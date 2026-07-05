داوەزیان نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەیل بەغداد و هەولێر

شەفەق نيوز- بەغداد/ هەولێر

نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانەور دینار عراقی، ئمڕوو یەکشەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەیل سەرەکی بەغداد پایتەخت، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، داوەزیان توومار کرد.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەیل سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغدای پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ 153300 دينار عراقی وەرانەور 100 دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان.

شەوەکی ئمڕوو، نرخ 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 153900 دينار عراقی.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد داوەزیا، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 153750 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 152750 دينار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار هەمیش وەگەرد بەسیان بۆرسە داوەزیان توومار کرد، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 153350 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 153300 دينار.