زەخمداری دوو کەس وە مدوو پەلامارداین لەڕی بۆمب وەبان کۆمپانیایگ سەر وە وەزارەت پیشەسازی لە بەغدا
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی، شەوەکی ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە زەخمداری کابرایگ و وەڕێوەبەر پاسەوانی وە مدوو پەلامارداین وە نارنجەک دەسی وەبان کۆمپانیای "ئەلفاروق" ئەرا دروسککردن لویلەی سەر وە وەزارەت پیشەسازی لە ناوچەی غەزالیە خوەرئاوای بەغدای پایتەخت.
سەرچەوەگە خەوەردا وەئاژانس شەفەق نیوز، کابرای نەناسریایگ چگەسە ناو کومپانیای فاروق ئەرا دروسکردن لویلە سەر وە وەزارەت پیشەسازی لە ناوچەی غەزالیە، نارنجەکیگ دەسی وەناو کۆمپانیاگە وشانیە، لە ئەنجام یەکیگ زەخمداربویە".
وتیش؛ "ئەندامەیل ئەمنی پاسەوانیەیل کۆمپانیاگە نووڕینەسە پەلاماردەرەگە و ئەویش تەقە لەلیان کردیە، باوجی توەنستنە بوان".
سەرچەوەگە دیاریکرد " لە ئەنجام رویداوەگە یەک ئەندام ئەمنی پاسەوان پەردەی گووشی تویش زەخمداری بویە لە ئەنجام تونی تەقینەوە و شەپوولەگەی" دووپاتکرد هێزە ئەمنیەیل لێکۆڵینەوە لە چوینیەتی رویداوەگە و ناسنامەی ئەنجامدەرەیل وازکردن.