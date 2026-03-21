‏زەخمداربوین چەن کەسیگ لە ناو ئیسرائیلیەیل وە مدوو پەلامار مووشەکی وەبان تەل ئەبیب

‏شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس

‏ئمڕوو شەممە، دەزگایل راگەیانن ئیسرائیلی خەوەر دان لە زەخمداربوین چەن کەسیگ لە ناو ئیسرائیلییەیل وە مدوو پەلاماریگ مووشەکی کە ناوچەیەی تەل ئەبیب و دەوروگەردی کردە ئامانج، وەرد زەنگ ئاگادارکردن.

‏‌کەناڵ 12ی ئیسرائیلی باس لەوە کرد "مووشەکەیل فرەییگ لە ئیرانەو وشیانە و لە چەن شوینیگ لە ناو خاکەی ئیسرائیل کفتنەس وەخوارەو، ییش بویە مدوو تومارکردن زەخمداری و زەرەد مادی، لە ناویشیان زەرەد رەسین وە بینایەی لە ناوچەی ناوڕاس ئیسرائیل و شار ریشۆن لیتسیۆن لە باشوور تەل ئەبیب".

‏دیاریکرد "دویکەڵ لە بڕیگ ناوچە بەرزەو بوویە وە مدوو کفتن پارچەیل مووشەک"، لە هەمان وەخت دەزگایل راگەیانن ترەک باس لەوەگ کردن "یەکێ لە مووشەکەیل سەر هێشوویی (عنقودی) لەقێیەو بوویە، کە بویە مدوو کفتن پارچەیل مووشەک لە چەن شوینیگ و زەرەد راستەوخوەی وە بینایەیل رەسان".

‏

‏

‏