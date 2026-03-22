‏دەسەی کەشناسی هووشداری دەێد واران رفتیگ و لافاو لە عراق

‏شەفەق نیوز- بەغدا

‏دەسەی گشتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی عراق، ئمڕوو یەکشەممە، هووشداری دا لە شەپۆلیگ واران وارین رفتیگ ناوچەیل فراوانیگ وڵاتەگە گرێدەو لەماوەی رووژەیل ئایندە، هاوکات وەرد ناجیگیری وەردەوام لە کەشوهەوا.

‏ دەسەگە لە راپۆرتیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، نووەوبویەیل کەشناسی دیاریکەن وڵاتەگە کەفێدە وەر ناجیگیری لەماوەی ئێ هەفتە، هیلێد وەران وە تونیەیل جیاواز بوارێد، گاجاریگ رفت بوود وا تونیگ ها وەگەردی وەرد چالاکی وەرچەویگ لە بەڵاچە، وەگەرد دەرفەت تەگر وارین.

‏وتیش؛ رووژ پەنجشەممە بڕوار 26 ئازار کەشەگە رەسێدە لوتکە، لە ئەنجام داوەزیان پاڵەپەستۆی نزمیگ هاوکات وەرد وایەیل بەرز تویش شکانن تیەن، یەیش بوودە مد دروسبوین ئەورەیل.

‏دەسەگە مەزەنە کەێد ئەرا واران و بەڵاچە لە فرەیگ ناوچەیل وڵاتەگە، وا گورجیگ ها وەگەردی، وەگەرد ئەگەر تەگر وارین لە بڕیگ شوین، لە ماوەی رووژ و شەو.

‏دووپاتکرد، بایەد رێکارەیل پێویست بگرنە وەر و لە لیو چەم و دووڵ و شیوەیل دویر بکەفنەو، و وەردەوام چەودێری نووترین زانیارییەیل کەشناسی بکەن، و هۆشدارییش دا لە رخداری دروسبووین لافاو و بەرزەوبووین ئاست ئاو.

‏

‏

‏

‏