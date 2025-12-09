نەجەف و زیقار.. وەسێدارەدان و زیندانی هەمیشەیی وەبان دوو تاوانبار وە توومەت کوشتن

شەفەق نيوز- نەجەف

سەرچەوەیگ ئاگادار، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە دەرکردن فەرمان وەسێدارەدان وەبان تاوانکاریگ وە توومەت کوشتن لەلایەن دادگای تاوانەیل نەجەف، و فەرمان زیندانی هەمیشەیی وەبان تاوانکاریگ وە توومەت کوشتن لە پارێزگای زیقار.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: دادگای تاوانەیل نەجەف فەرمان وەسێدارەدان لەبان تاوانکاریگ دەرکرد کە وە چەقوو گەنجیگ کوشتیە.

وتیش: توومەتبارەگە تەرم قوربانیەگە لەناو باخچەیگ لە ناحیەی حەیدەریە شاردوێدەو.

لە زیقار، سەرچەوەیگ ئاگادار خەوەردا کە دادگای تاوانەیل زیقار فەرمان زیندانی هەمیشەیی وەبان توومەتباریگ دەرکردەتا تاوان کوشتن لەناوڕاس شار ناسریە وەگورەی مادەی 406 لە یاسای سزادان عراقی شمارە 111 ئەرا ساڵ 1969.