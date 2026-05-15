زوان داڵگی.. چەرداخ دۊریگ ئەرا دڵ و دەروازەیگ وەرەو فەرهەنگ گەردوونی

کەنعان موڕاد/ زوان داڵگی تەنیا ئامرازیگ ئەرا قسەکردن و لەیەکفامستن رووژانە نییە، وەلێ ئەو زوانەس کە ئایەم وەپی گەورە بوود و جیهان ناسێد، زوان داڵگی هەر زوان دڵە، ئەو چەرداخ دۊرەسە کە پاکترین هەستەیل و خەیاڵەیل سڕیاڵی ئایەم لەناوی داکسایانە، هەر نەتەوەیگ وە زوانەگەیەە زنییە، و مقیەتیکردن ئی زوانە سەڵا لە هیچ کەسیگ نیەخوازێد، بەڵکم ئەرکیگە لەبان شان هەریەکیگمان کە بایەسە جیوەجی بکریەێد.

لە چەو لۆژیکەو، زوان داڵگی یەکەمین گامە ئەرا دروسکردن وینە لەناو مەغز، وەرجە ئەوەگ بچوودە ئاست فامستن و یایگردن رەفتارکردن وەگەرد دونیای دەیشت. کەسیگ کە خاوەن هووشیگ فراوان و رووشن وگشتگیر بوود، خاس زانێد کە فراوانی زانیارییەیل و فامستن لە فەرهەنگەیل ترەک، هەرگیز واتای سڕین ناسنامەی خوەی نییە، بەڵکم، ناسنامەی مرۆیی گەردوونی و فەرهەنگی گەردوونی لە ناسین و رێزگردن لەو زوانەو دەس وەپی کەێد کە داڵگ وەپی لایەلایە ئەرامان کردگە، و لەو مەقامەیل قەتار و سێگا ئەڵوەن و سیاچەمانە سەرچەوە گرێد کە گورانییە فۆلکلۆرییەیل رەسەن ئەرامان چڕینە.

ئیمە کە بڕوا وە زوانەگەی خوەمان دیریمن، بایەسە و وە دەوڵەمەنی بڕەسنیمنیەی دەس نەوەیل هاتگ، تا زوان داڵگی بوودە ناسنامەی هەمیشەیی، و تا دی ئەوان کەمتر لە ئیمە جەزرەوەی مقیەتیکردنی لە بیەن، و بکەفنە فتراق وەرەونواچگن، وتا خۊن نەوەیل وەرین وەبیخود نەچوود، کە وەپشتگووشخستن زوان چۊ خوەیکوشی فەرهەنگییە، با وەردەوام بویمن لە نۊسین، خوەنین، و بڵاوکردن بەرهەمەیل فەرهەنگی و ئەدەبی لەناو میدیایەیل راگەیانن، تا زوانەگەمان هەمیشە زنی بمینێد و بوودە پیەڵیگ ئەرا پەیوەندیکردن وەگەرد گشت مرۆڤایەتی.

وەکوڵبڕ "مقیەتی زواند بکە، تا نەتەوەگەد بمینێد".