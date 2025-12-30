‏دە ساڵ زیندانی لەبان وەرپرس دامەزراوەیگ حکومەت عراق دەرکریا وە مدوو بەرتیل

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏ئەنجومەن دادگای باڵای عراق، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان دادگای تاوانەیل موسەنا، سزای دە ساڵ زیندانیکردن لەبان وەڕێوەبەر دەزگای شەهیدەیل لە پارێزگای موسەنا دەرکرد لەدویای توومەتبارکردنی وە تاوان بەرتیل.

‏ئەنجومەنەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان، زیدانیەگە (بەرتیل) وەرگردیە لە وەرانوەر زویکردن لە وەڕیوەبردن مامەڵەی هاوڵاتیگ سوودمەن لە قوربانیەیل ئۆپراسیۆنەیل سەربازی.

‏وەپای بەیاننامەگە، سزای زیندانیەگە وەپشت بەسان وە بڕگە مادەی دوویەم /١ لە بڕیار ١٦٠ ساڵ ١٩٨٣ دەرکریاس.

