‏دە ساڵ زیندانی لەبان وەرپرس دامەزراوەیگ حکومەت عراق دەرکریا وە مدوو بەرتیل

‏دە ساڵ زیندانی لەبان وەرپرس دامەزراوەیگ حکومەت عراق دەرکریا وە مدوو بەرتیل
2025-12-30T07:32:36+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏ئەنجومەن دادگای باڵای عراق، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان دادگای تاوانەیل موسەنا، سزای دە ساڵ زیندانیکردن لەبان وەڕێوەبەر دەزگای شەهیدەیل لە پارێزگای موسەنا دەرکرد لەدویای توومەتبارکردنی وە تاوان بەرتیل.

‏ئەنجومەنەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان، زیدانیەگە (بەرتیل) وەرگردیە لە وەرانوەر زویکردن لە وەڕیوەبردن مامەڵەی هاوڵاتیگ سوودمەن لە قوربانیەیل ئۆپراسیۆنەیل سەربازی. 

‏وەپای بەیاننامەگە، سزای زیندانیەگە  وەپشت بەسان وە بڕگە مادەی دوویەم /١ لە بڕیار ١٦٠ ساڵ ١٩٨٣ دەرکریاس.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon