‏نەینەوا دەوام فەرمی ئەرا ئێزیدیەیل کەێدە پشوو وەبونەی جەژن رووژگ

‏شەفەق نیوز ـ نەینەوا

‏پارێزگار نەینەوا عەبدولقادر دەخیل، ئمڕوو دووشەممە، بڕیاردا وە پەکخسن دەوام فەرمی چوار رووژ ئەرا ئێزیدیەیل وە بوونەی جەژن رووژگگردن.

‏دەخیل لە بەیاننامەی کوڵیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "دەوام فەرمی لە گشت مەکتەو و دامودەزگایەیل حکومی ئەرا گشت برایەیل ئاین‌ئێزیدی پشوو لە 16ی مانگ تا 19 مانگ.

‏وتیش، "یەیش وە بوونەی جەژن رووژگگردنە (روژين ئيزي)"، هیوا خوازی "جەژندان پیرۆز بوود و رووژەیلدان خێر و ئاشتی بوود".

