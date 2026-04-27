دیالە.. خنکیان مناڵيگ لەناو پرۆژەی ئاويگ لە قەزای خاڵس

2026-04-27T11:17:39+00:00

شەفەق نیوز - دیالە

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای دیالە، ئمڕوو دوشەممە، خەوەردا لە خنکیان مناڵیگ کە تەمەنی رەسێدە 3 ساڵ لەئەنجام کەفتنی وەناو پرۆژەی ئاو سەب لە ناوچەی خوێڵس لە قەزای خاڵس.

 سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت:  "مناڵەگە لەو ناوچە بویە و کەفتیەسە ناو پرۆژەی ئاوەگە، کە دەسوەجی بویە هووکار خنکیانی لەوەر تافی ئاوەگە".

 وتیش: "خەڵکەگە دەس کردنە مینەکردن، و تۊەنستن تەرمەگە دەر بیارن"، وتیش: "هیزە ئەمنییەیل لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە واز کردن ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە".

