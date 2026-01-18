شاعريگ كورد داوا لە حکومەت هەرێم كوردستان کەێد خوەنەواری وە زاراوەی فەیلی بوود

شەفەق نيوز- خانەقین

فەرهاد زەنگەنە شاعر کورد، ئمڕوو یەکشەممە، داوا لە حکومەت هەرێم کوردستان کرد گرنگی زیاتر وە زاراوەی فەیلی بەێد، و سیستەم خوەنەواری ئامادە بکەێد ئەرا ئەوانەک وەپی قسیە کەن لە ناوچەیل خوەیان.

ئەوەیش لە دیداریگ وەگەرد ئاژانس شەفەق نیوز هات، کە لەناوی باس ئەو پارچە شعرە کرد کە دویەکە شەممە لە هەولێر پایتەخت پیشکەشی کرد، لەناو ئاهەنگ رێزگردن لە بڕیگ ئەدیب و رووشنهویر و شاعرەیل کورد لە چوار پارچەی کوردستان گەورە.

زەنگەنە لە قسەیل تایبەتی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: پارچە شعریگ وە زاراوەی فەیلی پیشکەش کرد وەناونیشان "كوردم"، دیاری کرد کە ئامانج سەرەکی شعرەگە چەسپانن بویین کەلتوری و زوانەوانی خاوەن ئی زاراوەس، کە شمارەیان وە زیاتر لە 25 مليۆن هاوڵاتی كورد کریەێد لە بەشەیل فراوانیگ لە کوردستان گەورە بەشەو بوینە.

فەرهاد زەنگەنە لە دیدارەگە باس پارچە شعرەگەی کرد، کە وت: پەیامەیل سەرەکیی دووپاتکردنە لەبان ئەوە کە زاراوەی فەیلی زاراوەیگ سەرەکیە لە زوان کوردی، نەگ زاراوەیگ پەراوێزی، وتیش: لە پیشەکی شعرەگەی خوەی ناسان جویر شاعریگ لە شار خانەقینەو هاتگە و وە زاراوەی کەڵهوڕی فەیلی قسیە کەێد، کە بەشیگ گەورە و گرنگە لە زوان کوردی.

"دیدار شاعیران" لە چوار پارچەی کوردستان گەورە، کە دەزگای روانگەی لە شار هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان رێکیخست، کە پیشکەشکردن شعر و رێزلێنان هەڵوژاردەیگ لە ئەدیبەیل لەناوی بوی، بیجگە پیشکەشکردن تۆێژینەوەیل ئەدەبی.

فەرهاد زەنگەنە وتیش: لە شعرەگە تەقەلایش دامە گرنگی زاراوەگە نشان بیەم، و ئەو واژەیل تاوانادارە کە دیرێد و زوان کوردی دەوڵەمەن کەێد و گەشە وەپی کەێد، وتیش: ئی زاراوە مۆسیقای تایبەت خوەی دیرێد کە هیلێد گووشگر وەگەرد مۆسیقاگەی بگونجێد، بیجگە لە ئاست فامستن لەلی.

دیاری کرد کە پەی مۆسیقایی و نیشانەیلی دەسمیەتی دا لە بڵاوبوین ئەو شاعر و گورانیچڕەیلە کە وەی زاراوە نویسنن و قسیە کەن، لەوەر ئەو دەوڵەمەنی زوانەوانیە کە دیرێد، بیجگە ئەوە کە بەشیگ رەسەن لە میراتی زوانەوانی و میژوویی نەتەوەی کورد.

دیاری کرد کە گونجانن جەماوەری وەرد شعرەگەی دیار بوی، وەتایبەت کە تواێد بویین نەتەوەیی ئەو کوردەیلە بچەسپنێد کە وە زاراوەی کەڵهوڕی فەیلی قسیە کەن، وەتایبەت لە ناوچەیل خانەقین و مەنەلی و بەدرە و جەسان و جەلەولا و سەعدیە و ناوچەیلیگ ترەک، وتیش؛ شمارەی گەورەیگ لە ئامادەبویەیل، وەتایبەت لە گەنجەیل، رکدار بوین وینەی یادگاری وەگەردی بگرن وەو ەدڵنگ کەلتورییە کە تەواوکەر شعر و پەیامی بوی.

فەرهاد زەنگەنە وتیش: پارچە شعرەگەی "كوردم" لە چەن بوونەیگ پیشکەش کریاس، وەلێ رکدار بوی ئیگلە لە هەولێر پیشکەشی بکەێد، تا ئامادەبوین شعر فەیلی شانوەشان ئەو زاراوەیل کوردی جویر سۆرانی و کرمانجی بچەسپنێد، جویر زاراوەیل رەسەن و ریشەدار لە کەلتور کورد.

فەرهاد زەنگەنە لە قسەیلی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز دووپات کرد لە گرنگیدانیگ گەورەتر وە زاراوەی فەیلی لەلایەن حکومەت هەرێم کوردستان، و داوای ئامادەکردن بەرنامەی خوەنەواری تایبەت کرد ئەرا خەڵک ئەو ناوچەیلە کە وەی زاراوە قسیە کەن، هەکاتی هەولێر و سلێمانی و هەڵەبجە و دهۆك، و دروسکردن دەزگایەیل راگەیانن وە زاراوەی کەڵهوڕی فەیلی نشان پرس و خەمەیل کورد لەو ناوچەیلە بیەن.

شاعر فەرهاد زەنگەنە یەکیگە لە شاعرە ناودیارەیل لە ناوچەیل فەیلی زوان، لە ساڵ 1970 لە ئاوای مێخاس لە قەزای خانەقین لەداڵگبویە، و خونەواریی لە شارەگە تەواو کرد وەرجە چگنی ئەرا بەغدای پایتەخت و داکاسیانی لەورا، و لە بڕیگ دەزگای راگەیانن کار کرد، و ئامانج بڵاوکردن زاراوەی کەڵهوڕی و رەساننی ئەرا فراوانترین چین لە جەماوەر کوردی خستە وەرچەو، و تا ئیسە لە بەغداد نیشتگە.