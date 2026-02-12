‏لە ساڵ 2025 هاوردەکردن عراق لە بەرازیلەو 1.4 ملیار دۆلار رەدکرد

‏شەفەق نیوز - وەدویاچگن

‏وەپای داتایەیل نەتەوە یەکگرتگەیل ئەرا بازرگانی ناودەوڵەتی (COMTRADE)، قەوارەی هاوردەکردن عراق لە بەرازیلەو لە ساڵ 2025 رەسیەس ئەرا زیاتر لە 1.4 ملیار دۆلار.

‏ئەو داتایەیلە کە ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە دەریخەن، عراق لە ساڵ 2025 وە بڕ 1.490 ملیار دۆلار کاڵا لە بەرازیل هاوردە کردیە. رێژەگەبەراورد وە سڵ 2024 کە 1.900 ملیار دۆلار بویە، کەم کردیە؛ باوچی وەچەو ساڵ 2023 کە بڕەگەی 1.300 ملیار دۆلار بویە، زیای کردیە.

‏ئامارەیل دیاریکەن گرنگترین ئەو کاڵایەیلە هاوردە کریانە بریتین لە شەکر و بەرهەمەیلی وە بڕ 374 ملیۆن دۆلار، گوشت 324 ملیۆن دۆلار، روین و توەیەمەیل زەیتدار و میوە زەیتیەیل 263 ملیۆن دۆلار، ئاژەل زینگ 171 ملیۆن دۆلار، دانەوێڵە 167 ملیۆن دۆلار، بیجگە لە بەرهەمەیل ئاسن، کاڵا کانزاییەیل و چەندین کاڵای تر.

