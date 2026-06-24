‏نەفت عراق خوار ٥٠ دۆلار.. هەردوگ خام بەسرە زیاتر لە ٣٪ داوەزیا

شەفەق نیوز - بەغداد

‏نرخ نەفت عراق لە مامەڵەیل، ئمڕوو چوارشەممە، رووی لە داوەزیان کرد، چوینکە خام بەسرەی قورس وە رێژەی 4.09٪ داوەزی ئەرا 45.78 دۆلار هەر بەرمیل، و خام بەسرەی ناوڕاسیشیش وە رێژەی 3.91٪ داوەزی ئەرا 47.88 دۆلار، ئەوەیش هاوکات وەگەرد داوەزیان نرخ خام لە بازاڕە جیهانییەیل.

‏خام برێنت وە رێژەی 0.71٪ داوەزیا ئەرا 76.53 دۆلار هەر بەرمیل، و خام "رێزە"ی ناوەڕاس ئەمریکییش وە هەمان رێژە داوەزیا ئەرا 72.69 دۆلار هەر بەرمیل، و خام موربانی ئیماراتییش وە رێژەی 1.64٪ داوەزیا ئەرا 69.63 دۆلار.

‏فرەیگ لە خامەیل عەرەبی و جیهانی تویش زەرەد هاتن، چوینکە خام عەرەبی سووک سعودی وە رێژەی 2.52٪ داوەزی ئەرا 78.69 دۆلار هەر بەرمیل، و خام داس ئیماراتییش وە رێژەی 2.90٪ داوەزی ئەرا 69.31 دۆلار، و خام قەتەری هشکانیش وە رێژەی 2.91٪ داوەزی ئەرا 69.01 دۆلار.

‏لەهەمان وەخت، ئۆپێک وە رێژەی 1.89٪ داوەزیا ئەرا 81.59 دۆلار هەر بەرمیل، و خام دوبەییش وە رێژەی 1.15٪ داوەزیا ئەرا 80.35 دۆلار.

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