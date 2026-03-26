زوان کوردی نشانەی ئاشتیخوازی نەتەوەس

کەنعان موڕاد/ زوان تەنیا واژە و دەنگیگ نییە کە ئایەمەیل وەپی قسیە بکەن، بەڵکم بندروس کەلتوور و ئاوینەی رەفتار و خاسی دڵ خاوەنیە، هەر واژەیگ ک نەتەوەیگ وەکاری بارێد، میژوو و فەلسەفەیگ لە لەپشتی هەس، کە نیشان دەێد ئەو مەردمە چۊن هویرەو کەنەو و چ تەمایگ لە ناو ژیانیان دیرن.

ئەگەر بنووڕیمنە زوان کوردی، وەتایبەت ئەو مەوقە ک واژەیل عەرەبی هاتنە ناو زوانەگەمان، وەزوی راسییگ ئاشکرا بوود کە نیشانەی پاکی و ئاشتیخوازی کوردە.

نموونەیگ فرە دیار، واژەی "جەنگ"ە، مەوقەی ک کورد تواست واژە بکەێدە عەرەبی، تا چ وەزوور یا وە نازوور، لەلی بڕەسنەو، ناوەگەی ئاڵشت کرد ئەرا "شەڕ"، و ئیسەیش فرەیگ لە کورد وەختیگ مناڵەیل کەفنە دەمەقاڵ و وەردەوەردە، وەپییان ئویشن: شەڕ نەکەن، کە لەلای کورد، جەنگ تەنیا کوشتوبڕ و هاز نیشاندان نییە، بەڵکم "شەڕە"؛ واتە چشتیگ نەخوازیاس و گەن و نەفرەتیە، ک بایەسە ئایەم لەلی دویر بگرێد.

ئی فەلسەفە ئاشکرا کەێد ک نەتەوەی کورد لە بنچینەو خوەشی لە تونوتیژی و تونڕەوی و زوورداری نەهاتیە، و دیارە خوازین نیشاندان زوور و توانای لەش وە وەرزشی دەرکردیە، ئەراوە زووران و ئەسپسواری و راوکردن و فرەیگ لە وەرزشەیل لەناو مەردم کورد باو بویە، وهەمیشە تەمای لەبان ئارامی و بیوەیی بویە.

کورد جەنگ وە ئازایی و شانازی نیەزانێد، بەڵکم وە کێشە و ئاڵووزییگ دوینێد ک ئارامی ژیان شیونێد، ئەراوە ناوی نایە "شەڕ" تا بۊشێد ئی کارە کاریگ خاس نییە.

ئمڕوو ک بنووڕیمنە زوانەگەمان، دوینیمن هەر واژەیگ رازیگ لە ناو خوەی شاردیەسەو، و مقیەتیکردن ئی زوانە و ئەو واژە رەسەنەیلە ک تام زاراوەی رەسەن دیرن، هیلێد خاس بفامیمن لە شیوەی هویرکردن نەوەیل وە بڕەو، کە تەنیا قسەکردن نییە، بەڵکم نشانەی ئەو رەوشت و ئاشتیخوازییەس کە لە باپیرەیلەو ئەرامان مەنیەسەو، زوانمان نیشانەی ئەوەس ک ئیمە میللەتیگیمن خوازیار ژیان و لایەنگر ئاشتییمن، و هەمیشە لە "شەڕ" بیزاریمن و وەرەو بیوەیی چیمن.

ئەرا نموونەیگ زاق و نزیک، کورد لەی رووژەیل جەنگە، هەر ئی پەیامە وە ئاشکرا ئەرا گشت جیهان کل کەێد، کە پەسا ئویشێد: قەت کورد نیەووود وە هەڕەشە لەبان کەسیگ، و نەبایەس زەوی کورد بوودە شوینیگ ئەرا پەلاماردان هاوسا.

شایەت ئیجویر نەتەوەیگ قوربانی بیگوناه بەێد، وەلێ بەرهەمیگ گەورەتر لە سەرکەفتن جەنگ وەدەس تیارێد، کە ئەگەر ئەمریكا وت: ئاشتی لەڕی زوور، کورد ئویشێد: ئاشتی لەڕی ئاشتی.