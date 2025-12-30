دە ساڵ زیندانی لەبان وەرپرس دامەزراوەیگ حکومەت عراق دەرکریا وە مدوو بەرتیل
2025-12-30T07:32:36+00:00
شەفەق نیوز ـ بەغدا
ئەنجومەن دادگای باڵای عراق، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان دادگای تاوانەیل موسەنا، سزای دە ساڵ زیندانیکردن لەبان وەڕێوەبەر دەزگای شەهیدەیل لە پارێزگای موسەنا دەرکرد لەدویای توومەتبارکردنی وە تاوان بەرتیل.
ئەنجومەنەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان، زیدانیەگە (بەرتیل) وەرگردیە لە وەرانوەر زویکردن لە وەڕیوەبردن مامەڵەی هاوڵاتیگ سوودمەن لە قوربانیەیل ئۆپراسیۆنەیل سەربازی.
وەپای بەیاننامەگە، سزای زیندانیەگە وەپشت بەسان وە بڕگە مادەی دوویەم /١ لە بڕیار ١٦٠ ساڵ ١٩٨٣ دەرکریاس.