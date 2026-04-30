سەرچەوەیل ئەمریکی مەزەنەی سەرهەڵدان جەنگ لەناوچەگە کەن.. ترەمپ: "گەردەلویل ها وەڕیەو"
شەفەق نیوز - واشنتن
سەرچەوە ئاگادارەیل ئەمریکا، ئمڕوو پەنجشەممە، مەزەنەی ئەوەگ کردن جەنگ سەربازی لە ناوچەگە لەناوەین ئەمریکا و ئیران سەرهەڵبەێد، وە مدوو دەسوەپینەکردن هەردووگ لا ئەرا لەیەکفامستن ئەرا رەسین وە چارەسەریک گشتگیر.
وەپای ماڵپەڕ "ئەکسیۆس" لە زوان ئەو سەرچەوەیلە راگەیان، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک ئەمریکا، ئاخڵەداین ئیران تەنیا کەرەستەی سەرەکیە، باوجی ئیران وەردەوام بوود لە رەدکردن گفتوگو هاتێ پەنا ئەرا مژار سەربازی بوریەێد.
ئاشکرایکد، جەنگە ئەگەرەییەگە ئامانجی یەسە دەس بگرێد وە بان بەشیگ لە گەرووی هورمز ئەرا وازەوکردن، و ئەگەر ئەوەیش هەس کە هاز پیادە (زەمینی) بەشداری لەلی بکەێد.
لە لای ترەوە، سەرۆک ئەمریکا لە بان ماڵپەڕ "ترووس سۆشاڵ" بڵاوکرد کرد لەبان راپرسییگ لە هارفارد-هاریس و وت: فرەیگ لە ئەمریکییەیل پشتگیری کەن ئەرا وسانن بەرنامە ناوەکییەگەی ئیران.
ترەمپ وەگەرد پۆستەگەی وینەیگ خوەی بڵاوکردیە لەبانی نویسانیە: "گەردەلوولەگە لە ریە و کەس نیەتوەنێد رگری لەلی بکە ئەوەسانێ تێد".