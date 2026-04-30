‏سەرچەوەیل ئەمریکی مەزەنەی سەرهەڵدان جەنگ لەناوچەگە کەن.. ترەمپ: "گەردەلویل ها وەڕیەو"

‏شەفەق نیوز - واشنتن

‏سەرچەوە ئاگادارەیل ئەمریکا، ئمڕوو پەنجشەممە، مەزەنەی ئەوەگ کردن جەنگ سەربازی لە ناوچەگە لەناوەین ئەمریکا و ئیران سەرهەڵبەێد، وە مدوو دەسوەپینەکردن هەردووگ لا ئەرا لەیەکفامستن ئەرا رەسین وە چارەسەریک گشتگیر.

‏وەپای ماڵپەڕ "ئەکسیۆس" لە زوان ئەو سەرچەوەیلە راگەیان، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک ئەمریکا، ئاخڵەداین ئیران تەنیا کەرەستەی سەرەکیە، باوجی ئیران وەردەوام بوود لە رەدکردن گفتوگو هاتێ پەنا ئەرا مژار سەربازی بوریەێد.

‏ئاشکرایکد، جەنگە ئەگەرەییەگە ئامانجی یەسە دەس بگرێد وە بان بەشیگ لە گەرووی هورمز ئەرا وازەوکردن، و ئەگەر ئەوەیش هەس کە هاز پیادە (زەمینی) بەشداری لەلی بکەێد.

‏لە لای ترەوە، سەرۆک ئەمریکا لە بان ماڵپەڕ "ترووس سۆشاڵ" بڵاوکرد کرد لەبان راپرسییگ لە هارفارد-هاریس و وت: فرەیگ لە ئەمریکییەیل پشتگیری کەن ئەرا وسانن بەرنامە ناوەکییەگەی ئیران.

‏ ترەمپ وەگەرد پۆستەگەی وینەیگ خوەی بڵاوکردیە لەبانی نویسانیە: "گەردەلوولەگە لە ریە و کەس نیەتوەنێد رگری لەلی بکە ئەوەسانێ تێد".

