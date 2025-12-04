سەرکەفتنیگ ئەرا 263 شمارە وەردەوامی دیرێد

عەلی حسێن فەیلی/ دەرکردن 263 شمارە لە کۆڤاریگ خاوەن نیشانەیگ پڕ لە بەڵگە و هویرمان جویر ناونیشان "فەیلی" هەر تەنیا وەردەوامی پڕۆژەیگ میدیایی نییە، وەلێ بنەوگردن دەزگایگ رووشنهویری و راگەیانن نشان دەێد جویر دەزگای شەفەق. کە رەسین ئەرا ئی شمارە ئاشکرا کەێد کە ئی گۆڤارە بەرهەمکاریگ رووژنامەوانی سادە نییە، بەڵکم میژوویگ دویرودرویژە کە وە هەوسەڵە و کارکردن گورجیگ جاریگ ترەک نووڕینەیل ناو و دەیشت مەردم فەیلی رێکخست. کە ئەو پرسە لە چوارچیوەی داد و هاوار دراورد و خستەی ناو بەڵگەسازی و شیەوکردن.

دی ئەو دەنگە تەنیا لەناو ناونیشانیگ میدیایی نەمەن، وەلێ بویە بەشیگ لە ناسنامەی کوردەیل فەیلی و هێماییگ ئەرا توانای بەرهەمکردنیان و زنیکردن سەرمایەی کەلتووری و نەتەوەییان، کە بڕوانامەس لە خوەیڕاگری و وەردەوامی کارا لە مەیدان گشتی.

ئی پڕۆسە دەسمیەتی دا لە دووارە ناسانن شوین و پایەی کوردەیل فەیلی لە هووش گشتی عراق، و وەدرویژایی 22 ساڵ لە بڵاوکردن، گۆڤارەگە - وە خاسی 263 شمارەگەی - بویە مەکتەویگ نافەرمی ئەزموون دەیان یا سەدان لە نویسەرەیل بڵاو کرد، لەوانەک یەکەمین وتاریان لەناوی نویسانن، و بوینە خاوەن ئەزموون رووژنامەوانی، وەرجەیەگ بوونە شرۆڤەکار یا چالاکوانەیل گورجیگ یا نویسەرەیلیگ وەتوانا.

وەگەرد رووزگارەو، بەهای ئی وەردەوامیە سنوور ئەو شمارەیلە شکان کە بڵاو بوینە، تا ناسنامەیگ کۆمەڵی و هویرمانیگ هاوبەش و ئاسوویگ ئەرا نەوەیل هاتگ دروس بکەێد؛ نەوەیلیگ کە هاتێ چەویان وە ئیمە نەکەفێد، وەلێ بوونە خاوەن ئەرشیڤ کاریگ راسگانی و بەرهەمدار و دڵسووز.

دەرکردن کۆڤاریگ مانگانە وەی چەسپیانە، دەرئەنجام ئەزموونیگ یا تاقیکردنیگ سادە نەهات، وەلێ بنمایەی دەزگایگ دانا، و خاوەنەیل پڕۆژەیگە کە قەت وە کەمینە یا پەراویزخریای نیەوون.

ئەوەک لەلای کەسەیل فرەیگەو دیار نییە، گۆڤارەگە لە ماوەی زیاتر لە بیس ساڵ، ئەرشیڤیگ بیدەنگ دروس کرد، وەلێ ئەرشیڤ قویلیگە، کە باسەیل ئیرنگە بەڵگەسازی کەێد، و بنەڕەتیگ ئەرا بەڵگەنامەیل بانان ئامادە کەێد. کە لە وەختیگ بەشیگیان هەر نووڕنە شمارە نووەیلی، نیەزانن وە درویژایی ئەو ساڵەیلە ئی گۆڤارە چە توومار کردگە: چیرووکەیلیگ ئەگەر نەنویسان وەنە لەهویرەو چگن، دەموچەوەیلیگ وەنە بیناو مەنیان، و بەڵگەنامەیلیگ وەنە فەوتیان.

ئی ساڵیادە، وە وینەیگ تەڵایی یا وە ئاهەنگەیل دەنگبەرز دروس نیەوود، وەلێ وەو ئارامیە تیەێد کە لەناوەین دڵ و زوان هەسەی.. مەوقەی سوپاسگوزاری راسگانیە ئەرا ئەوانەک ئی ریڕەویە وە ویژدانیگ پیشەیی دامەزرانن، و ئی پڕۆسە ئەرا دویای 263 شمارە رەسانن.

کە هەناێ گۆڤارەگە وەردەوام بوود لە دەرکردن شمارە دویای شمارە، پەیامەگەی ئاشکراس کە ئی ئەزموونە هەر هن ئیرنگە نییە، کە بەشیگ رەسەنە لە شیوەی کۆمەڵگا، ئیجویر وەردەوامییگ رووشنهویری خاوەنەیلی وە ریوار نیەناسنێد، وەلێ جویر خاوەن راسگانی ماڵەگە.