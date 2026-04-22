عێراق بەرەو سوپای نیشتمانی یان گەندەڵیەکی ڕێکخراو؟

محمد رؤوف محمد/ گوایە ئاقڵمەندان و خەمخۆرانی نیشتمانی عێراق ئەیانەوێت بە خشکەیی گۆڵ لە شیعەی دەسەڵاتدارو حەشدی شەعبی بکەن؟!!

ئەو خورمای ئێوە دەیخۆن دەنکەکەی لەباخەڵی دامەزرێنەران و سەرانی حەشددایە، دامەزرێنەرانی حەشد ئەوڕۆژە گۆڵی خۆیانیان کردو کودەتایەک کرد بەسەر خەونی سوپای نیشتمانی عێراقیدا کەتوانیان سوپایەک کەبەفەرمانی مەرجەعیەتی شیعەی عێراق دروستکرا بۆ ڕوو بەڕوبونەوەی داعش و تیرۆر بە شێوەیەکی کاتی بەڵام درێژەیان پێداو پڕ چەک و تفاق کراو، دواتر بەپێی پلانێکی ستراتیجی قووڵ یاسای بۆ داڕێژراو لە پەڕلەمان دەنگی زۆرینەی بەدەستهێنا، ئێستا حەشدی شەعبی تەنها هێزێکی پاڵپشت نیە بۆ هێزی فەرمی نیشتمانی سیستماتیک بەڵکو هێزێکی سەربازی سیاسی ئەمنی ئابووری یەو بەشێکی بنەڕەتی و بەهێزی حوکمڕانی عێراقە و سوپای فەرمی عێراق لەبەرانبەریدا پلە دووە.

ئەگەر سەرباز گرتنی زۆرە ملێ دەستپێبکاتەوە بەناوی سوپای نیشتمانیەوە ، زەرەرو قازانجەکانی چیە؟

لێرەدا ئاماژە بە چەند زەرەرێکی دەکەین و وردەکاری و شرۆڤەی زەرەرەکان دەدەمە دەست ئەو پەرلەمانەی ئەیانەوێت پارەپەیداکات بۆ جێبەجێکارانی سوپای نیشتمانی!!

یەکەم: پێویستە هەموو عێراقیەک بزانێت پشکی شێری بوجەی عێراق دەڕوات بۆ هێزە چەکدارەکان بەهەموو جۆرەکانیەوە، ئەگەر دەرگای سەربازگرتنی زۆرە ملێش بکرێتەوە بەشێکی دیکەی بوجەی مەدەنی و خزمەتگوزاری و وەبەرهێنان دەڕوات بۆ سوپا.

دووەم : دەرگایەکی دیکەی گەورەی گەندەڵی لەسەرتاسەری عێراقدا دەکرێتەوە بۆ حەپەلووشکردنی بووجە.

سێیەم : دەرگایەکی گەورەی دیکە دەکرێتەوە بۆ بێکاریی دەمامکدار، لەبری ئەوەی ئەوپارەیە بەکار بهێنرێت بۆ دروستکردنی هەلی کار بۆ گەنجان ، دەیانەوێت بە ووشکی بیدەن بە گەنجان ، بەناوی هاوکاری سەربازی ، بەڵام ئەو پارەیە نەگەنجە تێردەکات نە فێری دەکات نەدەیکات بەخاوەنی پیشەیەک نەدەبێت بە خاوەنی کارو بزنسێت، ئێستا لەعێراق و هەرێمدا بە لەملیۆنان بێکاری دەمکدار هەیە و بەرهەمی ڕۆژانەی سەعاتی کار لەدەوڵەتی عێراقدا لە ڕۆژێکدا 20 بیست دەقیقەیە، واتە لەهەشت سعات تە ها بیست دقیقەی بەرهەمدار!!!

چوارەم: ئەم سوپا نیشتمانیە نوێیە، کە لە 9 مانگەوە دەستپێدەکات بۆ 18 مانگ ، ئەم جۆرە گزی و فرت و فێڵ و گەندەڵیانەی تێدەکەوێت:

پارەدار دەسەڵاتدار بەئاسانی لێی دەربازدەبن بەکڕینەوری کات یان بەڕاپۆرت پزیشکی، یان بەناوی حمایە وپاسەوان یان بەناوی سکرتاریەت و خزمەتی ئەمنی، کەواتە هەرکوڕە هەژارو بێکەس و بێدەسەڵاتەکان دەگرێتەوە.

پێنجەم : سەرهەڵدانەوەی دیاردەی سەربازی یاخی و هەڵاتوو فیرارو گرتن و ڕاوەدوونان، کە لە 1927 وە دەستیپێکرد تا 2003 و بەشێک بوو لە قەیرانە گەورەکانی عێراق.

شەشەم : ئەم سوپا نیشتمانیە هەر لە ئێستاوە ئەرکی دیارنیە ،پێک دێت لە شیعەو سوننەو کورد، ئەگەر شەڕێک یان ئەرکێکی ناوخۆیی ڕووبکاتە ناوچەی هەرپێکهاتەیەکی سەرەکی سەربازەکانی ئەو پێکهاتەیە مان دەگرن یان هەڵدێن و دەگەڕێنەوە بۆ زێدی خۆیان.

حەوتەم : ئێستا عێراق سوپای فەرمی هەیە، پێشمەرگەی هەیە، حەشدی هەیە، پاسەوانی سنووری هەیە، دژەتیرۆری هەیە، پۆلیسی هەیە، ئاسایشی هەیە، ئەمانە کۆبکەیتەوە بەشی وڵاتێکی 200 ملیۆنی دەکات ، ئیدی عێراق سەربازی زۆرە ملێی بۆچیە!!؟

قازانجەکانی:

یەکەم :ڕاهێنانی گەنج لەسەر ژیانی قورس و مەشق و ڕاهێنان بۆ ڕۆژی ڕەش و دروستکردنی ئینتما بۆ نیشتمان!!( من هیچ ناڵێم خوێنەر خۆت شرۆڤەی بکە)

دووەم: بەڵکو!! ئەم سوپای نیشتمانیە لە ئایندەدا بتوانێت کۆنترۆڵی میلیشیاو هێزە نایاساییەکان بکات و هێزێک بێت لەدەرەوەی کۆنترۆڵ و دیسپلینی تایەفەگەری! ئەمە خەونێکی خۆشە بەڵام لە عێراقی ئەمڕۆدا و بەم شێوازی حوکمڕانی و پۆلێنکردن و دابەشکردنی بەردەوامی سوڵتەی سەروەتەوە مەحاڵە ئەم خەونە خۆشە پای بکەوێتە عەرز.

بۆیە دەڵێم ئەگەر پەڕلەمانی عێراق بەدوای ئیشی گەورەدا دەگرێت باتەنها یەک ئیش بکات ، ئەگەر پێی دەکرێت؟ ئەویش ئەوەیە ، نەوت و غازو بوجەو داهات چەندەو چۆن سەرف دەکرێت؟ چەندی بەجێیە چەندی بێ جێیە؟ ڕێژەی گەندەڵی چەندە؟ بوجەی وەزارەتەکان چۆن خەرج دەکرێت؟ لەچیدا خەرج دەکرێت؟