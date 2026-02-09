نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

شەفەق نيوزــ بەغدا/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو دووشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغدابەغدادد پایتەخت داوەزیا و لە هەولێر جیگربوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 149800 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. یەکشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 149950 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 150250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 149250 دینار.

‏لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار جیگیربوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 149750 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 149650 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

