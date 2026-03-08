‏٨ مارس: لە وەردەوەردەی جیهانگیری ئەرا پاراستن ناسنامە و رەسەنایەتی

2026-03-08T11:05:41+00:00

فاتیمە سەڵاح ئەرکەوازی/ 

‏8 مارس  تەنیا بڕواڕیگ ئاسایی نییە لە رووژشمار جیهانی، بەڵکم وێستگەیگ قویڵە ئەرا نووڕین لەو ریە سەختەیلە کە ژنەیل بڕینەسێ ئەرا وەدەسهاوردن مافە مرۆیەیل و سروشتیەیل خوەیان، ئمڕوو کە یاد ئێ رووژە کەیمنەو جیهان لە بارودۆخیگ پڕ لە ئاڵشتکاری خێراس و وەلایەن  تەکنەلۆژیا و وازبوین مەعریفی دەرفەت نوو رەخسانیە، لە لایگ تر وردەوەردەیل سیاسی و ئابوورییەیل رویوەڕوی ئاستەنگ نوومان کەن.

‏لە ناوەندەیل ناودەوڵەتی، ئمڕوو باس لە  "دیپلۆماسی کولتووری" کرێد، ژنەیل کارەکتەر سەرەکیین، ئەوان نەک هەر نیمەی کۆمەڵگەن، بەڵکم گواستنەوەی زوان و دابونەریت و رەسەنایەتی لە نەوەیگ ئەرا نەوەی ترەک ها بان شان ئەوان، لە سەردەم جیهانگیری کە رخداری سڕین ناسنامەی ناوخوەیی هەس، رۆل ژن جویر  "پارێزەر زوان و بن زوانەیل رەسەن" زیاتر لە جاران دەرکەفێد، هەر وشەیگ کەداڵگیگ ئوشدێ وە زوان زگماکی گام نەێد ئەرا مەنن نەتەوەیگ.

‏لە جیهان ئمڕوو، ژنەیل هێمان قوربانی یەکەم ناسەقامگیریەیلن، چ لە روی ئابووری کە لەدویای قەیرانەیل جیهانی  بژێوی زندگی سەختر بویە، وچ لە روی سیاسی کە ناوچەیل شوین ناکۆک و جەنگ  راستەوخوەی رویوەڕوی تونوتیژی بوون، باوجی ئەوەگ هێمان شوون ئومیدە  ئاڵشتبوین ژنە لە قوربانی ئەرا بڕیاردەر.

‏ئمڕوو ژنەیل لەناو دڵ رویداوەیلن جویر رووژنامەنویس و لێکۆلەر و و چالاکوان راسیەیل خەنەڕوی و کار ئەرا ئاڵشتکاری کەن.

‏وەبوونەی 8ی مارس، رووژ جیهانی ژنەیل، گەرمترین و رەنگینترین پیرۆزبایی ئاراستەی گشت ژنەیل کەم، وە تایوەت ئەو ژنەیلە کە وە قەڵەم، وە دەنگ، و وە پاراستن رەسەنایەتی و زوان داڵگی، مێژوویگ پڕ لە شانازی ئەرا نەوەیل بانان نویسین.

