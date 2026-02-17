نێچیرڤان بارزانی لە میونشن.. دیبلۆماسیەت ئارامی و دەنگ كوردستان لە بازنەیل بڕیار ناودەوڵەتی

نوری بێخاڵی/ لە سەردەمیگ قەیرانەیل هەرێمی لەناوی زیایەو بوود، و نەخشەیل دەسەڵاتی ئاڵووزەو بوود، ئامادەبوین لەناو بوونەیل ناودەوڵەتی جویر پەیمانەیگ راسگانی ئەرا کیش کارایەیل سیاسی و شوینان لەناو هاوکیشەیل بڕیار، و لە نووڕینەو، ئامادەبوین نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان لە کۆنفرانس میونشن ئەرا ئاسایش، هات تا پایەی هەرێم کوردستان نشان بەێد جویر بازیکەریگ ئارامی لە ناوچەیگ کە لەبان ریتم ئاڵشتبویەیل زویوەزوی ژیەێد.

بەشداریکردن لەی بوونەی جیهانیە، پڕوتوکۆلی یا هێمایی نەوی، باوجی تیکەڵابوین راستەوخۆ بوی لەناو گفتوگۆەیل لە گەوهەر پرسە فرە ناسکەیل لە ناوچەگە، جویر رەوشەیل سوریا و ریڕەوی دروسکردن حکومەت نوو عراق.

سەرۆک هەرێم کوردستان، لە دیدارەیلی وەگەرد سەرکردە و وەرپرسەیل دەوڵەتەیلیگ خاوەن کاریگەری لە بڕیار ناودەوڵەتی رکدار بوی دووپات بکەێد کە هەرێم کوردستان هەر کارلێک ئەرا ئارامی مینێد، چ لەڕی پشتگیریکردن ریڕەوی دروسکردن حکومەت فیدراڵی لە بەغداد، یا لە نزیکەوکردن نووڕینەیل ناوەین لایەنەیل کورد و سوری، و ئی پەیامە لە بیخودیی نەهات، باوجی لە بڕوایی ناودەوڵەتی زیاییگ وەوە کە بویین هەرێم کوردستان هازداریگ لەناو عراقیگ فیدراڵی ئارام، پایەی هاوسەنگیە لە هاوکیشەی ئاسایش هەرێمی، کە هەرێم کوردستان وە کەڵەکەبوین ئەزموون سیاسی و دەستووری، ئەوە چەسپان کە توانێد فرەیی وەڕیەو بوەێد، و رۆڵ ناوەنگیر لە مەوقەیل بەسیان سیاسی بڕانێد، کە ئەوە هیلێد پشتگیریکردنی ئەرا دروسکردن حکومەت عراق بوودە رییگ ستراتیژی دویر لە نووڕینە تەنگەیل، لە بەرژەوەنی دەوڵەت و ئارامی.

لە باوەت سوریا، نێچیرڤان بارزانی خاوەن وتاریگ بوی کە وەشیوەی واقیعی سیاسی بوی دویر لە دروشمەیل، دووپات لە پشتگیریکردن هەر رێککەفتنیگ کرد کە بکەفێدە ناوەین حکومەت سوریا و هەسەدە، لە بنەمای ئەوە کە هەر لەیەکفامستنیگ لەی رەوشەیل ئیسە خوەی گامیگ خاسە لەبان ری ئارامکردن، و دووپاتیش کرد لە گرنگی مسۆگەرکردن مافەیل کورد و گشت پیکاتەیل لەناو دەستوور بانان سوریا لە چوارچیوەی سوریایگ یەکگرتگ، لە خود وەختەگە رازی لەو نووڕینەیل ناڕاسە کرد جویر چاپکردن ئەزموون هەرێم کوردستان، چوینکە هەر وڵاتیگ تایبەتمەندی جوگرافی و سیاسی و کۆمەڵایەتی خوەی دیرێد.

ئی هاوکیشە نشان خوەنستنیگ هاوسەنگ دەێد کە دان وە دەرفەتەیل و سەختیەیل دەێد، و بەرژەوەنی ئارامی خەێدە بان هەر چشتیگ ترەک.

لە چین پەیوەندیەیل هەرێمی، سەرۆک هەرێم کوردستان مقیەتی لە وتاریگ هاوسەنگ کرد وەگەرد پرسەیل ناوچەگە، دووپاتیش کەێد کە سەرکەفتن هەر رییگ دانوسەنین پابەندی راسگانی وەگەرد گشت لایەنەیل خوازێد.

ئی هاوسەنگیە سیاسەتیگ نشان دەێد کە لەبان وازەوبوین و گفتوگۆ وەگەرد جویراجویر پایتەختەیل کاریگەر وسێد، دویر لە ئەولوودانە تیژەیل، یەسە کە پایەی هەرێم کوردستان قایم کرد جویر هاوبەشیگ باوەڕدار لەلای دەوڵەتەیل بڕیار.

ئی ئامادەبوین ناودەوڵەتیە وە تەنیا خەسی دیدارەیل یا سروشت بەشداربویەیلی جیاواز نەوی، وەلێ لەناو باوەت ئەو پەیامەیلە دیار دەێد کە هەرێم کوردستان ئەرا جیهان دیرێدەی، کە پەیامەگە ئویشێد: ئارامی وە زوور نیەچەسپێد، بەڵکم وە لەیەکفامسنن دروس کریەێد، و مسۆگەرکردن مافەیل دەستووری پیکاتەیل تەنیا گەرنتی راسگانیە ئەرا یەکێتی دەوڵەتەیل، و گفتوگۆکردن، چەنیگ یەواش دیار بوود، هەر ئەو ریەسە کە زەرەدی کەمترە وەرەو چارەسەری وەردەوام.

لە مەوقەیگ هەرێمی فرە ئاڵووز، هەرێم كوردستان خوەی وەڕی سەرکردایەتیی پیشکەش کەێد، جویر پیەڵیگ ناوەین پایتەختە دویریەیل، و هاوبەشیگ لە دروسکردن چارەسەریەیل، نەک مەیدانیگ ئەرا یەکلاییکردن ململانێی.

لێرا واتەی قویل ئامادەبوین سەرۆک هەرێم کوردستان لە بوونەیل ناودەوڵەتی دیار دەێد: کە بوودە بەشیگ لە بڕیار، و جویر مدوو ئارامی وەپید بنووڕن لە ناو کەشوهەوای ئاڵشتبوین.