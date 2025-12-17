رووژ ئاڵای کوردستان.. هێمای ناسنامە و سەربەرزی

کەنعان حاتەم موراد/ لە گشت ساڵیگ، لە ماوەی 106 ساڵ، گەل کوردستان هویر وە نیشانەی ئی پەرچەمە کەێد کە لە رووژەیل سەختی و رووژەیل ئومید وەگەردیان بوی، کە هەر تەنیا رەنگ نییە وەگەرد وا بجویلێد، وەلێ بنمایەی میژوویگ دویرودرویژە لە رەنج و قوربانی، و ناسنامەیگە کە گەلیگ گردەو کەێد، و هیلێد زرکەی چەو گەورە و بویچک جویر بریقەی ئەسارە، وە هویرمان پڕ لە چیرووک خوەشی و دەنگی ئەرای بنووڕن، لە نیشانەی گەلیگ کە قەت رازی وە تاویان نەویە، و ناو خوەی لەناو گەلەیل وە سەبر و قوربانی نویسان.

پەرچەم کوردستان لە رەنگەیلی نشانەیل قویلیگ هەڵگرێدر کە میژوو زەوی، و ژان جەنگ، و خەو ئازادی هەڵگرێد، کە لەناو کویە و دووڵەیل وەگەرد پیشمەرگە بویە، و لەناو ئاوای و شارەیل، و لەناو دڵ دویرخریاگەیل کە لە هەرکوو بوینە ئی پەرچەمە وەپییان بویە، ئەراوە ئاهەنگ ئی ئاڵا، ئاهەنگ هویرمان گەلە، و ماف ژیانە.

واتە ئاڵا تەنیا لە رەهەند سیاسی نییە، وەلێ بوودە نیشانەی وەیەکەوژیان و هەمەڕەنگی، کە خەڵک کوردستان وە پیکاتەیل جیاجیای، لە دەور ئی پەرچەمە گردەو بوون، و وەیەکەوژیان لەبان خاکیگ ناوازە، و گەلیگ فرە جیاواز گردیانەو کەێد، کە ئاڵا بوودە ناونیشان یەکڕزی، نەک دویرخستن.

بەرزەوکردن ئاڵا لە رووژ خوەی، وەبی نیشاندان واتەی لە کار رووژانە تەواو نیەوود، کە مقیەتیکردن ناونیشان پەرچەم وە دروسکردن دامودەزگایەیل دڵسووز، و قایمکردن سەروەری یاسا، و خزمەتکردن هاوڵاتی بوود، تا مکیس نەوەیل هاتگ بکەیمن چوین بنووڕن وەی ئاڵا، کە زانست و کار و بەها و توانا ئەرایان ئامادە کرد.

ئاڵای کوردستان، کە خوین و خنیە، شین و چەپڵە، و هەڵپەڕکە و سەما، ئەسر و خەنە، گولە و گوڵ، پەت و ملوانک، رەنگەیلی دروس کردن، بایەسە وە کارکردن بوودە رەنگینترین ئاڵا لە جیهان.