خاس و گەنی سەردەم تەکنەلۆجیا

رویا سەعەد/ فەیلەسووف ئەڵمانی کارڵ مارکس ئویشێد: چین و قاتەیل ناو کۆمەڵگا، نە تەنیا ئەرا دروسکردن میژوو جەنگ کەن، باوجی خود ئەو جەنگە هیلێد چینەیل ئەوزەڵ بکەن، تا بوونە خاوەن ناسنامە، ک وەبی جەنگ و ململانە، هەسیگ وە هوشیاری قات و چینەیل دروس نیەوود.

ئەوەگ لە نووڕین مارکس زانێد، هەڵبەت زانێد ئی جەهان نووە وەرەو کوو چوود، ک ئەو هیزەیلە جویلە وە میژوو کەن جەنگ چین و قاتەیل کۆمەڵگا نییە، باوجی ئەو هیزەیلە ک وەرەو رزبەنی کۆمەڵایەتی ناوبەین نەتەوەیل روی کەن، ئایا شووڕش نوویگ چە وە جەهان کەێد، شووڕش تەکنەلۆجیا ک وە ئابووری جەهان بەسیاگە؟، ئەو پرسیارەیلە هونەرمەند کۆمیدیی ئەنگل بولیجان کۆربۆ ( Angel Boligan Corbo ) باسیان کەێد، لە هاڤانا پەیا بویە.

لە ساڵ 1992، هەناێ رەسیە مەکسیک دەسکردە وەینەکیشان ئەرا رووژنامەی EL UNIVERSAL و ئەرا گووڤارەیل کۆمیدی KNOW MORE و EL CHAMUCO کار بکەێد، وەگەرد ئەوەیش خوەی ئەندامە لە گرووپ وینەکیشەیل کاریکاتوێری "Cartooning for Peace" ئەو هونەرمەنە زیاتر لە 130 خەڵات لە وینەیل جویلەکەر لە گشت جەهان وەدەس هاورد.

ئەنگڵ بولیجان لە وڵات کوبا هاتگە، ک پڕە لە خەون و شکست و شەوە، وڵات وەردەوەردە و مافیا، خاک رویداوەیل کۆمەڵایەتی و سیاسی خەس، ک دەرفەت ئەزموونییگ سەخت و دەوڵەمەن ئەرای ئامادە کرد، ک نووڕێدە جەهان سەرمایەداری و سۆشیالیست وە نووڕینیگ وازتر.

بولیجان لە سان ئەنتۆنیۆ دی لۆس بانیۆس، هاڤانا، کوبا، لە ساڵ 1965 لەداڵگبویە، و ئیرنگە لە مەکسیک داکاسیاگە، شیوەیل سیریالی کیشێد ک کەفنە ناوبەین نەزانستن و رویداری، کارەیلیە لە کاریکاتێر شیوەیگ شووڕش ئازا نشان دەن، و بەشیگیان رەخنەی کۆمیدی تیژ نشان دەن، تا نووڕین خوەی ئەرا جەهان وەپیمان نشان بەێد.

ئەو هونەرمەنە، باس ئەرزش شووڕش تەکنەلۆجیا و کاریگەریی لەبان ئاڵشبوین ری مەردم کەێد، جویر سیستەمیگ گەردوونی نوویگ، ک بە گشت چینەیل زانستی باز گەورەیگ کوتاد، و ناوبەین کۆمەڵگا نزیکەوە کرد، و تیکەڵای شارستانیەیل کرد، و کەلتور هەمەڕەنگی مرۆیی قایم کرد، و ئەویش وە دەس و پەڕ و رەنگەیلی و وەشیوەی جیاواز خوەی، باس ئەو روی کۆمەڵگا کەێد، و ئەو لایەنەیل بەدە نشان بەێد ک کاریگەری وە تەکنەلۆجیا بوین، ئەو تەکنەلۆجیا ک تام تاڵیگ لەلی کردیمن، هەنای تام شیرین گردەوبوین تاکەیل خانەوادە گوما کرد.

وەڕاسی، وەوجویرەگ تەکنەلۆجیا بەرهەم زانست وەپیمان پیشکەش کرد، و چشتەیل فرەیگ ئەرامان کوڵبڕەو کرد، وەلێ وەرانەوەر ئەوە، ئازادی دڵخوەشی وە ژیان و بیگوناهی و ئاسوودەیی دەروین لەلیمان برد.

پەیوەندیمان وەرد خانەوادە و کەسوکارەیل وە (ئیمۆجی بیتام و لایک کەویگ) کوڵبڕەو کرد.

هەمیش گرنگە بزانیمن ک کارەیل ئەو هونەرمەن کاریکاتێریە رەخنەی ئەو رەفتارەیل رەوشتی رووژانە کەێد، ک هەمیشە لەبان سۆشیال میدیا کەفێدە وەرچەو، ک یەکیگ خوەی بکەێدە خاوەن بەهرە و تاوانی گەورەیگ، وەلی وەشیوەیگ درووکانی، و هەمیشە کەفێدە مینەی (لایک) و دەسخوەشیکردن و پرۆپاگەندە.