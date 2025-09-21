زەنگ ساڵ نوو خوەنەواری ئەرا زیاتر لە 12 ملیۆن خوەنەوار کوتێد

زەنگ ساڵ نوو خوەنەواری ئەرا زیاتر لە 12 ملیۆن خوەنەوار کوتێد
2025-09-21T06:33:34+00:00

شەفەق نیوز ـ بەغدا

شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە  (21 ئەیلول 2025) ساڵ خوەنستن نوو   2025-2026 لە گشت پارێزگایەیل عراق کوتا، وە بەشداری زیاتر لە 12 خوەنەوار قۆناغە جیاوازەیل خوەنین، (بیجگە لە هەریم کوردستان)

 وەزارەت پەروەردەی عراق وت ئمساڵ زیاتر لە یەک ملیۆن و 200 کەس خوەنەوار پۆل یەک بنەڕەتین، دووپاتکرد کۆتایی وە گشت ئامادەکارەیل هاتیە لە دابینکردن کتاو مەکتەو و خوازینەیل پەروەردەیی، تا رەسین وە ئامادەکردن بینای مەکتەو.

وەزارەتەگە وتیش، پلان تەواوکاریگ  دانریاس  ئەرا مسۆەرکردن سەقامیگیری  پرۆسەی پەروەردەیی و وەدویاچگن مەکتەوەیل گشت پارێزگایەیل، کارمەندەیل پەروەردە دەسکردنەس وە دەوام لە سەرەتای مانگ ئەیلول ئەرا وەڕێوەچگن دەوام وە رێک و پێکێ.

زەنگ ساڵ نوو خوەنەواری ئەرا زیاتر لە 12 ملیۆن خوەنەوار کوتێد
زەنگ ساڵ نوو خوەنەواری ئەرا زیاتر لە 12 ملیۆن خوەنەوار کوتێد
زەنگ ساڵ نوو خوەنەواری ئەرا زیاتر لە 12 ملیۆن خوەنەوار کوتێد
زەنگ ساڵ نوو خوەنەواری ئەرا زیاتر لە 12 ملیۆن خوەنەوار کوتێد
زەنگ ساڵ نوو خوەنەواری ئەرا زیاتر لە 12 ملیۆن خوەنەوار کوتێد
زەنگ ساڵ نوو خوەنەواری ئەرا زیاتر لە 12 ملیۆن خوەنەوار کوتێد
زەنگ ساڵ نوو خوەنەواری ئەرا زیاتر لە 12 ملیۆن خوەنەوار کوتێد
زەنگ ساڵ نوو خوەنەواری ئەرا زیاتر لە 12 ملیۆن خوەنەوار کوتێد
زەنگ ساڵ نوو خوەنەواری ئەرا زیاتر لە 12 ملیۆن خوەنەوار کوتێد
زەنگ ساڵ نوو خوەنەواری ئەرا زیاتر لە 12 ملیۆن خوەنەوار کوتێد
زەنگ ساڵ نوو خوەنەواری ئەرا زیاتر لە 12 ملیۆن خوەنەوار کوتێد
زەنگ ساڵ نوو خوەنەواری ئەرا زیاتر لە 12 ملیۆن خوەنەوار کوتێد
زەنگ ساڵ نوو خوەنەواری ئەرا زیاتر لە 12 ملیۆن خوەنەوار کوتێد
Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon