگ زەڵاڵ ئەڵوەن رەسانە هویرمان مەردم، و وەشیوەی تافیگ سروود خوەی چڕێد، وە ژیر پیەڵ ئاسەواری ئەڵوەنەو رەنگی وە روخسار کوردەیل جۊش خوەێد، و شەوانە ئەو هاژە چماێ ناو یەکیەک مەردمەیل ئی شار کویەنە تیارێد، کە هیمان لەناو هویرمان رووشنی مەنیە، و لیخنی لافاوەیل نەپووشاسەی.

وەهاریگ پڕ سەوزەڵانی، خیزانەیل وەرەو ئی دەیشت هوونکە مکیس کەێد، کە مەگەر چووزانم کەسیگ لە بن ماڵ بنیشێد، وارانیش ئی هچانە وەپییان دەێد، هەرچەن لە رووژەیل وارانیش مەردم هەر لە دەیشت بوین، کە تاوتاو وەگەرد واران چەوهەشارەکی کردیان، و هەیتاهەیت ناوەین گوورانیەیل مەردم و مۆسیقای واران ئەڵوەن سەمای خوەی کرد.