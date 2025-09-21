زەنگ ساڵ نوو خوەنەواری ئەرا زیاتر لە 12 ملیۆن خوەنەوار کوتێد

شەفەق نیوز ـ بەغدا

شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە (21 ئەیلول 2025) ساڵ خوەنستن نوو 2025-2026 لە گشت پارێزگایەیل عراق کوتا، وە بەشداری زیاتر لە 12 خوەنەوار قۆناغە جیاوازەیل خوەنین، (بیجگە لە هەریم کوردستان)

وەزارەت پەروەردەی عراق وت ئمساڵ زیاتر لە یەک ملیۆن و 200 کەس خوەنەوار پۆل یەک بنەڕەتین، دووپاتکرد کۆتایی وە گشت ئامادەکارەیل هاتیە لە دابینکردن کتاو مەکتەو و خوازینەیل پەروەردەیی، تا رەسین وە ئامادەکردن بینای مەکتەو.

وەزارەتەگە وتیش، پلان تەواوکاریگ دانریاس ئەرا مسۆەرکردن سەقامیگیری پرۆسەی پەروەردەیی و وەدویاچگن مەکتەوەیل گشت پارێزگایەیل، کارمەندەیل پەروەردە دەسکردنەس وە دەوام لە سەرەتای مانگ ئەیلول ئەرا وەڕێوەچگن دەوام وە رێک و پێکێ.